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    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит в Алешках

    В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Урсула станет вестлихфюрером

    Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    5 комментариев
    5 октября 2026, 09:39 • Новости дня

    Путин поздравил Рахмона с днем рождения

    Путин поздравил Рахмона с днем рождения и отметил его вклад в развитие отношений

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, отметив его роль в достижении страной успехов в экономике и социальной сфере.

    «Ваша деятельность на посту президента Таджикистана ознаменована значительными успехами страны в экономической и социальной областях, упрочением ее позиций на мировой арене, и Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом как среди соотечественников, так и за рубежом», – говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул личный вклад Рахмона в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Таджикистаном, а также выразил надежду на продолжение конструктивного и товарищеского общения по актуальным вопросам повестки дня.

    Ранее Рахмон заявил о развитии отношений России и Таджикистана по нарастающей.

    Владимир Путин и Эмомали Рахмон объявили об углублении стратегического партнерства.

    4 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Песков рассказал, как Путин попросил помощника принести ему документы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, как президент России Владимир Путин попросил передать ему необходимые материалы во время открытого мероприятия.

    Глава государства вспомнил о документах, которые хотел обсудить с участниками закрытой части встречи, и поручил их принести, сообщил Песков журналисту Павлу Зарубину, кадры были показаны в эфире «Вестей», передает РИА «Новости».

    «Президент вспомнил, наверное, о каком-то материале, о котором он хотел поговорить с участниками мероприятия уже за закрытыми дверями. И ему принесли эти материалы», – сообщил Песков.

    «Он попросил в данном случае (первого заместителя администрации президента Алексея) Громова. Громов сказал сотруднику безопасности. И тот в это самое ухо сказал, что нужно помощнику подойти», – пояснил Песков схему передачи поручения.

    Необходимую папку президенту принесли менее чем за минуту после просьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков рассказал об оценке Путиным учений «Центр-2026».

    В начале месяца президент проверил громкую связь на новейшем российском супертраулере.

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    5 октября 2026, 00:21 • Новости дня
    Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
    Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, подчеркнув, что, несмотря на развитие технологий, решающей в школе остается личность педагога.

    «Дорогие друзья! Искренне поздравляю с праздником, Днём учителя, всех преподавателей, педагогов нашей страны, всех, кто отдаёт свои силы, энергию, знания образованию и воспитанию подрастающих поколений», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    «Учитель – гораздо больше, чем профессия. Это благородная, ответственная миссия, настоящее призвание, требующее мудрости, терпения, постоянного внимания к детям», – заявил Путин, добавив, что советы и поддержка педагогов помогают ученикам и во взрослой жизни.

    Глава государства напомнил, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне, что отражает высокое общественное признание миссии учителя и гарантирует поддержку и новые возможности для профессионального роста.

    Он отметил важность конкурсов профессионального мастерства, модернизации инфраструктуры при сохранении лучших традиций отечественной педагогической школы и особо подчеркнул, что какие бы новые технологии ни приходили в школы, неизменным остается главное – личность учителя, который учит мыслить и вдохновляет на добрые дела.

    Он заверил, что в России «продолжат обновлять, а значит, делать более комфортными и для учеников, и для преподавателей школы, колледжи, вузы – в целом всю инфраструктуру образования».

    «Очень важно, чтобы ребята, школьники, студенты вне зависимости от того, где они живут, чувствовали себя частью большой единой страны, с самого детства учились с уважением относиться к разнообразию культур и самобытных традиций нашего многонационального народа, понимали силу и значимость ценностей, которые объединяли его на протяжении веков», – сказал Путин, подчеркнув, что данная работа педагогов должна идти постоянно, и особенно сейчас, в Год единства народов России.

    Он указал, что общие ценности, общее видение будущего во все времена помогали стране определять свой собственный путь и уверенно идти вперёд.

