  • Новость часаКазахстан заявил об ущербе отношениям с Украиной из-за атаки на КТК
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Отставка Ермака предрешает судьбу Зеленского
    Эксперт об атаках на танкеры Virat и Kairos в Черном море: Заваривается интересная каша
    Зеленский дал тайные указания украинской делегации на переговорах
    СМИ: Россияне массово сдают билеты на концерты Долиной
    Турция выразила обеспокоенность атаками на танкеры в Черном море
    Сийярто резко ответил Мерцу на слова о визите Орбана в Москву
    Залужный: Условия соглашения для Украины каждый раз не становятся лучше
    На Украине опубликованы некрологи 699 тыс. погибших солдат ВСУ
    Лыжник Коростелев о поступке Большунова: И это гордость страны?
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Держава маминой подруги

    Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    17 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    36 комментариев
    30 ноября 2025, 07:46 • Новости дня

    Орбан заявил, что Европу заставят признать поражение на Украине

    Орбан: Лидеров ЕС заставят признать поражение на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские политики избегают признания поражения в конфликте на Украине, но их заставят это сделать, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Премьер-министр Венгрии отметил, что подобное признание станет политическим «землетрясением» для Евросоюза. «И они еще не дошли до того момента, когда их заставят это признать. Но это произойдет, как и с миграцией», – приводит его слова РИА «Новости».

    Орбан обратил внимание, что условия договоренности 2022 года, которая была сорвана странами Запада, были куда выгоднее для Украины, чем нынешние. «Кто в этом признается во Франции и в Бундестаге?» – заявил он.

    Орбан отметил, что в Соединенных Штатах признание ошибок произошло, поскольку проигравшие выборы политики ушли с политической сцены. «Господина Байдена больше нигде нет. Пришел новый президент, он сказал: ну, это была ошибка, это была его ошибка. И в Америке всё улажено. А как насчет Франции и Германии?» – отметил Орбан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что после окончания конфликта Украина должна существовать как буферное государство между Россией и НАТО. Орбан заявил, что получил гарантии от президента России Владимира Путина о продолжении поставок нефти и газа в Венгрию. Он назвал переговоры с Путиным в Кремле успешными. Орбан объявил о шансах на заключение крупных сделок на фоне продажи российских активов.

    29 ноября 2025, 14:37 • Новости дня
    Зеленский дал тайные указания украинской делегации на переговорах
    Зеленский дал тайные указания украинской делегации на переговорах
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский распорядился направить делегацию на переговоры по мирному урегулированию с США и Россией, утвердив для нее секретные инструкции.

    Владимир Зеленский поручил украинской делегации действовать по новым тайным директивам на переговорах по мирному урегулированию, передает ТАСС. Соответствующее распоряжение главы киевского режима обнародовано на его официальном сайте, однако детали самих директив остались закрытыми для широкой публики.

    В документе говорится о необходимости утверждения новых директив, которые прилагаются тайно, для подготовки переговоров с США, другими зарубежными партнерами Украины, а также с Россией «по достижению справедливого и устойчивого мира». Особое внимание уделяется секретности инструкций, что подчеркивает значимость текущего дипломатического этапа.

    Зеленский сообщил, что делегация уже отправилась в США с задачей «четко, оперативно и содержательно готовить определения шагов для окончания военных действий». По его словам, наработки, сделанные ранее в Женеве, будут дополнены во время встреч в США.

    Глава государства ждет доклада от делегации в это воскресенье. Зеленский подчеркивает, что рассчитывает на результативную работу представителей Украины на переговорах, и выражает надежду на позитивные итоги дипломатических усилий.

    Ранее Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова главой делегации.

    Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в России) примет участие в переговорах с представителями вашингтонской администрации по урегулированию конфликта на выходных.

    Бывший главный советник главы киевского режима Андрей Ермак сообщил газете New York Post, что отправляется на передовую, через несколько часов после подачи заявления об отставке.

