    Европа научилась мешать Трампу на Украине
    На Украине потребовали «декоммунизировать» Бородинскую битву
    Для старта процедуры импичмента Пашиняну парламенту Армении не хватило двух голосов
    «Калашников» досрочно поставил в войска крупную партию штурмовых автоматов
    ФСБ рассекретила документы о военных преступлениях финнов в Карелии
    Достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе
    Вучич обвинил Турцию в дестабилизации Балкан
    Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского СПГ в Европу
    Bloomberg: Российские удары вывели из строя половину газодобычи Украины
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как тут не материться?

    Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    9 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Чехия – не русофобская страна

    Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

    8 комментариев
    9 октября 2025, 09:50 • Новости дня

    Путин и Рахмон начали переговоры в Душанбе

    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон начали двусторонние переговоры в формате тет-а-тет во Дворце нации.

    Российский лидер Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон приступили к двусторонним переговорам. Беседа проходит в формате тет-а-тет, во Дворце нации, передает ТАСС.

    Отмечается, что это уже четвертая личная встреча глав государств в текущем году. Накануне президенты уже пообщались в неформальной обстановке.

    Планируется, что после разговора с глазу на глаз, который продлится не менее получаса, к президентам присоединятся члены делегаций.

    Ранее Путин на лимузине Aurus приехал ко Дворцу Нации Душанбе на встречу с Рахмоном.

    В среду Путин прибыл в Душанбе с трехдневным рабочим визитом. Президент России начал свой визит с возложения цветов к мемориалу Исмоила Сомони.

    После этого президенты России и Таджикистана провели неформальную встречу в Ботаническом саду «Ирам», где Путин вручил Рахмону книгу о таджиках.

    8 октября 2025, 08:32 • Новости дня
    В Германии разгорелся скандал после слов студента о Путине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Германии разгорелся скандал после того, как студент из Ганновера на телешоу заявил, что предпочел бы руководство президента России Владимира Путина военной службе для защиты страны, сообщает Frankfurter Rundschau.

    Высказывания немецкого студента о Владимире Путине вызвали громкий скандал в Германии, передает RT.

    Девятнадцатилетний житель Ганновера выступил в эфире телеканала ARD против обязательного призыва в армию. В ходе дискуссии он заявил: «Я бы не пошел защищать Германию. Если выбирать между тем, чтобы Германия воевала, и тем, чтобы ей руководил Путин, я бы выбрал Путина».

    Журналисты Frankfurter Rundschau отметили, что это заявление обескуражило ведущих и вызвало резонанс. Ситуацию назвали «скандалом на политическом шоу ARD».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщила о беспокойстве немецкого бизнеса по поводу возможного возвращения призыва. В Бундестаге ранее предложили восстановить воинскую обязанность. Премьер Баварии также выступил с инициативой вернуть призыв в Германии.

    Комментарии (17)
    8 октября 2025, 09:05 • Новости дня
    Путина поздравили с днем рождения главы более 40 зарубежных стран

    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Свыше 40 лидеров зарубежных стран, в числе которых лидеры Китая, Индии, КНДР, стран СНГ и других государств, поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения.

    Более 40 зарубежных лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, поздравили Владимира Путина с днем рождения, передает РИА «Новости».

    Поздравления поступали по телефону, в виде телеграмм и через соцсети. Первый звонок с поздравлениями поступил от премьер-министра Израиля, который выразил самые добрые пожелания президенту России.

    По словам помощника президента Юрия Ушакова, телеграммы от лидеров Китая и КНДР были «весьма теплыми» и нестандартными. В своем послании Ким Чен Ын отметил достижения Путина в строительстве могущественной и процветающей России и пообещал, что дружба между Москвой и Пхеньяном будет вечной.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди тепло поздравил Путина по телефону и обсудил с ним подготовку к декабрьскому визиту российского президента в Индию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также пожелал Путину всего наилучшего и вместе с ним обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Украины, договорившись о продолжении контактов.

    Президенты и премьеры стран СНГ лично позвонили Путину и направили письменные поздравления. Среди них – лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Телеграммы с поздравлениями поступили и от лидеров Абхазии, Южной Осетии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

    Поздравления президенту России передали также король Бахрейна, президенты Никарагуа, Боливии и Кубы, а также задержанная глава Гагаузии Евгения Гуцул. Среди российских политиков и общественных деятелей поздравления направили председатель Госдумы Вячеслав Володин, главы регионов и мэр Москвы Сергей Собянин, который отметил вклад Путина в сплочение страны.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал Путина олицетворением России, а в Грозном в этот день открыли новую линию района, названного в честь президента. Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения и пожелал ему помощи Божией и успехов в служении, а муфтий Равиль Гайнутдин выразил благодарность от мусульманской общины России.

    Ранее президент России Владимир Путин принял поздравления с днем рождения от лидеров стран СНГ.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения.

