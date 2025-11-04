Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом. Этот феномен нашел подтверждение в наши дни, открыв иную духовную реальность страны на фоне СВО.6 комментариев
Путин пообещал помочь сыну бойца СВО стать кадетом
В День народного единства президент России Владимир Путин пообещал 11-летнему сыну бойца СВО из Тувы помочь осуществить мечту поступления в кадетское училище.
Путин на Красной площади пообещал 11-летнему Доржу-Маадыр Донгаку из Тувы исполнить его мечту стать кадетом, пишет РИА «Новости». Мальчик участвовал во встрече с президентом в День народного единства вместе с другими детьми, чьи родители – участники специальной военной операции на Украине.
Доржу-Маадыр рассказал главе государства, что пытался поступить в кадетское училище, но не прошел отборочные экзамены. В ответ Путин заверил: «Не получилось? Мы поправим. Мы же поправим?», обращаясь и к мальчику, и к присутствующему главе Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо ламе Дамбе Аюшееву.
Духовный лидер поддержал слова президента. Глава государства с улыбкой добавил: «У тебя теперь большие связи, мы все сделаем», и обнял школьника, отец которого является ветераном боевых действий и участником спецоперации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пообщался с более чем 20 детьми участников спецоперации на Украине на Красной площади в День народного единства.