    Комментарии (5)
    29 ноября 2025, 17:51 • Новости дня
    Татаринов: На Украине опубликованы некрологи 699 тыс. погибших солдат ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Общее количество опубликованных некрологов украинских военных составило 699 тысяч, не считая «без вести пропавших» и тех, чьи данные затерялись, заявил создатель телеграм-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов.

    Данные о масштабных потерях ВСУ Руслан Татаринов приводит в эфире радио «КП», пишет «Комсомольская правда».

    По словам Татаринова, сбор данных некрологов с украинских сайтов и соцсетей он ведет с лета 2022 года при помощи специальной программы. На конец ноября 2025 года количество опубликованных некрологов украинским военнослужащим превышает 699 тысяч, и многие случаи «без вести пропавших» в эту статистику не входят.

    Татаринов отметил, что количество погибших ВСУ в действительности может доходить до миллиона, поскольку не все некрологи публикуются или поступают с опозданием из-за проблем с интернетом и перебоев с электричеством. По его словам, «в среднем за год Украина теряет около 200 тыс. военнослужащих».

    Больше всего некрологов приходится на Львовскую и Полтавскую области. В Кировоградской области, по его словам, еще в 2023 году насчитывалось более 20 деревень без ни одного мужчины.

    По информации «Красного Креста», на Украине числится около 29 тыс.военных, пропавших без вести, однако треть из них уже были переданы Киеву в виде найденных останков. Татаринов добавил, что идентификация тел распространяется медленно из-за коррупции и высоких поборов со стороны украинских экспертов.

    Он также подчеркнул, что многие граждане Украины продолжают покидать страну нелегально через Молдавию, Румынию, Венгрию и другие государства и что часть беженцев возвращается из Польши по решению местных властей.

    По его словам, «в последние полтора года в Европе усиливается антипатия к украинцам», а каждый четвертый преступник в Польше – украинец.

    Ранее Минобороны отметило, что ежедневные потери Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации составляют около 1,4 тыс. человек убитыми и ранеными в 2025 году.

    Газета The New York Times (NYT) писала, что вукраинской «Венеции» Вилково не осталось мужчин среди жителей, кроме мэра Матвея Иванова.

    Комментарии (14)
    29 ноября 2025, 21:37 • Видео
    Чрезвычайная ситуация в Сербии

    Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т.д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    Комментарии (2)
    29 ноября 2025, 11:54 • Новости дня
    Депутат Журова назвала трех самых враждебных к России политиков

    Журова: Каллас, Фон дер Ляйен и Макрон – три самых враждебных к России политика

    Депутат Журова назвала трех самых враждебных к России политиков
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова выделила трех западных лидеров, чьи высказывания и взгляды отражают наиболее враждебное отношение к России.

    Депутат Госдумы, зампред Комитета по международным отношениям Светлана Журова назвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу дипломатии ЕС Каю Каллас и президента Франции Эммануэля Макрона тремя самыми враждебными к России западными политиками.

    В интервью Lenta.ru Журова заявила, что такой выбор был сделан на основе их публичных высказываний и предпринимаемых ими шагов в отношении России.

    Журова объяснила свою позицию тем, что фон дер Ляйен и Каллас чаще всего выступают с негативными или спорными заявлениями, включая предложения, затрудняющие мирное урегулирование. Она выразила мнение, что именно эти две женщины заметнее других проявляют антироссийскую позицию.

    По оценке депутата, каждое высказывание и действие западных лидеров оценивается российской стороной с точки зрения влияния на отношения с Россией.

    Напомним, ранее Кая Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран.

    В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен считает, что финансирование Украины должно идти только за счет замороженных российских активов в Евросоюзе.

    Ну а Эммануэль Макрон заявил, что Европа и Россия вступили в новый этап стратегического противостояния, отметив так называемую «угрозу» со стороны Москвы.

    Посол России в Бельгии Денис Гончар отметил, что несмотря на абсурдные обвинения в адрес России в якобы готовности напасть на Евросоюз или НАТО, оба объединения всерьез готовятся к большой войне.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств».

    Комментарии (19)
    29 ноября 2025, 15:36 • Новости дня
    Песков оценил ситуацию на Украине на фоне отставки Ермака

    Песков заявил о росте неопределенности из-за коррупционного скандала на Украине

    Песков оценил ситуацию на Украине на фоне отставки Ермака
    @ Рамиль Ситдиков/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Растущая политическая нестабильность на Украине затрудняет какие-либо прогнозы о будущем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что политическая неопределенность, возникшая из-за скандала на Украине, растет очень быстро, передает РИА «Новости».

    «Вряд ли сейчас можно делать прогнозы относительно того, что произойдет дальше», заявил Песков.

    По его словам, в настоящее время развитие ситуации оценивается как крайне нестабильное.

    Ранее НАБУ и САП проводили обыски у Андрея Ермака в Киеве.

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак подал в отставку после обысков. Ермак сообщил, что отправляется на передовую спустя несколько часов после подачи заявления.

    Песков заявил, что эти события свидетельствуют о глубоком политическом кризисе, который спровоцирован коррупционными скандалами.

    Песков также отметил, что коррупционный скандал дестабилизирует Украину, а последствия будут крайне негативными.

    Комментарии (4)
    29 ноября 2025, 16:39 • Новости дня
    Депутат Рады сообщил об отказе командиров принять Ермака на фронте
    Депутат Рады сообщил об отказе командиров принять Ермака на фронте
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак прибыл на фронт после увольнения, но украинские командиры отказываются принимать его в свои подразделения, заявил находящийся в СИЗО оппозиционно настроенный депутат Рады Александр Дубинский.

    По словам депутата Рады Александра Дубинского, Ермак прибыл в расположение командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным Мадьяр. При этом парламентарий сообщил, что командиры на местах один за другим отказываются брать Ермака в свои подразделения, а Мадьяр принял его по личной просьбе Зеленского, передает ТАСС.

    Дубинский добавил, что у Ермака пока нет конкретного места службы. Он считает, что такое решение экс-чиновника связано с попыткой скрыться от следственных действий антикоррупционного органа, поскольку, по мнению депутата, в зоне боевых действий вручать повестки и проводить обыски сложно.

    Кроме того, офицер ВСУ Татьяна Черновол предложила Ермаку присоединиться к ее взводу в качестве оператора беспилотника. «Готова взять Ермака в свой взвод. Я без иронии и сарказма. Реально мне нужны бойцы, мне очень не хватает», – написала она на своей странице в Facebook (Meta признана экстремистской и запрещена в России).

    Сама Черновол отметила, что Ермак начнет службу как обычный боец без прошлого, с перспективой стать пилотом дрона. Она подчеркнула, что новая жизнь на фронте серьезно отличается от прежней деятельности экс-чиновника.

    Ранее НАБУ и САП провели обыски у главы офиса Зеленского Андрея Ермака в Киеве. После обысков Ермак подал в отставку.

    Эксперты допустили, что Ермак может остаться серым кардиналом при Зеленском.

    Ермак рассказал газете New York Post о своем отправлении на передовую сразу после заявления об отставке.

    Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев. Олег Царев отметил, что Ермак не будет рисковать и не станет идти в атаку на российские войска.

    Комментарии (2)
    29 ноября 2025, 18:13 • Новости дня
    Особняк соратника Зеленского Миндича в Тель-Авиве сняли на видео
    Особняк соратника Зеленского Миндича в Тель-Авиве сняли на видео
    @ Еврейская община города Днепр

    Tекст: Вера Басилая

    В элитном пригороде Тель-Авива особняк украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком Владимира Зеленского», оказался пустым и без охраны.

    Израильский особняк украинского бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича оказался пустым, передает РИА «Новости».

    Корреспондент агентства посетил здание, расположенное в элитном пригороде Тель-Авива рядом с виллами иностранных послов, диппредставительствами и домами местных предпринимателей. Отмечается, что рядом также находится особняк Игоря Коломойского (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов).

    Дом принадлежит Миндичу, как следует из документов на оплату муниципального налога. Само здание выглядит необитаемым: на территории находятся строительные материалы и инструмент, нет ни охраны, ни персонала.

    Агентство сообщило, что ремонтные работы, судя по всему, недавно проводились или продолжаются. Соседи, опрошенные журналистом, заявили, что ни разу не видели Тимура Миндича в этом доме.

    Ранее МВД Украины включило бизнесмена Тимура Миндича и финансиста Александра Цукермана в список разыскиваемых по обвинениям в тяжких экономических преступлениях.

    Сообщалось, что участники этого скандала на Украине похитили более 100 млн долларов, что позволило бы содержать одну бригаду ВСУ в течение года.

    Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что Израиль под давлением США может выдать Тимура Миндича, замешанного в этом коррупционном скандале.

    Комментарии (7)
    29 ноября 2025, 15:49 • Новости дня
    Орбан анонсировал крупные сделки на фоне продажи активов России

    Орбан после визита в Москву анонсировал крупные сделки на фоне продажи активов РФ

    Орбан анонсировал крупные сделки на фоне продажи активов России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве объявил о шансах на заключение крупных сделок на фоне продажи российских активов.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что открылись возможности для заключения двух-трех масштабных сделок, передает РИА «Новости».

    Он объяснил, что вынужденная продажа российских активов за границей из-за американских санкций создала международную конкуренцию за эти активы.

    «Когда MOL и остальные будут договариваться о том, чего хотят, это уже вопрос бизнеса, это не дело венгерского правительства», – заявил Орбан во время выступления в Ньиредьхазе.

    Между тем оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил о приостановке сотрудничества с «Нефтяной индустрией Сербии» (NIS) в связи с санкциями. Компания JANAF является единственным поставщиком сырья по нефтепроводу в Сербию, по договору планировалось поставить 10 млн тонн до конца 2026 года. Президент Сербии Александр Вучич отметил, что НПЗ, принадлежащий NIS, еще не остановлен, но сократил работу – до полной остановки осталось четыре дня.

    Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш ранее заявил, что венгерская MOL ведет переговоры об увеличении доли в NIS, чтобы решить проблемы, возникшие из-за санкций США.

    Сообщалось, что Орбан прилетел к Путину обсуждать спасение сербской NIS из-под санкций США.

    Орбан назвал переговоры с Путиным в Кремле успешными.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Россия продолжит обеспечивать Венгрию необходимыми объемами газа и нефти по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток».

    Комментарии (6)
    29 ноября 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России в ответ на атаки по гражданским объектам ударили по ВПК Украины
    ВС России в ответ на атаки по гражданским объектам ударили по ВПК Украины
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на субботу ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и обеспечивающим их работу объектам энергетики.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 158 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 99 460 беспилотников, 638 ЗРК, 26 316 танков и других бронемашин, 1 621 боевая машина РСЗО, 31 626 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 949 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли по Украине массированный и шесть групповых ударов возмездия

    Ранее ВС России поразили пункт спутниковой связи ВСУ, а также поразили цех по производству боеприпасов для ВСУ.

    Комментарии (3)
    29 ноября 2025, 07:55 • Новости дня
    Бойцы «Севера» рассказали о смещении приоритетов ВСУ на Сумское направление
    Бойцы «Севера» рассказали о смещении приоритетов ВСУ на Сумское направление
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Штурмовые подразделения группировки войск «Север» усиливают натиск в Сумской области, интенсивно отрабатывая по позициям ВСУ авиацией ВКС России и расчетами «Солнцепеков».

