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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    11 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    11 комментариев
    4 октября 2026, 06:38 • Новости дня

    На парламентских выборах Латвии победила партия премьер-министра Кулбергса

    На парламентских выборах Латвии победила партия премьера Кулбергса

    Tекст: Катерина Туманова

    Партия премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса «Объединенный список» после обработки голосов лидирует на выборах в сейм, согласно данным экзитполов, которые публикует сайт Общественного вещания Латвии (LSM).

    По состоянию на 6:50 (мск) воскресенья, подсчитаны голоса на 990 избирательных участках из 1059, учтено голосов 92,4%, указано в итоговых данных LSM.

    Согласно представленному графику партия премьера Кулбергса «Объединенный список» набрала 35,4% голосов и получает 41 место в парламенте Латвии.

    Партия «Латвия на первом месте» с 13,1% получает 17 мест. Замыкают тройку лидеров «Прогрессивные» с 11,7%, которые займут 15 мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Латвии стартовали выборы в национальный парламент. Явка на выборах в сейм Латвии составила 50,59%.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения Латвии в попытках дестабилизировать выборы.

    1 октября 2026, 10:42 • Новости дня
    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО

    США исключили Британию и Францию из рабочей группы НАТО

    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Пентагон не пригласил ряд ключевых союзников, включая Великобританию и Францию, на запланированную на ноябрь встречу НАТО в Польше, сообщает Politico.

    Администрация Дональда Трампа лишила ряд крупных союзников приглашения на предстоящую встречу НАТО, пишет Politico.

    Встреча, организованная заместителем главы Пентагона Элбриджем Колби, представляет собой рабочую группу по будущему НАТО. Однако Великобритания, Франция и страны Балтии не получили приглашений, что вызвало недоумение у их дипломатов.

    Некоторые страны опасаются, что Вашингтон делит союзников на «хороших» и «плохих», что может привести к расколу альянса. В апреле сообщалось, что Белый дом составил список союзников, которых планируется наказать за невыполнение требований Трампа.

    В июне Колби провел аналогичную встречу в Бергене, куда были приглашены Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Германия и Нидерланды. Ожидается, что к этой группе может присоединиться Дания после соглашения о расширении военного присутствия США в Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Колби посетил Европу для продвижения инициативы «НАТО 3.0». Летом Трамп заявил о разочаровании в НАТО. Весной газета Politico назвала пять сценариев разрушения альянса американским президентом.

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    1 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля
    США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля
    @ IMAGO/Jochen Tack/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    США требуют от Франции и Германии высвободить запасы дизеля из чрезвычайного резерва для снижения мировых цен, угрожая в противном случае запретом на экспорт этого топлива.

    США добиваются, чтобы Евросоюз в течение полугода высвободил 120 млн баррелей дизеля из запасов, сообщает Reuters.

    Ранее президент США Дональд Трамп говорил о возможности запрета на экспорт дизельного топлива из-за роста цен внутри страны, отмечает ТАСС.

    По данным канала CNBC, такая мера может привести к беспрецедентному росту цен в Европе, поскольку на США приходится около половины поставок импортного дизеля в регион.

    Европейские нефтетрейдеры сомневаются в реальности угрозы, так как запрет создаст серьезные сложности для американских компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлый четверг Трамп не исключил введения запрета на экспорт американского дизеля.

    Ранее глава Минэнерго США анонсировал заявление по дизельному топливу.

    Во вторник Евросоюз усомнился во введении запрета на экспорт дизеля из США.

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    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    2 октября 2026, 00:53 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Макрона цитатой из советского фильма

    Захарова высмеяла признание Макрона об утрате конкурентоспособности Европы

    Захарова ответила на слова Макрона цитатой из советского фильма
    @ «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»/Мосфильм

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова президента Франции Эмманюэля Макрона о потере Европой конкурентоспособности из-за отказа от российского газа.

    Дипломат привела в Telegram отрывок из выступления французского лидера на экономическом форуме в Мадриде, шутливо озаглавив его темой школьного сочинения «Как я провел это лето».

    Макрон признал, что российский газ был одним из основополагающих элементов конкурентоспособности европейской промышленности, и Европа сама от него отказалась.

    «Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать», – процитировала Захарова героя Евгения Евстигнеева из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России: «У нас есть проблема с конкурентоспособностью и инновациями. Конкурентоспособность Европы в значительной степени опиралась на недорогой российский газ, что и вызвало кризис на всем континенте».

    Макрон и ранее говорил о безвозвратной потере доступа к бюджетным российским энергоресурсам.

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    2 октября 2026, 03:46 • Новости дня
    WSJ: Лидерам стран Европы пришлось изменить тон заявлений по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В странах Европы все чаще звучат призывы к мирному урегулированию конфликта на Украине на фоне растущей усталости граждан, пишет Wall Street Journal.

    «Европейские избиратели все чаще поддерживают популистские партии, выступающие против поддержки Украины, по мере того как растет усталость от войны, заставляя [европейских] лидеров придумывать новый лозунг: «Мы выступаем за мир», – пишет Wall Street Journal.

    Отмечается, что лидеры крупнейших европейских стран в последние недели активнее призывают к поиску дипломатического решения украинского конфликта. Как пишет издание, эта тенденция связана с внутренними политическими процессами в Европе.

    Новая риторика направлена на противодействие популярному мнению, что финансовая и военная помощь Киеву является разорительной и опасной, говорится в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Европу в срыве переговорного процесса.

    В субботу глава МИД Сергей Лавров отметил, что Европа делает все для срыва мирных инициатив.

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    2 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Послы ЕС созвали экстренную встречу по ситуации на рынке дизеля

    Reuters: Послы ЕС созвали экстренную встречу по ситуации на рынке дизеля

    Tекст: Вера Басилая

    Послы стран Европейского союза проведут в пятницу экстренную встречу для обсуждения ситуации на рынке дизельного топлива в связи с ультиматумом США, пишет агентство Reuters.

    Экстренная встреча послов ЕС состоится во второй половине дня пятницы, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Обсуждение пройдет на фоне требований Соединенных Штатов срочно вывести на рынок 120 млн баррелей дизельного топлива из резервов, чтобы способствовать снижению мировых цен.

    Вашингтон угрожает полностью прекратить поставки дизеля в Европу, если его требования не будут выполнены, чтобы снизить цены на собственном внутреннем рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США.

    СМИ сообщили о подготовке Евросоюзом ответа на требование Вашингтона по запасам дизеля.

    Британия и ЕС не договорились о совместных мерах против дизельного кризиса.

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    1 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин: Скоро все будем ездить на китайских машинах
    Путин: Скоро все будем ездить на китайских машинах
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин отметил тяжелое положение европейских автопроизводителей, подчеркнув грядущее доминирование машин из КНР на мировом рынке из-за их доступности.

    Путин выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости». Он обратил внимание на массовое закрытие заводов в странах Евросоюза.

    Оценивая ситуацию на рынке, глава государства дал характеристику происходящему. «Глубокий кризис: где автомобильная промышленность Европы? Предприятия закрываются. Скоро все будем ездить на китайских машинах. Хорошо это или плохо, не знаю, но дешево и качественно», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский автопром терпит колоссальные убытки из-за конкуренции с Китаем.

    Основатель компании Gestamp Франсиско Риберас предрек потерю автомобильной промышленности Европы.

    Руководство автоконцерна Volkswagen признало угрозу дальнейшему существованию компании.

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    3 октября 2026, 16:17 • Новости дня
    Глава МИД Белоруссии заявил о катастрофических проблемах в экономике ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в ходе выступления на полях Генассамблеи ООН констатировал ежедневное ухудшение экономического положения в странах Европейского союза.

    Экономика стран Европы сталкивается со все большими трудностями без видимых перспектив улучшения ситуации. Об этом рассказал РИА «Новости» министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

    «Сегодня экономическая ситуация в Европейском союзе ухудшается день ото дня, и просвета этому не видно. Первые ласточки – это те, которые самыми последними заскочили в этот эшелон Европейского союза: страны Балтии, восточные государства», – отметил министр.

    По словам главы белорусского внешнеполитического ведомства, проблемы в этих странах нарастают с катастрофической скоростью. Трудности затрагивают демографические, социальные вопросы и экономическое развитие в целом.

    Сейчас кризис постепенно добирается и до ведущих стран объединения, таких как Франция и Германия, добавил глава МИД Белоруссии. Среди основных вызовов Рыженков перечислил миграционный кризис, безработицу, серьезный рост преступности в городах и замедление экономических программ.

    Ранее в пятницу Великобритания и ЕС не договорились о мерах против дизельного кризиса. На прошлой неделе глава МИД Белоруссии обвинил Брюссель в желании поиграть в солдатики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха.

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    1 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    Politico: США предложили ЕС высвободить 120 млн баррелей дизтоплива из резервов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон предложил странам Евросоюза высвободить 120 млн баррелей дизельного топлива из своих стратегических резервов в течение полугода, чтобы избежать экспортных ограничений, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico со ссылкой на источники, Соединенные Штаты выступили с инициативой, призывающей европейские правительства направить на рынок 120 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов. Процесс предлагается осуществить в течение 180 дней, передает РИА «Новости».

    «В соответствии с предложением правительства стран ЕС должны высвободить 120 млн баррелей дизельного топлива из своих национальных стратегических резервов в течение 180 дней», – отмечает издание.

    План, разработанный министром энергетики США Крисом Райтом, стал своеобразным ответом на недавние заявления. Он был представлен как альтернатива угрозе американского президента Дональда Трампа ввести полный запрет на экспорт дизельного топлива из страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон потребовал от Франции и Германии высвободить запасы дизеля из чрезвычайного резерва.

    Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о введении запрета на экспорт этого вида топлива.

    Министр энергетики Крис Райт анонсировал скорое оглашение новых мер для снижения цен.

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    3 октября 2026, 02:10 • Новости дня
    FT: Брюссель отклонил запрос Киева на дополнительную поддержку в этом году

    FT: Брюссель потребовал от Киева реформ за финподдержку

    Tекст: Катерина Туманова

    Брюссель отклонил просьбу Украины о дополнительной финансовой поддержке в этом году, потребовав от Киева провести обещанные реформы, прежде чем он получит дальнейшее финансирование от ЕС, узнала FT.

    Этим летом Киев заявил о дополнительных военных потребностях на сумму 27 млрд долларов и обратился к Европейской комиссии с просьбой помочь покрыть этот дефицит, предоставив дополнительные транши из кредита ЕС в размере 90 млрд евро, согласованного в конце 2025 года, пишет Financial Times (FT).

    Этот кредит должен был покрыть большую часть финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах, предусматривая выделение до 45 млрд евро в год при условии выполнения определенных условий по реформам.

    Однако в этом году было выделено только 15,7 млрд евро, отчасти из-за задержек с выполнением требований по реформам.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украине срочно требуется дополнительное финансирование, в том числе для увеличения производства беспилотников и перехватчиков.

    Однако Брюссель отклонил просьбу о приоритетном финансировании в 2027 году и вместо этого потребовал от Киева выполнить условия, которые позволили бы выделить около 34 млрд евро в качестве поддержки со стороны ЕС в этом году.

    В совместном заявлении, опубликованном в четверг, Украина и Европейская комиссия сообщили, что «определили средства для покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026 год», а также подтвердили шаги, необходимые для их своевременного выделения.

    Реформы, которые должна провести Украина, чтобы получить эти средства, включают отмену освобождения от НДС для небольших посылок и введение новых правил налогообложения для цифровых платформ, узнала газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала перечислить Киеву 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников. При этом Германия потребовала от Украины денег за оружие, а депутат Дагделен призвала перестать тратить деньги на золотые унитазы на Украине.

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    1 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Массовые протесты старшеклассников из Франции перекинулись на Бельгию

    Массовые протесты французских старшеклассников перекинулись на Бельгию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрясающие Францию массовые протесты старшеклассников перекинулись на соседнюю Бельгию, где в пяти колледжах города Льеж вспыхнули студенческие волнения.

    Учащиеся поджигали мусорные баки, разбивали окна и повреждали фасады зданий. Прибывшую на место полицию школьники забрасывали петардами и яйцами, однако стражи порядка не предпринимали ответных действий, сообщает ТАСС со ссылкой на бельгийскую газету DH.

    Волнения у учебных заведений продолжались в течение всего учебного дня и постепенно стихли после обеда. Параллельно в Льеже и Намюре проходили мирные акции протеста школьников, к которым в некоторых случаях присоединялись и преподаватели.

