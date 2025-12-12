Землетрясение магнитудой 2,9 произошло на Украине

На Украине произошло ощутимое землетрясение магнитудой 2,9

Tекст: Мария Иванова

Землетрясение магнитудой 2,9 было зафиксировано на западе Украины в Тернопольской области, передает ТАСС.

Эпицентр находился в Чертковском районе, а толчки произошли на глубине три километра. Главный центр специального контроля отметил, что такое землетрясение считается ощутимым.

Ранее, 8 декабря, в соседней Закарпатской области также происходили подземные толчки, однако их сила была ниже – магнитуда составила 1,8, а глубина залегания эпицентра – восемь километров.

Сообщений о последствиях землетрясения или пострадавших на данный момент не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу два землетрясения произошли у японских островов.

9 декабря землетрясение магнитудой 7,6 зафиксировали у побережья Курильских островов.

А 4 декабря землетрясение в Алма-Ате привело к эвакуации школ и офисов.