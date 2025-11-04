  • Новость часаПутин рассказал о большом числе преданных друзей России
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Из населения русские превратились в народ

    Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом. Этот феномен нашел подтверждение в наши дни, открыв иную духовную реальность страны на фоне СВО.

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ превратил эмпатию в подписку

    Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решенная проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕ-команды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    17 комментариев
    4 ноября 2025, 18:58 • Новости дня

    Путин пообещал помочь сыну бойца СВО стать кадетом

    Tекст: Ольга Иванова

    В День народного единства президент России Владимир Путин пообещал 11-летнему сыну бойца СВО из Тувы помочь осуществить мечту поступления в кадетское училище.

    Путин на Красной площади пообещал 11-летнему Доржу-Маадыр Донгаку из Тувы исполнить его мечту стать кадетом, пишет РИА «Новости». Мальчик участвовал во встрече с президентом в День народного единства вместе с другими детьми, чьи родители – участники специальной военной операции на Украине.

    Доржу-Маадыр рассказал главе государства, что пытался поступить в кадетское училище, но не прошел отборочные экзамены. В ответ Путин заверил: «Не получилось? Мы поправим. Мы же поправим?», обращаясь и к мальчику, и к присутствующему главе Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо ламе Дамбе Аюшееву.

    Духовный лидер поддержал слова президента. Глава государства с улыбкой добавил: «У тебя теперь большие связи, мы все сделаем», и обнял школьника, отец которого является ветераном боевых действий и участником спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пообщался с более чем 20 детьми участников спецоперации на Украине на Красной площади в День народного единства.

    3 ноября 2025, 17:45 • Новости дня
    В Британии испугались слов Путина о «Хабаровске» и «Посейдоне»

    В Британии испугались заявления Путина о «Хабаровске» и «Посейдоне»

    В Британии испугались слов Путина о «Хабаровске» и «Посейдоне»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британская газета Daily Mail выразила обеспокоенность после того, как президент России Владимир Путин раскрыл детали возможностей атомной субмарины «Хабаровск» и комплекса «Посейдон».

    Газета Daily Mail заявила, что Владимир Путин выступил с предупреждением для Великобритании по поводу подводного аппарата «Посейдон» и атомной субмарины «Хабаровск», пишет РИА «Новости».

    В издании подчеркнули: «Владимир Путин раскрыл информацию о новой пугающей атомной подводной лодке, которая спроектирована, чтобы транспортировать оружие судного дня, способное создать радиоактивное цунами».

    По информации журналистов, российская сторона якобы на протяжении долгого времени использует подводный ядерный комплекс «Посейдон» для устрашения Великобритании.

    В Daily Mail подчеркнули, что «Хабаровск» способен нести дюжину смертельно опасных инновационных комплексов «Посейдон».

    Наибольшую тревогу  на Туманном Альбионе вызвало то, что это оружие можно запускать с неожиданного направления, что усложняет процесс его перехвата.

    Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск» прошла 1 ноября в Северодвинске под руководством министра обороны Андрея Белоусова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой может рассматриваться как оружие судного дня.

    Журнал Popular Mechanics назвал «Посейдон» оружием апокалипсиса.

    Комментарии (25)
    4 ноября 2025, 02:40 • Новости дня
    Песков сообщил о методе отбора вопросов для прямой линии с Путиным
    Песков сообщил о методе отбора вопросов для прямой линии с Путиным
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вопросы для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будут собирать с помощью искусственного интеллекта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Мы за две недели начнем сбор вопросов граждан с задействованием всего инструментария, в том числе искусственного интеллекта. Это позволит нам буквально в максимально оперативном режиме до президента доводить в ходе подготовки весь срез общественного мира», – сказал он ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года Путин в прямом эфире подвел итоги года в формате, совмещающем традиционную «Прямую линию» с ежегодной пресс-конференцией. Песков в сентябре сообщал, что прямая линия с Путиным планируется на декабрь 2025 года. Как он уточнял в начале ноябре, подготовка к прямой линии с Путиным идет полным ходом.


    Комментарии (14)
    4 ноября 2025, 16:45 • Видео
    Макрон стал худшим в истории

    Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 16:32 • Новости дня
    Путин встретился с юными волонтерами и детьми героев СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    В честь Дня народного единства президент России Владимир Путин провел общение на Красной площади с юными активистами, волонтерами и детьми героев спецоперации.

