Анонсирован визит Путина в Таджикистан на саммит СНГ

Tекст: Ольга Иванова

Владимир Путин с 8 по 10 октября совершит государственный визит в Таджикистан, передает Telegram-канал Кремля. В Душанбе состоятся переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, в ходе которых планируется обсудить стратегическое партнерство и союзнические отношения между двумя странами.

По итогам визита запланировано подписание совместного заявления глав государств, а также ряда межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов. Также Путин примет участие во втором саммите «Центральная Азия – Россия», где стороны рассмотрят вопросы расширения сотрудничества в экономической, промышленной и энергетической сферах и уделят особое внимание региональной безопасности, учитывая ситуацию в Афганистане и на Ближнем Востоке. Итогом саммита станут Коммюнике и План совместных действий на 2025–2027 годы.

На заседании Совета глав государств СНГ будут обсуждаться практические аспекты взаимодействия в рамках Содружества. В повестке стоят принятие программ укрепления пограничной безопасности и борьбы с терроризмом, концепция военного сотрудничества до 2030 года, совместное заявление о борьбе с транснациональной преступностью и декларация по региональной энергетической безопасности. Также планируется утвердить новые форматы взаимодействия, включая предоставление статус наблюдателя для Шанхайской организации сотрудничества.

В рамках визита в Душанбе ожидаются двусторонние встречи Путина с лидерами ряда стран.



