Путин и Рахмон начали переговоры в Душанбе
Российский лидер Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон приступили к двусторонним переговорам. Беседа проходит в формате тет-а-тет, во Дворце нации, передает ТАСС.
Отмечается, что это уже четвертая личная встреча глав государств в текущем году. Накануне президенты уже пообщались в неформальной обстановке.
Планируется, что после разговора с глазу на глаз, который продлится не менее получаса, к президентам присоединятся члены делегаций.
Ранее Путин на лимузине Aurus приехал ко Дворцу Нации Душанбе на встречу с Рахмоном.
В среду Путин прибыл в Душанбе с трехдневным рабочим визитом. Президент России начал свой визит с возложения цветов к мемориалу Исмоила Сомони.
После этого президенты России и Таджикистана провели неформальную встречу в Ботаническом саду «Ирам», где Путин вручил Рахмону книгу о таджиках.