    Путин в День народного единства встретился с представителями молодежных организаций, юными волонтерами и детьми участников спецоперации на Украине, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось на Красной площади.

    Во встрече приняли участие молодые представители «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», движения «Волонтеры Победы», фонда «Защитники Отечества», а также члены Ассоциации ветеранов СВО и общественных движений «Юнармия», «Движение первых», «Поисковое движение России» и центра «Воин».

    В мероприятии участвовали более 20 молодых людей в возрасте от девяти до семнадцати лет. Президент пообщался с детьми героев СВО, обсудил с ними вопросы патриотизма, гражданского единства и важности волонтерского движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин лично организовал общее фото с ранеными бойцами СВО в госпитале
    Путин лично организовал общее фото с ранеными бойцами СВО в госпитале
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с ранеными участниками СВО сам подсказывал бойцам как встать для совместного фото, проявив заботу и внимание.

    Президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка в Москве, передает РИА «Новости». Там он встретился с ранеными бойцами спецоперации на Украине, проходящими лечение в этом учреждении. Перед совместной фотографией в одной из палат Путин лично направлял бойцов, отмечая: «На ту сторону. Не спеши, не спеши… Вот сюда проходите».

    Как отмечается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», глава государства уделил внимание всем участникам встречи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что камера использует специальную линзу.

    «Она всех берет. Ребята, на президентском сайте эта фотография будет, оттуда в любой момент сможете скачать», – заверил Песков присутствующих.

    Выяснилось, что подарки, которые бойцы спецоперации на Украине вручают Путину, хранятся в личной библиотеке главы государства в первом корпусе Кремля, передает ТАСС. По словам журналиста ВГТРК Павла Зарубина, библиотека президента насчитывает как минимум 10 тыс. книг, а недавно там появились новые стеллажи для подарков от участников спецоперации.

    В числе экспонатов – знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и часть танка «Леопард», подбитого российскими бойцами в 2023 году. Заместитель начальника департамента по обеспечению деятельности в библиотеке администрации президента России Анна Курчавова уточнила, что эти подарки хранятся рядом с экземпляром Конституции, на которой приносит присягу президент, а также с редкими книгами, среди которых – свод правил государственного служащего от 1735 года.

    Ранее президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь в Москве. Путин лично привез туда иконы, полученные от бойцов на день рождения.

    Путин выразил благодарность военным за подаренные иконы, которые, по его словам, спасли бойцам жизнь и на которых остались следы от пуль.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2025, 07:36 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина и Трампа возможна, но сейчас в ней нет необходимости

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности оперативной организации встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил, что сейчас такой необходимости нет.

    «Гипотетически рассуждая, она возможна, но в настоящий момент в ней нет необходимости», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Песков также отметил, что сейчас основной акцент должен быть сделан на тщательной проработке вопросов, связанных с урегулированием украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что не будет комментировать информацию Financial Times о якобы отмене встречи Путина и Трампа из-за жестких условий Москвы по Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москве нужны гарантии конкретных результатов от встречи президентов России и США.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2025, 14:19 • Новости дня
    Зарубин анонсировал участие Путина в мероприятиях ко Дню народного единства

    Tекст: Вера Басилая

    В День народного единства президент России Владимир Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград за вклад в сплочение российской нации, а также совершит поездку в один из регионов России, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

    О планах президента Владимира Путина принять участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    По словам Зарубина, Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград лицам, внесшим вклад в укрепление единства российской нации.

    «Путин также примет участие в заседании Совета по межнациональным отношениям», – отметил журналист.

    В течение недели также запланирована рабочая поездка президента в один из российских регионов. Кроме того, Путин проведет церемонию вручения верительных грамот послами иностранных государств.

    Напомним, 4 ноября в России отмечают День народного единства.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 18:26 • Новости дня
    Путин рассказал о большом числе преданных друзей России
    Путин рассказал о большом числе преданных друзей России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в День народного единства на церемонии награждения подчеркнул наличие у России преданных друзей и выразил признательность зарубежным партнерам.

    Путин во время церемонии вручения государственных наград за вклад в укрепление единства российской нации заявил, что у страны «немало преданных друзей», передает РИА «Новости». Глава государства поздравил участников с Днем народного единства и отметил присутствие на церемонии ярких представителей интеллектуальных, творческих и деловых кругов разных государств.

