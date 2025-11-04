Путин пожал руки детям бойцов СВО на Красной площади

Tекст: Дарья Григоренко

Путин в День народного единства встретился на Красной площади с детьми участников спецоперации на Украине, молодежными активистами и волонтерами. В ходе встречи глава государства поприветствовал ребят, пожал им руки, выслушал истории о досуге и учебе, а также пожелал всего самого доброго, передает РИА «Новости».

Одна из участниц спросила: «Владимир Владимирович, можно вам пожать руку?», на что президент ответил: «Конечно», и пожал руки всем детям. Путин расспросил подростков, откуда они приехали, были ли раньше в Москве и что им особенно понравилось в столице.

Всего в праздничном мероприятии приняли участие более 20 детей и подростков в возрасте от девяти до 17 лет. Одна из девочек рассказала о своем увлечении танцами и о выступлении в Царском Селе, на что президент с одобрением пошутил: «Здорово, мы тебе все завидуем». Школьница из Костромской области заметила, что ей больше всего понравился Кремль.

В заключение глава государства поблагодарил гостей за встречу и сказал: «Вам всего самого доброго! Спасибо, что вы сегодня пришли сюда. Удачи, ребята, всего доброго!».

Напомним, президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В честь Дня народного единства российский лидер провел общение на Красной площади с юными активистами, волонтерами и детьми героев спецоперации. Глава государства рассказал о своих предках из Тверской области.