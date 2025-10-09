Путин обсудил с Рахмоном с глазу на глаз наиболее чувствительные темы

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин сообщил о личной встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, в ходе которой были затронуты самые чувствительные темы, передает ТАСС.

«Спасибо еще раз за приглашение, – обратился глава российского государства к своему коллеге. – Мы сейчас имели возможность с вами с глазу на глаз поговорить на наиболее чувствительные темы. Хотя еще вчера вечером это произошло», – заявил Путин.

Путин подчеркнул, что подобный доверительный обмен мнениями помогает выстраивать прочные двусторонние отношения. Президент поблагодарил Рахмона за атмосферу и возможность провести откровенный разговор наедине. Российский лидер отметил, что такие встречи позволяют обсуждать сложные вопросы без формальностей.

Кроме того, Путин отметил, что отношения между Россией и Таджикистаном динамично развиваются во всех сферах, но впереди у двух стран остается значительный объем совместной работы. Он добавил, что в ходе визита планируется подписание ряда новых документов, включая соглашения по энергетике, подготовленные рабочими группами стран.

«В том числе и в ходе визита вашего премьера в Москву 23 апреля этого года, когда был подписан протокол, который определяет дальнейшие условия работы по очень многим направлениям, в том числе и по энергетике, по энергетическим вопросам», – отметил Путин.

Путин назвал Россию и Таджикистан надежными союзниками во всех сферах. Рахмон заявил Путину о развитии сотрудничества с Россией в сфере безопасности.

Путин и Рахмон провели переговоры в Душанбе с глазу на глаз.

В среду президенты двух стран провели неформальную встречу в Ботаническом саду «Ирам», где российский лидер вручил таджикскому коллеге книгу о таджиках.