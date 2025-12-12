Москвичам пообещали морозные и снежные выходные

Tекст: Дмитрий Зубарев

Серьезное похолодание ожидается в столичном регионе, передает ТАСС. По словам Вильфанда, ночью в субботу температура в Москве опустится до минус пяти – семи градусов, а по области возможны морозы до минус девяти градусов. Днем температура сохранится на уровне минус трех – пяти.

Синоптик отметил, что в субботу ожидается небольшой снег, который к полуночи воскресенья прекратится, однако его выпадение будет наблюдаться по всему региону. Высота снежного покрова останется небольшой, но этот снег станет признаком устойчивого наступления зимы.

В дальнейшем морозы усилятся: в воскресенье ночью столбики термометров опустятся до минус пяти – десяти градусов, днем ожидается минус четыре – шесть. К началу следующей недели ночные значения составят минус семь – двенадцать, а дневные – минус три – девять градусов. Указанные температуры на три градуса ниже климатической нормы и обычно соответствуют январю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление. Синоптики ранее прогнозировали достижение новых рекордных значений давления в столице. Вильфанд сообщил о мокром снеге и гололеде в четырех регионах России.