    Президент Республики Сербской Милорад Додик направил поздравление Путину по случаю его 73-летия и отметил важность укрепления дружеских связей между странами.

    Комментарии (10)
    8 октября 2025, 17:56 • Видео
    Меркель раскрыла заговор русофобов

    Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 10:00 • Новости дня
    Путин в свой день рождения решил провести совещание с Совбезом России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин запланировал в собственный день рождения, 7 октября, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Это не столько для того, чтобы постоянные члены Совбеза могли поздравить президента, сколько [связано] с рабочей повесткой дня», – цитирует Пескова ТАСС.

    Также у главы государства есть множество международных телефонных переговоров в связи с поздравлениями с днем рождения.

    Кроме того, у президента есть личные планы на этот день, добавил представитель Кремля.

    Путин родился 7 октября 1952 года. Обычно глава государства проводит дни рождения за работой.

    Напомним, Путина с днем рождения поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 21:44 • Новости дня
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что выбор жителей Донбасса и Новороссии подтвердил правильность шагов, предпринятых властями страны в феврале 2022 года.

    Решения, принятые в феврале 2022 года, были своевременными и правильными, заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС. По его словам, желание жителей Донбасса и Новороссии связать свое будущее с Россией подтвердило обоснованность этих шагов.

    Путин напомнил, что 30 сентября отмечался день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. «Жители этих регионов подавляющим большинством проголосовали за свое будущее в составе России, и это подтверждает, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными», – заявил глава государства на совещании с командующими группировок войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел в Петербурге совещание в день своего рождения. На встрече он заслушал доклад о положении на фронтах.

    Комментарии (15)
    6 октября 2025, 12:45 • Новости дня
    Кремль сообщил о планах Путина на день рождения

    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в день рождения проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России, примет международные телефонные звонки, также у него есть личные планы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, у президента России Владимира Путина на день рождения есть как рабочие, так и личные планы, ведь «день рождения – есть день рождения», передает РИА «Новости».

    Песков сообщил, что на 7 октября было запланировано много международных телефонных разговоров. Президент традиционно получает поздравления от зарубежных коллег, и на этот день уже были запланированы такие звонки.

    Кроме того, во второй половине дня Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. По словам Пескова, мероприятие пройдет с рабочей повесткой и не будет связано только с поздравлениями.

    Ранее Песков сообщал, что Путин отмечает свой день рождения в кругу семьи, при этом общаясь с российскими и зарубежными лидерами по рабочим вопросам.

    В прошлом году представитель Кремля рассказывал, что глава государства намеревался провести свой день рождения на рабочем месте.

    Путин вспоминал, как праздновал свой день рождения с президентами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым после официальных мероприятий.

    Комментарии (6)
    8 октября 2025, 20:33 • Новости дня
    Названа дата встречи Путина и Алиева в Душанбе

    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в четверг, 9 октября, проведет в Душанбе встречу со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева состоится в Душанбе, куда в среду с госвизитом прибыл российский лидер, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По словам Пескова, встреча двух лидеров состоится в четверг, 9 октября.

    «Да, будет встреча с президентом Азербайджана Алиевым завтра», – сказал Песков.

    Он добавил, что повестка встречи затрагивает вопросы двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном. Кроме того, Путин и Алиев намерены обсудить «все насущные моменты», подчеркнул Песков.

    По словам пресс-секретаря Путина, с российской стороны наблюдается «позитивный настрой» по поводу предстоящей встречи.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в Душанбе в среду с трехдневным рабочим визитом. В Таджикистане российский президент примет участие в ряде международных мероприятий и встретится с лидерами стран региона.

    Свой визит в Душанбе Путин начал с возложения цветов к мемориалу основателю первого государства таджиков Исмоилу Сомони.


    Комментарии (6)
    7 октября 2025, 02:21 • Новости дня
    Ким Чен Ын поздравил Путина, пообещав вечную дружбу с Россией

    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В послании по случаю дня рождения Владимира Путина лидер КНДР подчеркнул важность союзнических отношений между Россией и КНДР.

    Поздравление президенту России Владимира Путина с днем рождения направил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В своем обращении Ким Чен Ын заявил: «Мой самый дорогой товарищ Владимир Путин, шлю Вам самые искренние и теплые поздравления со знаменательным днем рождения».

    Глава КНДР подчеркнул, что благодаря руководству Путина Россия стала могучей державой, возглавляющей создание нового многополярного мира. Он выразил уверенность в том, что дружба между Пхеньяном и Москвой будет вечной, а союзнические отношения будут играть ключевую роль в формировании справедливого миропорядка.