    Путин подчеркнул, что Россия всегда открыта для новых взаимовыгодных контактов с зарубежными партнерами. По его словам, власти страны признательны всем, кто считает Россию надежным партнером и выступает за расширение многоплановых связей, а также культурный обмен.

    Президент еще раз выразил благодарность всем, кто видит в России надежного партнера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступил с поздравлением по случаю Дня народного единства во время церемонии вручения государственных наград за вклад в сплоченность нации.

    В День народного единства глава государства начал торжественную церемонию награждения видных общественных и религиозных деятелей.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2025, 02:45 • Новости дня
    Песков: Подготовка к прямой линии с Путиным идет полным ходом

    Tекст: Антон Антонов

    Подготовка к ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным стартовала и сейчас «идет полным ходом», сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Да, она идет. Идет полным ходом», – приводит слова Пескова ТАСС.

     Он подчеркнул, что речь идет о «сложном процессе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков сообщал, что прямая линия с Путиным планируется на декабрь 2025 года. В декабре 2024 года Путин в прямом эфире подвел итоги года в формате, совмещающем традиционную «Прямую линию» с ежегодной пресс-конференцией.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
    @ kremlin.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

    В церемонии участвовали высшие представители традиционных религиозных конфессий России, а также члены общественных и молодежных организаций, передает ТАСС.

    Среди почетных гостей были патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, верховный муфтий Талгат Таджуддин и муфтий Альбир Крганов. Также в церемонии приняли участие главный раввин России Берл Лазар, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский, пастор Олег Гончаров и другие религиозные лидеры.

    Молодежные и патриотические организации также оказали значительное представительство: на Красной площади присутствовали члены «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», «Волонтеров Победы», фонда «Защитники Отечества» и ассоциации ветеранов СВО. К мероприятию присоединились представители «Юнармии», «Движения первых», «Поискового движения России» и центра «Воин».

    Во вторник Путин постановил учредить День коренных малочисленных народов России и отмечать его 30 апреля.

    4 ноября жители России отмечают День народного единства. Праздник учрежден в 2005 году в честь событий 1612 года, когда народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.

    Комментарии (5)
    3 ноября 2025, 10:53 • Новости дня
    Путин присудил премию за вклад в укрепление единства нации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель директора компании «Открытия» Анна Габдуллина и ученый секретарь музея «Лудорвай» Павел Орлов удостоены президентской премии за вклад в укрепление единства российской нации.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премии за вклад в укрепление единства российской нации 2025 года, передает ТАСС. Документ опубликован на официальном портале правовых актов накануне Дня народного единства.

    Лауреатами премии стали заместитель директора ООО «Открытия» Анна Габдуллина и ученый секретарь архитектурно-этнографического музея-заповедника Удмуртии Павел Орлов.

    В сообщении отмечается, что постановление о присуждении премии принято по итогам рассмотрения Советом при президенте по межнациональным отношениям предложения о кандидатах. Победителям присвоено почетное звание лауреата премии президента РФ за вклад в укрепление единства российского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Всероссийской премии «Гордость нации – 2022» вручали награды за вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2025, 15:58 • Новости дня
    Кремль сообщил график Путина в День народного единства

    Tекст: Ольга Иванова

    В День народного единства президент России Владимир Путин примет участие в торжественном возложении цветов на Красной площади и посетит праздничную выставку в «Манеже», сообщила пресс-служба Кремля.

    Путин во вторник примет участие в памятном мероприятии на Красной площади и возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, передает ТАСС. В сопровождении представителей религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций глава государства почтит память национальных героев.

    Позже Владимир Путин прибудет в Екатерининский зал Кремля, где вручит государственные награды и премии президента за вклад в укрепление единства нации. Среди награждаемых – члены общественных и религиозных организаций, представители бизнеса, а также зарубежные культурные деятели.

    Кроме того, Путин посетит выставку-форум «Православная Русь – к Дню народного единства» в Центральном выставочном зале «Манеж», где ознакомится с деятельностью благотворительного фонда «Христианское милосердие». Президент осмотрит также экспозицию «Великая Победа. Россия – моя история», посвященную героической борьбе народов СССР с фашизмом. Пресс-служба Кремля отметила значительную общественную значимость мероприятий, приуроченных к общенациональному празднику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград за вклад в сплочение российской нации и совершит поездку в один из регионов страны.