    «Командование ВСУ постепенно смещает приоритеты в направлении Сумской области, куда перебрасываются подразделения 4 погранотряда с Волчанского направления», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    Артиллерия и ударные дроны группировки «Север» также отработали по выявленным позициям ВСУ в районах Павловки и Рыжевки. На восьми участках продвижение составило до 700 м.

    На Харьковском направлении «Северяне» уверенно продвигаются в Волчанске и  прилегающих населенных пунктах и лесных массивах.

    «Российская авиация результативно отработала по пунктам дислокации резервов ВСУ в тыловых районах. Оборона противника рушится, а солдаты сдаются в плен», – доложили военнослужащие.

    На левом берегу реки Волчья бойцы продвинулись на четырех участках на 500 м, а в ходе продвижения взяли в плен двоих служащих 225 ошп ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 130 человек (из них более 105 в Сумской области и свыше 25 в Харьковской), двое взяты в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боевые действия в Волчанске, которые группировка войск «Север» ведет против ВСУ, плавно перетекают в прилегающие населенные пункты, в том числе в Вильчу.

    Штурмовые группы «Северян» зашли в Вильчу и Лиман на Харьковском направлении. Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов, доложило Минобороны.

    Комментарии (4)
    29 ноября 2025, 15:59 • Новости дня
    CNN: Зеленский опоздал с решением уволить Ермака
    CNN: Зеленский опоздал с решением уволить Ермака
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский вынужден был уволить Андрея Ермака с поста главы своего офиса, учитывая компрометирующие заголовки в мировых СМИ, но решение по его отставке было принято поздно, сообщает CNN.

    Европейский дипломат сообщил телеканалу CNN, что Владимир Зеленский был вынужден отправить Андрея Ермака в отставку с поста главы своего офиса из-за резонанса в мировых медиа, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что компрометирующие заголовки в западных СМИ вынудили украинского лидера принять этот шаг. «У Зеленского не было другого выбора, кроме как уволить Ермака», – отмечается в публикации CNN.

    Отставку Ермака в иностранных медиа назвали настоящим политическим «землетрясением» и «идеальным штормом». Международные эксперты полагают, что подобное развитие событий может серьезно ослабить позиции киевского режима на переговорах с США и другими странами и уменьшить уровень внешней поддержки Украине.

    Как указывает телеканал, решение об увольнении Ермака было принято с опозданием. По словам бывшего правительственного чиновника, теперь у многих украинцев возникнут вопросы к Зеленскому относительно того, что он знал о действиях Ермака. CNN добавляет, что возникший кризис «особенно неловок для Зеленского» и ставит под угрозу стабильность руководства страны накануне ключевых переговоров.

    Ранее НАБУ и САП подтвердили проведение обысков у Андрея Ермака в Киеве. После обысков Ермак подал заявление об отставке с поста главы офиса Зеленского.

    На Украине вспомнили об обещании Владимира Зеленского уйти вместе с Ермаком.

    Андрей Ермак сообщил газете New York Post, что отправляется на передовую после подачи заявления об отставке.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что коррупционный скандал дестабилизирует Украину и приведет к негативным последствиям.

    Комментарии (2)
    29 ноября 2025, 20:56 • Новости дня
    Украинские спецслужбы признали атаку катерами на танкеры в Черном море

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские спецслужбы опубликовали кадры атаки безэкипажных катеров на танкеры под флагом Гамбии в Черном море, тем самым признав свою причастность, сообщили военкоры.

    Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за удары по танкерам в Черном море, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал  «Военкоры Русской весны».

    Украинские силовики обнародовали видеозапись атаки, на которой видно поражение двух судов безэкипажными катерами Sea Baby у берегов Черного моря.

    Военкоры отметили, что «враг признал, что нанес удары по гражданским судам при помощи БЭК».

    Удары по танкерам Kairos и Virat в Черном море попали на видео.