    Ким Чен Ын также выразил уверенность, что КНДР продолжит всестороннюю поддержку российской стороны в деле защиты суверенитета и территориальной целостности, отмечается в сообщении агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал двусторонние отношения между Россией и КНДР интенсивными. Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил необходимость непрерывного повышения боеспособности флота страны. Президент США Дональд Трамп может посетить корейскую демилитаризованную зону для встречи с Ким Чен Ыном.

    Комментарии (30)
    7 октября 2025, 13:04 • Новости дня
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы поздравить его с днем рождения и затронуть вопросы сотрудничества, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения по телефону, передает РИА «Новости». В ходе разговора Алиев поздравил Путина с праздником, а российский президент выразил благодарность за внимание.

    Стороны обсудили текущее состояние отношений между двумя странами и их перспективы. По итогам разговора президенты обменялись мнениями о развитии сотрудничества между Баку и Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин запланировал совещание с Совбезом России в свой день рождения. Александр Лукашенко поздравил Путина. Ким Чен Ын направил поздравление Путину и пообещал вечную дружбу с Россией.

    Комментарии (15)
    7 октября 2025, 21:12 • Новости дня
    Путин заслушал доклад о ситуации на фронтах

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в день своего рождения провел в Петербурге совещание, где заслушал доклад о положении на фронтах.

    Путин провел совещание по оперативной обстановке в зоне спецоперации на Украине, передает ТАСС. Заседание прошло в Петербурге в день рождения главы государства. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, подробный доклад о ситуации на фронтах президенту представили начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и командующие группировками войск.

    Песков отметил: «В течение дня, так же в Санкт-Петербурге, президент провел совещание, в ходе которого начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, а также командующие группировками войск, доложили верховному главнокомандующему в деталях об оперативной обстановке на фронтах».

    Во встрече принял участие директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, сообщили в Telegram-канале Кремля.

    «В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными силами Российской Федерации. В этом году нами освобождено почти пять тысяч квадратных километров территории (4900) и 212 населенных пунктов», – сказал Путин на совещании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России в собственный день рождения, 7 октября.

    Комментарии (13)
    8 октября 2025, 20:25 • Новости дня
    Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели в Ботаническом саду «Ирам» («Райский сад») в Душанбе неформальную встречу, в ходе которой российский лидер вручил своему таджикскому коллеге книгу.

    Президент Таджикистана лично встретил Путина у трапа самолета. Российский лидер, посещающий Таджикистан с государственным – высшим по статусу – визитом подарил главе Таджикистана роскошно оформленную книгу, передает ТАСС.

    «Такая книга, называется «Таджики». Их всего 25», – рассказал Путин и добавил, что преподносит Рахмону первый экземпляр. «Это научное исследование, монография», – описал российский лидер.

    Рахмон назвал книгу «самым лучшим подарком».

    Отмечается, что после их встречи последует неформальный обед.

    Напомним, Путин начал трехдневный визит в Душанбе, где планирует принять участие в ряде международных мероприятий. Президент России прибыл в мемориальный комплекс в центре Душанбе, чтобы отдать дань уважения основателю первого государства таджиков Исмоилу Сомони.

    Комментарии (11)
    7 октября 2025, 16:57 • Новости дня
    Путина с днем рождения поздравили лидеры СНГ и премьер-министр Индии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин принял поздравления с днем рождения от глав государств СНГ и премьер-министра Индии, в разговорах обсуждались вопросы будущего сотрудничества.

    В адрес Путина по случаю дня рождения поступают многочисленные поздравления от зарубежных лидеров, говорится в Telegram-канале Кремля. В телефонных беседах главы государств Содружества Независимых Государств, среди которых президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, тепло поздравили российского лидера.

    Во время этих телефонных разговоров стороны обсудили развитие двусторонних отношений, а также вопросы подготовки и предстоящей совместной работы на заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в Душанбе. Помимо этого, все главы государств СНГ направили Путину и письменные поздравительные послания.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди также поздравил Владимира Путина по телефону с днем рождения. Лидеры стран подтвердили обоюдный интерес к дальнейшему развитию особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией. В ходе разговора обсуждалась подготовка визита Путина в Индию, который запланирован на декабрь этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что Владимир Путин сделал многое для укрепления дружбы и партнерства между Россией и Таджикистаном. Эмомали Рахмон также позвонил Владимиру Путину и поздравил его с 73-летием.

    Комментарии (5)
    6 октября 2025, 21:02 • Новости дня
    Путин обсудил с Нетаньяху план нормализации в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание перспективам урегулирования палестинского вопроса и плану по Газе.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщается в Telegram-канале Кремля. В ходе беседы лидеры подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая выдвинутый президентом США план по нормализации в секторе Газа. Было отмечено, что Россия неизменно выступает за комплексное урегулирование палестинского вопроса на известной международно-правовой основе.

    Стороны также обменялись мнениями по другим региональным вопросам. Особое внимание было уделено поиску дипломатических решений по иранской ядерной программе и дальнейшей стабилизации обстановки в Сирии.

