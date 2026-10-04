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На парламентских выборах Латвии победила партия премьер-министра Кулбергса
На парламентских выборах Латвии победила партия премьера Кулбергса
Партия премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса «Объединенный список» после обработки голосов лидирует на выборах в сейм, согласно данным экзитполов, которые публикует сайт Общественного вещания Латвии (LSM).
По состоянию на 6:50 (мск) воскресенья, подсчитаны голоса на 990 избирательных участках из 1059, учтено голосов 92,4%, указано в итоговых данных LSM.
Согласно представленному графику партия премьера Кулбергса «Объединенный список» набрала 35,4% голосов и получает 41 место в парламенте Латвии.
Партия «Латвия на первом месте» с 13,1% получает 17 мест. Замыкают тройку лидеров «Прогрессивные» с 11,7%, которые займут 15 мест.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Латвии стартовали выборы в национальный парламент. Явка на выборах в сейм Латвии составила 50,59%.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения Латвии в попытках дестабилизировать выборы.