    Военный эксперт Василий Дандыкин назвал удары по танкерам проявлением терроризма со стороны киевского режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атаки на танкеры в Черном море могут стать серьезным вызовом для Турции.


    Комментарии (11)
    29 ноября 2025, 12:04 • Новости дня
    Причал КТК под Новороссийском получил повреждения при атаке катеров

    Причал КТК под Новороссийском поврежден при атаке катеров

    Причал КТК под Новороссийском получил повреждения при атаке катеров
    @ КТК

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки безэкипажных катеров на морском терминале КТК под Новороссийском поврежден причал ВПУ-2, что нарушило график отгрузочных операций, сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

    Выносное причальное устройство ВПУ-2 на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском было серьезно повреждено в ночь на 29 ноября, передает ТАСС.

    По официальным данным пресс-службы КТК, удар по объекту был нанесен безэкипажными катерами в 4.06 мск, что привело к полной невозможности дальнейшей эксплуатации причала.

    Эксплуатирующая компания подчеркнула, что после атаки были немедленно остановлены все погрузочные операции, а танкеры отведены за пределы акватории терминала во исполнение требований капитана морского порта Новороссийск. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков не имеется.

    Как предварительно установлено, разлива нефти в Черное море не произошло. В дальнейшем отгрузки нефти будут возобновляться только при отсутствии угроз со стороны безэкипажных катеров или беспилотников, отметили в КТК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне при массированной атаке дронов на Новороссийск получили повреждения 227 квартир.

    В среду в результате атаки беспилотников пострадали еще 20 квартир.

    На уходящей неделе при атаках дронов на Новороссийск пострадали четыре человека, были повреждены пять многоквартирных и два частных дома.

    Комментарии (7)
    29 ноября 2025, 21:17 • Новости дня
    Провалившийся род штурмовых войск ВСУ оказался под угрозой ликвидации

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине могут ликвидировать род штурмовых войск из-за их неэффективности и отсутствия официального статуса с момента создания, сообщили в российских силовых структурах.

    В российских силовых структурах отметили, что с момента объявления о создании этих войск и назначения Валентина Манько командующим не было оформлено никаких официальных документов, передает ТАСС.

    По данным российской стороны, основной деятельностью этих войск запомнились лишь ложные заявления, скандалы и резкая критика.

    В данный момент подразделения штурмовых войск ВСУ находятся в районе Покровска и Гуляйполя, где, как сообщается, несут серьезные потери. Представитель российских силовых структур подчеркнул, что Киев признал провал проекта и стремится как можно скорее отказаться от этой инициативы.

    Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о создании нового рода войск – штурмовых. При этом украинский депутат Марьяна Безуглая критиковала командующего Манько, называя его рейдером и бандитом, а саму идею создания штурмовых войск – попыткой скрыть неудачи на фронте.

    Ранее Валентин Манько появился в TikTok в ролике с танцем под русскую песню с нецензурной лексикой.

    Силовики сообщали, что Манько тратит большую часть свободного времени на соцсети и популяризацию себя.

    Большинство солдат в штурмовых подразделениях ВСУ имеют инвалидность, страдают инфекционными заболеваниями, являются бомжами и маргиналами.

    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 20:13 • Новости дня
    В США заявили о саботаже НАТО мирного плана по Украине

    Подполковник Дэвис: НАТО срывает мирный план США по Украине

    В США заявили о саботаже НАТО мирного плана по Украине
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерены сорвать мирный процесс на Украине, исключив из предложенного Дональдом Трампом плана принцип нерасширения НАТО, сообщил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

    Отказ руководства НАТО исключить будущий прием Киева в альянс, по мнению американского военного эксперта, ставит под угрозу возможность мирного урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Дэвис заявил, что Марк Рютте и Урсула фон дер Ляйен ясно дали понять, что «мира не будет, только препятствия».

