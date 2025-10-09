Путин и Рахмон начали переговоры в Душанбе

Путина поздравили с днем рождения главы более 40 зарубежных стран

Tекст: Вера Басилая

Более 40 зарубежных лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, поздравили Владимира Путина с днем рождения, передает РИА «Новости».

Поздравления поступали по телефону, в виде телеграмм и через соцсети. Первый звонок с поздравлениями поступил от премьер-министра Израиля, который выразил самые добрые пожелания президенту России.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, телеграммы от лидеров Китая и КНДР были «весьма теплыми» и нестандартными. В своем послании Ким Чен Ын отметил достижения Путина в строительстве могущественной и процветающей России и пообещал, что дружба между Москвой и Пхеньяном будет вечной.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди тепло поздравил Путина по телефону и обсудил с ним подготовку к декабрьскому визиту российского президента в Индию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также пожелал Путину всего наилучшего и вместе с ним обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Украины, договорившись о продолжении контактов.

Президенты и премьеры стран СНГ лично позвонили Путину и направили письменные поздравления. Среди них – лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Телеграммы с поздравлениями поступили и от лидеров Абхазии, Южной Осетии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

Поздравления президенту России передали также король Бахрейна, президенты Никарагуа, Боливии и Кубы, а также задержанная глава Гагаузии Евгения Гуцул. Среди российских политиков и общественных деятелей поздравления направили председатель Госдумы Вячеслав Володин, главы регионов и мэр Москвы Сергей Собянин, который отметил вклад Путина в сплочение страны.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал Путина олицетворением России, а в Грозном в этот день открыли новую линию района, названного в честь президента. Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения и пожелал ему помощи Божией и успехов в служении, а муфтий Равиль Гайнутдин выразил благодарность от мусульманской общины России.