    Недовольство бельгийских учащихся вызвано реформой образования, разработанной министром образования франкоязычного сообщества Бельгии Валери Глатиньи. Реформа повышает нагрузку на преподавателей, снижает их оплату труда и осложняет поступление школьников в высшие учебные заведения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг французские старшеклассники заблокировали школы из-за нехватки учителей.

    В тот же день сотни школьников были задержаны на протестах во Франции.

    Во вторник во Франции задержали 440 человек в ходе протестов старшеклассников.

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    2 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    Грибники в Польше нашли урну IV века до нашей эры

    RMF24: Грибники в Польше нашли урну IV века до нашей эры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские грибники во время прогулки по лесу в центральной части страны нашли урну из гробницы культуры Клохе, датируемую IV веком до нашей эры, и другие древние артефакты, сообщила радиостанция RMF24.

    Во время поиска грибов Яцек Крыницкий и его жена обнаружили на песчаной насыпи древние предметы, возраст которых превышает 2 тыс. лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF24.

    Среди находок оказалась урна из гробницы культуры Клохе, датируемая примерно IV веком до нашей эры, а также фрагмент колпака и чаша, служившая крышкой. Эта находка связана с древними погребальными обрядами.

    Кроме того, грибник обнаружил серебряный денарий римского императора Коммода (181–192 годы нашей эры). Монета диаметром 17 миллиметров изображает профиль императора в венке на аверсе и фигуру богинь Ромы и Ники на реверсе.

    Свои находки Крыницкий передал специалистам. В настоящее время они выставлены в постоянной экспозиции замка в Ливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе археологи нашли в Коломне клад времен внука Дмитрия Донского.

    Ученые РАН обнаружили самые древние поддельные монеты Московского княжества.

    В июле археологи нашли в Мексике пещеру с древними ритуальными артефактами.

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    2 октября 2026, 01:56 • Новости дня
    Times: Британия и ЕС не договорились о мерах против дизельного кризиса

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания и страны Евросоюза провели экстренные переговоры о предотвращении кризиса с дизельным топливом на фоне ультиматума США, но не достигли договорённости, пишет Times.

    По данным Times, европейские государства настроены не поддаваться на угрозы администрации США. В Брюсселе опасаются, что страны континента столкнутся с серьёзными проблемами, если будет принято решение об использовании стратегических запасов дизеля, а йеменские хуситы одновременно фактически закроют Красное море для поставок из Саудовской Аравии.

    Другой собеседник газеты рассказал, что некоторые европейские страны готовы к переговорам с Соединёнными Штатами, которые могут пройти уже 2 октября, передает ТАСС.

    Источник издания в британском правительстве назвал действия Вашингтона беззастенчивой тактикой ведения переговоров и предупредил, что если Европа согласится на требования США, а поставки через Красное море прервутся, это приведёт к острой нехватке топлива. По его словам, стратегические резервы предназначены для буфера на случай перебоев с поставками, а не для снижения цен на топливо.

    Европа сильно зависит от поставок американского топлива после введения запрета на импорт российских нефтепродуктов из-за конфликта на Украине, отмечает издание. Особенно уязвимо положение Великобритании, где запасы дизельного топлива рассчитаны лишь на 40 дней, а четверть поставок идёт из США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент призвал Европу ускорить поставки дизельного топлива.

    США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля.

    Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что Евросоюз выведет на рынок часть стратегических запасов дизеля исключительно при наличии рекомендации Международного энергетического агентства.

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    1 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    Финская полиция начала расследование загадочных проникновений в дома депутатов

    Tекст: Ольга Иванова

    Правоохранительные органы проверяют информацию о визитах неизвестных в квартиры финских парламентариев, где были обнаружены подозрительные следы присутствия посторонних.

    Столичная полиция возбудила дело после сообщений о проникновении в жилье политиков, передает РИА «Новости». «Полиция Хельсинки получила от парламента информацию о подозрительных проникновениях в дома членов парламента, о которых сообщали СМИ. Полиция начала предварительное расследование», – заявили правоохранители.

    Всего зафиксировано менее 20 подобных инцидентов, о которых ранее сообщало издание Yle. Спикер парламента Юсси Халла-ахо пояснил, что из квартир ничего не пропало, а следы взлома отсутствуют. При этом злоумышленники оставляли включенный свет и открытые двери.

    В настоящее время следствие находится на начальном этапе. Точное количество случаев, время совершения правонарушений и возможная связь между ними пока устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года Юсси Халла-ахо вновь стал спикером финского парламента.

