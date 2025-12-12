Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.0 комментариев
Землетрясение магнитудой 2,9 произошло на Украине
На Украине произошло ощутимое землетрясение магнитудой 2,9
В Тернопольской области на Украине было зафиксировано ощутимое землетрясение магнитудой 2,9, эпицентр находился на глубине 3 км в Чертковском районе.
Землетрясение магнитудой 2,9 было зафиксировано на западе Украины в Тернопольской области, передает ТАСС.
Эпицентр находился в Чертковском районе, а толчки произошли на глубине три километра. Главный центр специального контроля отметил, что такое землетрясение считается ощутимым.
Ранее, 8 декабря, в соседней Закарпатской области также происходили подземные толчки, однако их сила была ниже – магнитуда составила 1,8, а глубина залегания эпицентра – восемь километров.
Сообщений о последствиях землетрясения или пострадавших на данный момент не поступало.
