Путин пообещал помочь сыну бойца СВО стать кадетом

Tекст: Ольга Иванова

Путин на Красной площади пообещал 11-летнему Доржу-Маадыр Донгаку из Тувы исполнить его мечту стать кадетом, пишет РИА «Новости». Мальчик участвовал во встрече с президентом в День народного единства вместе с другими детьми, чьи родители – участники специальной военной операции на Украине.

Доржу-Маадыр рассказал главе государства, что пытался поступить в кадетское училище, но не прошел отборочные экзамены. В ответ Путин заверил: «Не получилось? Мы поправим. Мы же поправим?», обращаясь и к мальчику, и к присутствующему главе Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо ламе Дамбе Аюшееву.

Духовный лидер поддержал слова президента. Глава государства с улыбкой добавил: «У тебя теперь большие связи, мы все сделаем», и обнял школьника, отец которого является ветераном боевых действий и участником спецоперации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пообщался с более чем 20 детьми участников спецоперации на Украине на Красной площади в День народного единства.