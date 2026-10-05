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Стрельба на уличной вечеринке в Джорджии унесла жизни двух человек
В Джорджии при стрельбе на вечеринке погибли два человека и ранены десятки
Шериф округа Дули Крейг Пиви сообщил, что на уличной вечеринке в городе Вена на юге Джорджии были застрелены два человека, а десятки получили ранения.
Стрельба произошла рано утром в понедельник на многолюдной уличной вечеринке в городе Вена, штат Джорджия, где собралось более 1 тыс. человек. По словам шерифа округа Дули Крейга Пиви, было произведено более пятидесяти выстрелов как минимум в двух местах, в результате чего погибли двадцатиоднолетний Жакевион Джексон из города Кордейл и двадцатитрехлетний Макалеб Джексон из города Хокинсвилл, сообщает Sky News.
Пиви рассказал, что во время стрельбы люди «разбегались во всех направлениях», а когда на место прибыли полицейские, выстрелы вновь прозвучали в квартале от них. «Мы не знаем, стреляют ли в нас или в кого-то еще, – сказал он. – Нужно просто продолжать делать свою работу и надеяться, что не попадешь под пули». По его данным, пострадавшие в возрасте от четырнадцати до пятидесяти одного года были доставлены в несколько региональных больниц, часть из них оставалась в критическом состоянии, остальные – в стабильном.
Заместитель директора Бюро расследований Джорджии Крис Хоузи сообщил, что у части примерно трех десятков раненых были огнестрельные ранения, однако точное число таких пострадавших пока не установлено. Задержаний по делу о стрельбе не произошло, правоохранители не называют возможные мотивы нападавших. Суперинтендант школьного округа Дули Шеррод Уиллафорд отметил, что инцидент пришелся на уикенд, приуроченный к ежегодному празднику выпускников местной школы, но сама вечеринка не была школьным мероприятием, хотя ее последствия могут затронуть многих учеников и их семьи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в одной из школ США подросток открыл стрельбу по одноклассникам. В мае Минюст США назвал стрельбу у Белого дома новой попыткой убийства Дональда Трампа. Полиция США в мае задержала подозреваемого в стрельбе на вечеринке, где пострадали двадцать два человека.