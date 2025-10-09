Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?7 комментариев
Путин прибыл на встречу с Рахмоном в Душанбе
Путин на лимузине «Аурус» приехал ко Дворцу Нации Душанбе на встречу с Рахмоном
В Душанбе стартовала программа государственного визита президента России Владимира Путина Таджикистан, он прибыл во Дворец Нации на встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Официальная программа государственного визита Владимира Путина в Таджикистан началась, передает ТАСС.
На площади возле дворца были подняты государственные флаги России и Таджикистана. Почетный караул построился для встречи, а военный оркестр исполняет торжественную музыку.
Президент России приехал на лимузине «Аурус» к главному входу во Дворец Нации в Душанбе на встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе с трехдневным рабочим визитом. В Таджикистане российский лидер примет в ряде международных мероприятий и проведет встречи с лидерами стран региона.
Свой визит в Душанбе Путин начал с возложения цветов к мемориалу Исмоилу Сомони.
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели неформальную встречу в Ботаническом саду «Ирам», где российский лидер вручил Рахмону книгу о таджиках.