    День народного единства отмечают в России 4 ноября.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 17:49 • Новости дня
    Путин подписал закон о круглогодичном призыве на военную службу
    Путин подписал закон о круглогодичном призыве на военную службу
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность проведения призыва на срочную военную службу в течение всего календарного года.

    Согласно новым правилам, медицинские осмотры, профессиональный психологический отбор, а также заседания призывных комиссий смогут проходить непрерывно в течение года, передает ТАСС.

    Однако фактическая отправка призывников в войска будет осуществляться дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для некоторых категорий граждан установлены свои сроки: сельчане, занятые полевыми работами, будут направляться на службу с 15 октября по 31 декабря, а педагоги – с 1 мая по 15 июля. Жители отдельных районов Крайнего Севера смогут отправляться с 1 мая по 15 июля либо с 1 ноября по 31 декабря.

    Закон также регулирует электронные повестки: теперь срок явки в военкомат по такой повестке не сможет превышать 30 дней с момента ее появления в реестре. Призывная комиссия получит права принимать решения по отсрочке или освобождению от службы без личного присутствия призывника. Военкоматы смогут выдавать выписки из реестра учета в бумажном и электронном виде.

    В пояснительной записке отмечается, что эти изменения позволят «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу». Обновленные нормы начнут действовать с 1 января 2026 года.

    28 октября в ходе третьего и окончательного чтения в Государственной думе приняли закон, позволяющий проводить призыв на срочную службу весь календарный год.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2025, 22:20 • Новости дня
    Путин поручил вручить премии за вклад в укрепление единства нации

    Tекст: Ольга Иванова

    В Московском Кремле 4 ноября 2025 года состоится церемония вручения президентских премий за вклад в укрепление единства российской нации и государственных наград, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

    Путин издал распоряжение о проведении в Московском Кремле церемонии вручения премий за вклад в укрепление единства российской нации, передает РИА «Новости». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

    Согласно тексту распоряжения, мероприятие состоится 4 ноября 2025 года. В ходе церемонии будут вручены премии президента Российской Федерации за вклад в единство российской нации, а также государственные награды России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград за вклад в сплочение российской нации и совершит поездку в один из регионов страны.


    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    Путин рассказал о предках из Тверской области
    Путин рассказал о предках из Тверской области
    @ kremlin.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин после церемонии возложения цветов на Красной площади в День народного единства рассказал о своих корнях из Тверской области.

    После церемонии возложения цветов глава государства пообщался с детьми из разных регионов страны. Когда один из мальчиков рассказал, что приехал из Твери, Путин отметил: «Мои все предки из Твери. Из Тверской области. Так что мне хорошо знакомо. В этом смысле мы с тобой земляки», передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В честь Дня народного единства российский лидер провел общение на Красной площади с юными активистами, волонтерами и детьми героев спецоперации. Глава государства также посетил выставку «Православная Русь» в Манеже.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 18:06 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем народного единства
    Путин поздравил россиян с Днем народного единства
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением по случаю Дня народного единства во время церемонии вручения государственных наград за вклад в сплоченность нации.

    Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением по случаю Дня народного единства, передает РИА «Новости». Торжественное обращение состоялось во время церемонии вручения государственных наград за вклад в укрепление единства российской нации.

    Путин произнес: «Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства».

    Также Путин в ходе церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации заявил, что ценность общего единства России не подлежит сомнению.

    В своей речи глава государства особо отметил, что россияне сегодня защищают суверенитет, честь и достоинство своей страны как мирным трудом, так и ратными усилиями. Путин подчеркнул: «Сегодня, сохраняя традиции, мы мирным, созидательным и ратным трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России».

    Он также обратил внимание на то, что российское общество умеет объединяться перед лицом любых угроз и вызовов. Прямая цитата президента: «Ценность нашего единства неоспорима. Мы умеем смыкать ряды для решения общих задач перед лицом глобальных вызовов и угроз. И вместе радоваться победам, достижениям и успехам».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил выставку-форум «Православная Русь – к Дню народного единства» в Центральном выставочном зале «Манеж».

    Президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

    Комментарии (0)
