В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.0 комментариев
Евросоюз пригрозил Китаю ответными мерами
Еврокомиссар Ланге сообщил о готовности Евросоюза принять меры против Китая
Евросоюз должен быть готов принять меры против Китая, если предстоящие переговоры еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича в Пекине не принесут конкретных результатов по преодолению торгового дисбаланса, заявил председатель комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге в интервью изданию Rapporteur.
Председатель комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге заявил, что Евросоюз должен быть готов принять меры против Китая, если переговоры еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича в Пекине не принесут результатов, передает РИА «Новости».
«Я не сторонник эскалации. Но если это будет необходимо, нам придется это сделать», – подчеркнул Ланге.
Шефчович отправится в Пекин для обсуждения с министром коммерции КНР Ван Вэньтао торгового дисбаланса и доступа европейских компаний на китайский рынок. Ланге выразил надежду на сокращение китайского профицита и упрощение получения экспортных лицензий на редкоземельные элементы для бизнеса Евросоюза.
Кроме того, Германия и Франция планируют наделить Евросоюз полномочиями для ограничения участия Китая в общеевропейском рынке, включая право ускоренно выводить с него китайские компании. Эта превентивная мера рассматривается на случай, если Китай ограничит экспорт критически важных видов сырья в ответ на защитные меры ЕС.
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