Группировка войск «Север» продолжила создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

На направлении Андреевка – Алексеевка сохранялась наибольшая интенсивность боевых действий, успех развивали штурмовые подразделения, используя поддержку артиллерии и систем ТОС-1А «Солнцепек».Применялось также вооружение с использованием БПЛА «Герань-2».

В Сумской области отмечено продвижение северян на семи участках, вглубь фронта до 900 м. Попытки противника перебросить штурмовые группы к Алексеевке были сорваны огнем, все силы противника уничтожены, еще одна атака отбита у Андреевки.

В районах Малой Корчаковки и Садков артиллерийским огнем поражены позиции противника.

На Харьковском направлении в районах южнее Волчанска отмечается развитие успеха возле Лимана, а также в Вильче, где бойцы продвинулись на 350 м и заняли 18 домовладений, и в Прилипке, заняв четыре здания.П родвижение у Лимана составило до 300 м по посадочным полосам.

Беспилотники уничтожили пункт резервов противника у Подсреднего. На участках Меловое-Хатнее северяне продвинулись на 400 м; в зоне Павловки и Искрисковщины велась интенсивная артиллерийская работа.

Как сообщили военные, подразделения ВСУ на отдельных направлениях теряют организованность, часть личного состава исчезает из зоны боевых действий после получения приказа.

Противник понес потери свыше 120 человек за сутки, уничтожено больше 10 единиц техники, а также несколько станций связи Starlink, роботизированный комплекс и склады материального обеспечения.

Группировка «Север» за сутки продвинулась более чем на 1000 метров на ряде участков в Сумской и Харьковской областях, уничтожив позиции и технику противника с помощью авиации и «Солнцепеков».

Подразделения группировки «Восток» освободили Остаповское в Днепропетровской области.