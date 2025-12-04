Землетрясение привело к эвакуации школ и офисов в Алма-Ате

Tекст: Денис Тельманов

По информации ТАСС, в Алма-Ате были зафиксированы подземные толчки, вызвавшие панику среди жителей города. Из школ, офисов и торговых центров были эвакуированы находившиеся внутри люди, многие покинули свои дома и вышли на улицы.

Как сообщает издание «Орда», в университете «Туран» отменили занятия и экзамены в связи с произошедшим землетрясением. В городе были открыты горячие линии МЧС Казахстана, где психологи министерства оказывают помощь пострадавшим от стресса.

По данным МЧС, сила толчков в Алма-Ате составила 3 балла. Эпицентр землетрясения находился на территории Китая, примерно в 277 км на юго-восток от города. Событие произошло в 12.45 по местному времени (10.45 мск).

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, как сообщается, зафиксировал землетрясение магнитудой 6,2 в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Эпицентр находился в 141 км к северо-западу от уезда Тумшук. Глубина очага составила 7 км. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