    В преддверии дня рождения Владимира Путина Биньямин Нетаньяху поздравил российского президента и пожелал ему всего наилучшего. В ответ Путин поздравил премьер-министра Израиля и израильский народ с наступающим праздником Суккот.

    Комментарии (2)
    7 октября 2025, 07:05 • Новости дня
    L'AntiDiplomatico: Трамп может заставить ЕС купить Tomahawk для Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп может одобрить поставки ракет Tomahawk Украине с привлечением финансовых средств Евросоюза, сообщило итальянское издание L'AntiDiplomatico.

    Подобное решение позволит Америке разрешить Украине закупить партию крылатых ракет большой дальности Tomahawk с помощью Евросоюза, передает РИА «Новости» со ссылкой на L'AntiDiplomatico.

    Авторы статьи считают это «неплохим решением» для Соединенных Штатов.

    Издание также указывает на потребность Украины в дополнительных системах противоракетной обороны и дополнительном финансировании для создания и закупки собственного вооружения в перспективе.

    Ранее президент России Владимир Путин пояснял, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы.

    Комментарии (2)
    8 октября 2025, 19:10 • Новости дня
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин начал трехдневный визит в Душанбе, где примет участие в ряде международных мероприятий и встретится с лидерами стран региона.

    Путин прибыл в столицу Таджикистана, передает ТАСС. Его встретил в международном аэропорту президент Таджикистана Эмомали Рахмон, были подняты государственные флаги и выстроен почетный караул. Лидеры проследовали вместе через павильон почетных гостей, после чего Путин отправился к мемориальному комплексу «Национальное единство и возрождение Таджикистана» на площади Дусти, где стартуют официальные мероприятия.

    В течение трех дней российский лидер будет участвовать в государственном визите, а также в саммите «Россия – Центральная Азия» и заседании Совета глав государств СНГ. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил о запланированной встрече Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетит Таджикистан в начале октября. Глава государства также примет участие в саммите «Центральная Азия – Россия».

    Комментарии (4)
    6 октября 2025, 20:46 • Новости дня
    Путин подписал указ о новых мерах против коррупции

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ввел дополнительные механизмы раскрытия информации о ценных бумагах для противодействия коррупции в стране.

    Путин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией, передает ТАСС. Согласно документу, утвержден новый перечень сведений о ценных бумагах, которые держатели реестров владельцев и депозитарии обязаны предоставлять по запросам уполномоченных лиц. Эти меры нацелены на усиление контроля при проведении антикоррупционных проверок.

    В указе подчеркивается, что предоставление таких сведений необходимо для эффективной работы по противодействию коррупции и повышения прозрачности финансовых операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что коррупция есть во всех странах. Основная проблема заключается не в наличии коррупции, а в том, насколько общество готово и способно само с ней бороться.

    Комментарии (4)
    Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском
    Бельгия обозначила красные линии по замороженным активам России
    Сийярто шокировали заявления Туска о подозреваемом по делу «Северных потоков»
    Тбилиси обвинил Санду в поддержке грузинских радикалов
    Президент Колумбии обвинил США в ударе по лодке с мирными людьми
    В РАН предупредили о риске затопления ряда российских городов
    Локализован сигнал выключенного телефона пропавшей в Красноярском крае семьи

    Россия создала новую валюту для финансовой независимости

    Евросоюз грозит санкциями криптовалюте А7А5, которая привязана к рублю один к одному. Эта новая валюта дает возможность проводить экспортно-импортные операции вне традиционной банковской инфраструктуры, минуя SWIFT, доллар и финансовые санкции. США уже пытались своими санкциями ударить по новому способу торговли, однако потерпели поражение. Получится ли у ЕС нанести удар? Подробности

    Европа научилась мешать Трампу на Украине

    Импульс урегулирования конфликта на Украине, заданный саммитом на Аляске, иссяк, считает российский МИД. По мнению экспертов, основная причина дипломатического тупика – деструктивная позиция Европы, которая нашла рычаги влияния на Трампа. Удастся ли США переломить сложившуюся тенденцию, и какова дальнейшая судьба переговоров? Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Супруги Тихановские надоели Литве

    Власти Литвы понижают уровень охраны самозваной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской. Вслед за этим офис Тихановской в Вильнюсе сообщил о «приостановке» своей деятельности. Все это происходит на фоне того, что сбежавшими «лидерами белорусской оппозиции» недовольно и литовское руководство, и избиратели – поскольку этот политический проект себя явно не оправдал. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов
      Как тут не материться?

      Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

      7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Не давайте Трампу медальку

      Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

      9 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Чехия – не русофобская страна

      Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

      8 комментариев
    • Меркель раскрыла заговор русофобов

      Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    • Как Петр Первый завел пружину Российской империи

      Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

    • Франция шокировала Евросоюз

      Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации