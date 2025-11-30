Орбан: Лидеров ЕС заставят признать поражение на Украине

Tекст: Антон Антонов

Премьер-министр Венгрии отметил, что подобное признание станет политическим «землетрясением» для Евросоюза. «И они еще не дошли до того момента, когда их заставят это признать. Но это произойдет, как и с миграцией», – приводит его слова РИА «Новости».

Орбан обратил внимание, что условия договоренности 2022 года, которая была сорвана странами Запада, были куда выгоднее для Украины, чем нынешние. «Кто в этом признается во Франции и в Бундестаге?» – заявил он.

Орбан отметил, что в Соединенных Штатах признание ошибок произошло, поскольку проигравшие выборы политики ушли с политической сцены. «Господина Байдена больше нигде нет. Пришел новый президент, он сказал: ну, это была ошибка, это была его ошибка. И в Америке всё улажено. А как насчет Франции и Германии?» – отметил Орбан.

