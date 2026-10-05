В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.0 комментариев
Fox News: Россия разместила малые ретрансляторы дронов в Киеве
Глава компании Draganfly Кэмерон Челл заявил Fox News Digital, что Россия могла разместить в Киеве небольшие скрытые ретрансляторы связи для создания сетевой архитектуры управления ударными беспилотниками и обхода украинских систем ПВО.
По данным издания Kyiv Post, российские войска задействуют на территории украинских городов малые наземные устройства-ретрансляторы, формирующие разветвленную сетевую архитектуру управления беспилотниками и затрудняющие их подавление средствами радиоэлектронной борьбы, рассказал глава компании Draganfly Кэмерон Челл в интервью Fox News.
Челл пояснил, что так называемые mesh-сети позволяют дронам и наземным ретрансляторам многократно переадресовывать зашифрованные сигналы, из-за чего обороняющейся стороне приходится одновременно нарушать десятки и даже сотни каналов связи. «Использование mesh-сетей теперь делает все более сложным для обороняющейся позиции эффективное уничтожение российских дронов», – заявил он, добавив, что такая архитектура позволяет направлять аппараты с высокой точностью вплоть до конкретного окна или участка моста.
По словам Челла, компактные ретрансляторы представляют собой замаскированные радиорелейные устройства размером с большую ланч-бокс-коробку, которые принимают и усиливают сигналы операторов, расширяя зону уверенного управления дронами даже при нарушении прямой связи или спутниковой навигации. «Они очень легко скрываются и не обязаны быть постоянно включенными, поэтому их трудно обнаружить электронными средствами», – отметил эксперт, допустив, что переброска даже двух-трех таких приборов в город масштаба Киева «может быть чрезвычайно эффективной».
Советник офиса украинского президента по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов 3 октября также предупредил, что российская армия могла спрятать в Киеве небольшие усилители сигнала, из-за которых создание сплошного электронного «щита» вокруг города становится малоэффективным. Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат 29 сентября подтвердил, что российские войска интегрируют mesh-технологии и улучшают оптику на беспилотниках, назвав это «довольно опасным», что передала «Украинская правда».
Челл связал применение сетевых решений с заявленным Россией курсом на технологические инновации в зоне конфликта, подчеркнув, что сами дроны становятся вторичными по отношению к архитектуре связи. «Сеть теперь является оружием, а дрон выполняет требуемый результат», – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские власти заявили о работе в Киеве российских ретрансляторов для дронов «Герань», которые якобы усложняют борьбу с беспилотниками на фоне ночных ударов. Российские удары разрушили структуру крупного украинского производителя беспилотников. В среду военный эксперт объяснил массированные удары российских дронов по энергообъектам Киевской области особенностями планирования кампании против украинской энергосистемы.