    Эксперт считает, что перспектива вступления Украины в НАТО стала одной из причин начала спецоперации. Дэвис отметил, что нынешние лидеры альянса намеренно противодействуют введению запрета на членство для Киева. По его словам, такой шаг он назвал «отравленной пилюлей», направленной на срыв мирных инициатив.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал союзников по НАТО вспомнить о противостоянии с СССР и Россией.

    Госсекретарь США Марко Рубио планирует пропустить встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Рубио рассказал европейским союзникам, что обсуждение долгосрочных гарантий для Киева будет зависеть от успеха переговоров.

    Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил о подготовке ЕС и НАТО к крупному вооруженному конфликту с Россией.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Украина и ее европейские союзники продолжают строить иллюзии о возможности нанести России стратегическое поражение.

    Комментарии (6)
    29 ноября 2025, 21:32 • Новости дня
    Полк ВСУ бросили на убой без «раздававшего автографы» командира

    Tекст: Вера Басилая

    Командир 225-го отдельного полка ВСУ Олег Ширяев продолжал публично появляться в разных городах, и раздавать автографы, тогда как его подразделения понесли серьезные потери и были брошены на убой, сообщили в российских силовых структурах.

    По данным силовиков, 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ фактически перестал существовать как единое подразделение и был разбит на несколько частей, разбросанных по разным участкам фронта, передает ТАСС.

    По словам источника, бойцы данного полка несут значительные потери, а их командир Олег Ширяев в это время находится вне зоны боевых действий, «свободно разъезжает по городам пока еще Украины, раздает автографы и стесняется военной формы».

    Как отмечается, недавно Ширяев посетил Харьков, где подарил местному бизнесмену флаг с собственным автографом и портретом. Российская сторона обращает внимание, что всего в 50 км от города его бывшие подчиненные находятся в тяжелой ситуации и участвуют в боях под Волчанском, ранее не характерных для этого полка.

    Также сообщается, что формально Ширяев остается на своем посту, однако на деле был отстранен от командования полком. Еще в октябре ТАСС передавал, что командиры 225-го и 425-го полков ВСУ не руководят своими военными, а лишь занимаются перераспределением подразделений между различными участками фронта.

    Ранее силовики сообщили, что на Украине могут ликвидировать род штурмовых войск из-за их неэффективности и отсутствия официального статуса с момента создания.

    Комментарии (0)
    Главное
    Дрисколл считает неизбежными новые потери территорий Киевом
    В США заявили о саботаже НАТО мирного плана по Украине
    Провалившийся род штурмовых войск ВСУ оказался под угрозой ликвидации
    Популярная в TikTok 104-летняя блокадница Нина Сахарнова умерла в Петербурге
    Украинский Ан-124 заметили в Израиле и ОАЭ
    Особняк соратника Зеленского Миндича в Тель-Авиве сняли на видео
    Генпрокуратуру попросили проверить Собчак, Гузееву и Лолиту

    Россия наводит порядок с фурами на границе с Казахстаном

    Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет? Подробности

    Перейти в раздел

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Перейти в раздел

    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции

    Вблизи турецких берегов за последние сутки произошло несколько инцидентов с танкерами. В субботу судно Virat подверглось повторной атаке дрона, а накануне в результате ЧП загорелся танкер Kairos, он направлялся в Новороссийск, где на морском терминале КТК ударом беспилотника был уничтожен один из выносных причалов. Как говорят эксперты, за атаками стоит Украина. Что означает расширение ее целей с военных кораблей на гражданские суда? Подробности

    Перейти в раздел

    Отставка Ермака предрешает судьбу Зеленского

    Украина переживает крупное политическое потрясение: отставку Андрея Ермака, ближайшего соратника главы киевского режима. Отставка стала итогом начавшихся еще летом событий, имеет прямое отношение к администрации Белого дома – и предрекает большие проблемы для Владимира Зеленского лично и построенной им системы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чрезвычайная ситуация в Сербии

      Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т.д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    • Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

      Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    • Европа придумала, чем дать России взятку

      Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации