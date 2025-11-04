Путин встретился с юными волонтерами и детьми героев СВО

Tекст: Ольга Иванова

Путин в День народного единства встретился с представителями молодежных организаций, юными волонтерами и детьми участников спецоперации на Украине, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось на Красной площади.

Во встрече приняли участие молодые представители «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», движения «Волонтеры Победы», фонда «Защитники Отечества», а также члены Ассоциации ветеранов СВО и общественных движений «Юнармия», «Движение первых», «Поисковое движение России» и центра «Воин».

В мероприятии участвовали более 20 молодых людей в возрасте от девяти до семнадцати лет. Президент пообщался с детьми героев СВО, обсудил с ними вопросы патриотизма, гражданского единства и важности волонтерского движения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.