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Новак заявил о ежедневном мониторинге ситуации на топливном рынке России
Правительство России ежедневно мониторит ситуацию на топливном рынке и держит ее под постоянным контролем, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, власти совместно с нефтяными компаниями и регионами отслеживают обстановку и при необходимости оперативно перераспределяют потоки топлива.
По словам Новака, власти совместно с нефтяными компаниями и регионами отслеживают обстановку и при необходимости оперативно перераспределяют потоки топлива, передает РИА «Новости».
«Правительство в постоянном режиме держит руку на пульсе. И мы мониторим ситуацию вместе с компаниями и регионами в ежедневном режиме, смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки, потому что сейчас складывается второй этап так называемый, напряженная ситуация на рынке», – рассказал вице-премьер в интервью корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
Вице-премьер отметил, что текущая ситуация на рынке оценивается как напряженная. При этом правительство продолжает следить за обстановкой совместно с участниками отрасли и региональными властями, чтобы при необходимости корректировать направление поставок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне вице-премьер Александр Новак поручил усилить контроль за обеспечением регионов бензином и дизелем.
Несколькими днями ранее правительство разработало дополнительные шаги для бесперебойного снабжения проблемных субъектов горючим.
До этого Федеральная антимонопольная служба представила подробный отчет о стоимости топлива в различных частях страны.