    «Мы гордимся наследием, созданным предыдущими поколениями, гордимся свершениями наших современников и понимаем, что в основе любых успехов, побед и достижений – труд учителя, всё, что было заложено в детском и юношеском возрасте, в школьные годы и в студенческие годы», – сказал Путин.

    Он пожелал учителям и их близким здоровья и благополучия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Кремль анонсировал встречу Путина с лучшими учителями России.

    На прошлой неделе Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    4 октября 2026, 11:26 • Новости дня
    Депутаты Европарламента предложили передать ЕК замороженные активы России

    Депутаты ЕП предложили передать Еврокомиссии замороженные активы России

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты Европарламента выступили с инициативой передать замороженные активы России на сумму более 200 млрд евро под контроль Еврокомиссии для последующей передачи Украине, сообщило издание Les Echos.

    Издание Les Echos пишет, что письмо с предложением подписали 122 евродепутата. В статье отмечается: «Перед лицом острой ситуации на Украине дискуссия о российских активах вновь выходит на первый план».

    Депутаты предлагают перевести средства из депозитария Euroclear в механизм, контролируемый напрямую Еврокомиссией, передают «Вести».

    Проект предполагает распределение юридических и финансовых рисков между всеми странами ЕС. Евросоюз обязуется возмещать потери и издержки государствам или депозитариям в случае ответных мер со стороны Москвы.

    В публикации также подчеркивается, что Бельгия, где находится основная часть замороженных активов, сохраняет сдержанную позицию по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин обвинил Европу в грубом изъятии активов российских компаний.

    В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Брюссель понимает все последствия попытки изъятия активов России.

    Летом Euroclear решил подать иск в Бельгии против решения суда России.

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    4 октября 2026, 10:02 • Новости дня
    МИД России не получал уведомлений от Казахстана о платном въезде

    МИД: Казахстан не уведомлял Москву о введении платы за въезд для россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник заявил, что Москва не получала уведомлений от Астаны о возможности введения платы за электронное разрешение на въезд в Казахстан.

    «На этот счет никаких уведомлений от наших казахстанских партнеров не получали, равно как и не видели пока официальных заявлений по этому поводу», – заявил Стерник, передает РИА «Новости».

    Торговый представитель России в республике Антон Логинов ранее отмечал, что система электронного разрешения на въезд функционирует в пилотном режиме. В настоящее время оформление документа остается добровольным и бесплатным.

    Летом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о поправках в миграционные правила. Ожидается, что с 1 ноября система QazETA станет обязательной для пассажиров международных авиарейсов, а к концу года распространится на пересекающих границу на автомобилях, поездах и через морские порты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Казахстане сообщили о введении электронного разрешения на въезд для россиян.

    Летом МВД Казахстана предложило ввести платный въезд для иностранцев.

    Ранее в МВД заявили, что внутренний паспорт гражданина России можно использовать для въезда в Абхазию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.

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    4 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Песков предупредил о цене планирования ударов по России

    Песков: Те, кто вынашивает планы ударов по России, заплатят за это

    Tекст: Вера Басилая

    Те, кто планирует нанесение сокрушительного удара по России, заплатят за это свою цену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «И те, кто посчитает возможным вынашивать планы по нанесению сокрушительного удара России, заплатят за это свою цену, то, что сейчас платит Украина», – сказал он программе «Вести».

    Песков также отметил, что для России остается предпочтительным мирное урегулирование украинского кризиса.

    Ранее Песков предупредил о готовности России воевать наотмашь.

    В пятницу Песков отметил, что России нужен мир на Украине, а не перемирие. В четверг он предупредил Европу о последствиях вмешательства в украинский конфликт.

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    4 октября 2026, 10:09 • Новости дня
    Француз открыл пельменную в Париже после поездок в Россию

    Французский ресторатор Барду открыл пельменную в Париже после поездок в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Владелец парижского ресторана Pelmeni Korner Оливье Барду рассказал, что открыл заведение под влиянием поездок в Россию и из-за высоких цен на пельмени во Франции.

    Во время рабочих поездок в Россию Барду полюбил русскую кухню, в особенности пельмени, передает РИА «Новости».

    «Моим главным разочарованием было то, что по возвращении во Францию я не мог найти пельмени – одно из моих любимых блюд – по доступной цене и в достаточном количестве. Во Франции в ресторане славянской кухни тарелка из 10 пельменей стоит около 15 евро… Тогда я решил, что лучший способ удовлетворить свой аппетит – готовить их самому», – рассказал ресторатор.

    По словам Барду, в 2017 году компанию, в которой он работал, купила российская фирма, и благодаря частым командировкам в Россию он познакомился с будущей женой.

    Отмечается, что в России стоимость порции пельменей в среднем составляет 500 рублей, причем в ней обычно больше десяти штук.

    Космонавты на МКС приготовили ужин под руководством российских шеф-поваров.

    Попытки переименовать русские вареники в украинские провалились в Польше.

    Минпромторг сообщил о принятии ГОСТа на русскую кухню.

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    4 октября 2026, 12:36 • Новости дня
    Песков: Россия не угрожает Европе учениями в Челябинской области

    Песков заявил об отсутствии угрозы Европе из-за учений в Челябинской области

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не угрожает Европе военными учениями на полигоне Чебаркульский в Челябинской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нет, военным строительством занимаются абсолютно все. Здесь также элемент ОДКБ – международное военное сотрудничество», – заявил Песков в ответ на вопрос, не угрожает ли Россия учениями Европе, передает РИА «Новости».

    В пятницу президент Владимир Путин посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» и сопряженными с ними командно-штабными учениями «Взаимодействие-2026». После учений президент пообщался с военными атташе разных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военные заманили условного противника в «огневой мешок» на учениях «Центр-2026». В пятницу Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026».

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    4 октября 2026, 12:47 • Новости дня
    Президент Финляндии заявил об отсутствии угрозы нападения России

    Стубб: Финляндия не ожидает нападения со стороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб в интервью испанской газете El Mundo заявил, что Хельсинки не ожидает нападения со стороны России и не видит никаких свидетельств такой угрозы.

    «Ожидаем ли мы, что Россия нападет? Ответ – нет», – заявил Стубб, подчеркнув, что свидетельств этому нет, передает ТАСС со ссылкой на El Mundo.

    По его словам, в Европе существует проблема с коммуникацией из-за того, что некоторые лидеры смешивают возможные сценарии с восприятием угрозы, действуя «алармистски».

    Он также напомнил, что у Финляндии самая длинная в ЕС граница с Россией. «Мы точно видим, что Россия собирается делать или нет. И конечно, мы сообщим, если заметим, что что-то меняется», – добавил Стубб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дмитрий Медведев назвал слова о российской угрозе предлогом для выколачивания денег.

    В пятницу посольство России в США сообщило, что Запад разгоняет миф об «угрозе вторжения».

    До этого Стубб призвал страны Европы возобновить прямой диалог с Россией.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году, но готова ответить в случае агрессии.

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    4 октября 2026, 11:29 • Новости дня
    Экс-депутат Росликов заявил о победе сторонников жестких санкций в Латвии

    Бывший депутат Сейма Латвии Росликов заявил о победе сторонников агрессии

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший депутат Сейма Латвии Алексей Росликов на фоне предварительных результатов парламентских выборов заявил, что в стране одержали верх политики жестких санкций и агрессии против соседей.

    На парламентских выборах в Латвии победили политические силы, выступающие за жесткие антироссийские меры, считает бывший депутат национального парламента Алексей Росликов.

    «Политики жестких санкций и агрессии против соседей одержали верх! Это факт, и его нужно признать», – написал он в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Он указал на исторически низкую явку граждан с момента восстановления независимости государства. По его мнению, проголосовать пришли только те избиратели, которых устраивает актуальный курс страны. Росликов призвал принять результаты выборов и молиться за будущее Латвии.

