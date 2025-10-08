Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.5 комментариев
Путин начал визит в Душанбе с возложения венка к памятнику Сомони
Владимир Путин возложил венок к памятнику Исмоилу Сомони в Душанбе
Президент России прибыл в мемориальный комплекс в центре Душанбе, чтобы отдать дань уважения основателю первого государства таджиков Исмоилу Сомони.
Визит президента России Владимира Путина в Таджикистан стартовал с посещения памятника Исмоилу Сомони, передает ТАСС. Путин прибыл на территорию мемориального комплекса «Национальное единство и возрождение Таджикистана» на площади Дусти, где находится монумент основателю первого таджикского государства. Российский лидер возложил венок, выразив уважение исторической фигуре.
Памятник Исмоилу Сомони был открыт 6 сентября 1999 года и посвящен 1100-летию государства Саманидов. Комплекс включает 13-метровую бронзовую скульптуру, 43-метровую арку с короной, музей с моделью мавзолея династии Саманидов и бронзовых львов по обеим сторонам памятника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал трехдневный визит в Душанбе, где планирует принять участие в ряде международных мероприятий. Путин посетит Таджикистан для участия в саммите «Центральная Азия – Россия», а также в заседании Совета глав государств СНГ, где планируется согласовать пакет межгосударственных соглашений и утвердить новые инициативы по безопасности и сотрудничеству.