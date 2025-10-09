Путин и Рахмон заявили об углублении стратегического партнерства России и Таджикистана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президенты России Владимир Путин и Таджикистана Эмомали Рахмон подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства и союзничества между странами. Документ определяет новые ориентиры взаимодействия России и Таджикистана, включая расширение сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, передает ТАСС.

В присутствии Путина и Рахмона также прошел обмен подписанными соглашениями. Всего было оформлено пятнадцать документов, охватывающих различные аспекты двусторонних отношений.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что подготовленное совместное заявление задает вектор дальнейшего развития отношений между странами и способствует укреплению сотрудничества на долгосрочную перспективу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эмомали Рахмон пообещал новый импульс развитию сотрудничества между Таджикистаном и Россией. Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили наиболее чувствительные вопросы в формате личной встречи.