     Всего в голосовании приняли участие 14 партий, претендующих на 100 мест в Сейме, явка составила 51,22%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на парламентских выборах в Латвии победила партия премьер-министра Андриса Кулбергса. Выступающая за нормализацию отношений с Россией политическая сила стала по итогам голосования третьей. В субботу явка избирателей на выборах в латвийский Сейм составила 50,59%.

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    4 октября 2026, 15:39 • Новости дня
    Путин подарил часы участнику военных учений «Центр-2026»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на полигоне Чебаркульский подарил памятные часы военнослужащему, рассказавшему ему об образцах вооружений на учениях «Центр-2026».

    Во время обхода выставки вооружений, военной и специальной техники в рамках маневров президент ознакомился с новейшими образцами. Одному из участников смотра, который докладывал Владимиру Путину о части экспозиции, вручили памятный подарок, передает ТАСС.

    Когда военнослужащий завершил свое выступление, попрощался и направился к выходу, руководитель протокола президента Владислав Китаев напомнил о запланированном вручении часов. Путину передали подарочный пакет, после чего он лично отдал его военному.

    «На память. Поздравляю», – произнес глава государства.

    Соответствующие кадры с полигона были опубликованы в эфире телевизионной программы «Москва. Кремль. Путин».

    Ранее Владимир Путин посетил командно-штабные учения в Челябинской области.

    В воскресенье Дмитрий Песков назвал выступление Владимира Путина на Валдае и посещение учений единым целым.

    Владимир Путин заявил о применении опыта спецоперации на маневрах «Центр-2026». Президент также провел встречу с иностранными военными атташе.

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    4 октября 2026, 12:46 • Новости дня
    Песков назвал Мюнхенскую речь Путина «колоколом» для Запада

    Tекст: Ольга Иванова

    Предупреждение России в адрес НАТО не является угрозой, как и знаменитая речь президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Мюнхенскую речь президента России Владимира Путина на Западе восприняли как угрозу, однако она являлась предупреждением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    «Мне это напоминает очень сильно, наверное, ситуацию с Мюнхенской речью Путина. Ее же тоже восприняли как угрозу. А это была не угроза, это был колокол», – отметил представитель Кремля.

    Владимир Путин выступил с Мюнхенской речью в 2007 году. В ней он раскритиковал внешнюю политику США, идею однополярного мира и планы расширения НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ошибочным западное восприятие Мюнхенской речи Владимира Путина.

    Глава государства предупредил о готовности применить весь арсенал вооружений при прямом нападении на Калининград.

    Ранее российский лидер поделился подробностями написания текста своего знаменитого выступления в самолете.

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    4 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Партия за нормализацию отношений с Россией стала третьей на выборах в Латвии

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Суверенная власть»/«Объединение младолатышей», выступающая за нормализацию отношений с Россией и Белоруссией, занимает третье место по предварительным итогам обработки бюллетеней на выборах в сейм Латвии.

    Партия «Суверенная власть»/«Объединение младолатышей» набрала 11,73% голосов на выборах в сейм Латвии, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

    На первом месте находится партия «Объединенный список» премьер-министра Андриса Кулбергса, набирающая 35,44% голосов. Второе место занимает «Латвия на первом месте», выступающая за традиционные ценности, с 13,1% голосов, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в парламент проходят националистическое «Национальное объединение» (8,8%), в котором состоит глава МВД Янис Домбрава, ориентированная на либеральную молодежь партия «Прогрессивные» (7,8%) и «Новое единство» (6,32%). Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный барьер.

    Выборы в сейм Латвии состоялись 3 октября. По данным ЦИК, в голосовании приняли участие 797 тыс. избирателей, что составляет 51,22% от общего числа имеющих право голоса. В выборах участвовали 14 партий, претендующих на 100 депутатских мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс после выборов запросил у Европы деньги на защиту от России. В этот же день на парламентских выборах победила партия Кулбергса. В субботу явка на выборах в сейм Латвии составила 50,59%.

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    4 октября 2026, 15:41 • Новости дня
    Пекарня «Машенька» решила подготовить новый набор ко дню рождения Путина

    Пекарня «Машенька» решила запустить новый набор ко дню рождения Путина

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подмосковная пекарня «Машенька» выпустит новый набор пирогов в честь дня рождения президента России Владимира Путина, рассказал бизнесмен Денис Максимов.

    Денис Максимов, обратившийся к главе государства на прямой линии 2025 года, сообщил, что сет смогут попробовать все желающие, передает «Газета.Ru».

    «В наборе будет все то же самое, что пробовал президент – пирожки с картошкой, с капустой, сочники, ватрушка, слойка с клубникой, с вишней, хлебушек бородинский и чиабатта», – рассказал Максимов. Он добавил, что набор будет упакован в крафтовый пакет, а не в корзину, что сделает его дешевле.

    Предприниматель также отметил, что набор «Президентский» пользуется популярностью у чиновников и руководителей крупных финансовых структур. Кроме того, пекарня открыла новую точку в лесопарке «Спутник» в Щелково в формате кафе-пекарни с обслуживанием столов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе владелец пекарни «Машенька» раскрыл секрет создания вкусной выпечки.

    В том же месяце он заявил о расширении меню после заказа из США.

    В январе власти Подмосковья предложили меры поддержки пекарне «Машенька».

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    4 октября 2026, 12:07 • Новости дня
    Песков сообщил о начале подготовки к прямой линии Путина

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил о старте подготовки к традиционному общению Владимира Путина с гражданами, для обработки вопросов задействуют искусственный интеллект.

    В Кремле приступили к организации масштабного мероприятия с участием главы государства, передает РИА «Новости».

    «Мы активно пользуемся нейросетями. Кстати, в этом году мы уже тоже приступили к подготовке к прямой линии», – рассказал Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

    Представитель Кремля уточнил, что сортировать обращения россиян поможет искусственный интеллект Сбербанка. Технология значительно усовершенствовалась, что позволит проанализировать гораздо больший объем поступающих сообщений.

    В 2025 году прямая линия прошла в объединенном формате с большой пресс-конференцией. Мероприятие продлилось четыре с половиной часа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году нейросеть GigaChat помогала обрабатывать обращения граждан на прямую линию.

    Тогда президент России Владимир Путин лично анонсировал применение искусственного интеллекта от Сбербанка.

    Дмитрий Песков подтвердил осведомленность главы государства о технических нововведениях.

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    4 октября 2026, 12:51 • Новости дня
    Кремль назвал выступление Путина на Валдае и посещение учений единым целым

    Tекст: Ольга Иванова

    Выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме и его визит на военные маневры в Челябинской области являются неразрывными частями единого целого, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал правильным сопоставление выступления главы государства на Валдайском форуме и его последующего визита на военные учения. Об этом передает РИА «Новости». В интервью журналисту Павлу Зарубину представитель Кремля подчеркнул взаимосвязь этих двух событий.

    «И правильно сделают, потому что это все части единого целого», – заявил Песков, комментируя предположения о связи мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области.

    Днем ранее глава государства выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии военной угрозы для Европы из-за данных маневров.

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    Политический труп толкнул Киев на новую эскалацию

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе воскресного визита в Киев заявил о планах расширить совместное с Украиной производство ракет и БПЛА. Владимир Зеленский пообещал рост атак на российские НПЗ. В ответ Минобороны России анонсировало усиление ударов по объектам, использующимся в интересах ВСУ. Что стоит за украинским вояжем главы немецкого правительства? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Что происходит в Алешках

      В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Урсула станет вестлихфюрером

      Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Как изгнать бесов из рекламы

      Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.

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    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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