    В прошлом году в туалетах здания законодательного органа нашли следы наркотических веществ.

    В сентябре бывшего руководителя полиции безопасности Финляндии Антти Пелттари обвинили в разглашении государственной тайны.

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    2 октября 2026, 23:07 • Новости дня
    Посол Грозов: Австрия променяла нейтралитет на милитаризацию

    Посол Грозов сообщил о добровольном отказе Австрии от нейтралитета

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Вене Андрей Грозов заявил об окончательном разрушении двусторонних связей из-за стремления Австрии перевести свой нейтральный статус в исключительно военную плоскость.

    «Сегодня мы с сожалением вынуждены констатировать, что Вена совершенно сознательно отходит от устоявшегося в международной практике толкования статуса нейтралитета в сторону исключительно военного измерения», – приводит его слова РИА «Новости» в интервью слависту Талите Орешкович на канале Marsonia News.

    По словам дипломата, австрийское руководство добровольно пожертвовало подлинным нейтралитетом ради европейской солидарности. Это решение наносит прямой ущерб народам обеих стран. Гражданам упорно внушают ложный тезис о неспособности нейтрального статуса обеспечить безопасность.

    В такой ситуации двусторонние отношения переживают глубокий кризис по вине официальной Вены.

    «Российско-австрийские отношения переживают глубочайший кризис. О каком-либо политическом диалоге не может быть и речи. И именно из-за ее [Вены] политики двусторонние отношения, на фоне недружественного курса австрийского политического руководства, …находятся на самом низком уровне», – сказал Грозов.

    Он добавил, что по указанию Брюсселя австрийские власти уже пятый год избегают контактов с российскими представителями. Москва остается открытой для конструктивного диалога, однако ответный шаг должна сделать Австрия.

    «Фактически, мяч находится на стороне Вены», – подытожил посол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред Ульянов назвал безобразной политику Австрии по выдаче виз, а также ответил назвавшему Россию «карликом» президенту этой страны. В августе замглавы МИД Дмитрий Люблинский констатировал падение дипломатических связей между странами до минимального уровня.

    Министерство иностранных дел России исключило возможность нормализации двусторонних отношений из-за ангажированной позиции Вены.

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    1 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    Нидерланды завершили 12-летнюю антитеррористическую миссию в Ираке

    Tекст: Ольга Иванова

    Нидерланды вывели войска из Ирака после 12 лет участия в международной антитеррористической коалиции по борьбе с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).

    Нидерланды завершили участие в международной операции Inherent Resolve против террористической группировки «Исламское государство» в Ираке, передает ТАСС. Министр обороны королевства Дилан Йешильгез-Зегериус сообщила, что миссия подошла к концу.

    «Операция Inherent Resolve в Ираке завершена. Более 6,3 тыс. нидерландских военнослужащих на протяжении последних 12 лет совместно с международными партнерами участвовали в вытеснении террористов ИГ в Ираке, зачастую в сложных условиях», – написала она в соцсетях.

    Страна присоединилась к антитеррористической кампании под руководством США в октябре 2014 года. Операция в Ираке прекращена, однако миссия продолжает свою деятельность в Сирии. Королевство также участвует в отдельной миссии НАТО по подготовке и консультированию иракских сил безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил о завершении миссии международной коалиции.

    Американские военные завершили вывод войск с авиабазы в Эрбиле.

    Италия прекратила свое 12-летнее военное присутствие в этой стране.

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    Летевшая за гражданством ребенка в Бразилию россиянка экстренно родила по дороге

    Россия увеличила расходы на человеческий капитал и инфраструктуру

    В Госдуму внесен главный финансовый документ на ближайшие три года. Новый трехлетний бюджет можно назвать социально ориентированным. Но главное, что рост расходов на здравоохранение, образование, семьи с детьми и пенсионеров сбалансированы с поддержкой развития самой экономики и промышленности. Подробности

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Нищета вынуждает Британию вернуться в Евросоюз с повинной

    Премьер-министр Британии Энди Бернем неожиданно выступил за возвращение в Евросоюз и за новый референдум по этому поводу. Для Лондона это одновременно хитрый маневр и вынужденный шаг, который должен помочь справиться с двумя проблемами – с бедностью и с Найджелом Фараджем. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    • Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

      Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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