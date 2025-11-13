За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.22 комментария
Польская прокуратура запросила арест экс-министра юстиции
Бывший министр юстиции Польши Збигнев Зёбро, находящийся сейчас в Венгрии, может быть арестован по делу о расходовании средств Фонда правосудия и закупке Pegasus. Соответствующее ходотайство направила в суд прокуратура Польши.
Как передает ТАСС, пресс-секретарь польской прокуратуры Пшемышлав Новак сообщил на пресс-конференции, что прокурор направил в суд ходатайство о временном аресте Збигнева З., бывшего министра юстиции Польши. Сейчас Зебро находится в Венгрии.
Ранее 7 ноября Сейм Польши по запросу прокуратуры проголосовал за лишение экс-министра депутатского иммунитета, чтобы инициировать уголовное преследование. Зебро инкриминируется 26 обвинений, связанных с нарушениями в фонде правосудия ведомства, включая создание организованной преступной группы.
Одним из спорных эпизодов стало приобретение по решению Зебро израильского шпионского софта Pegasus на средства фонда правосудия для прослушки польских политиков, пишет ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-министра юстиции Польши Збигнева Зебро задержали в аэропорту Варшавы для доставления на заседание комиссии по закупке и применению Pegasus. Польская прокуратура обвинила Зебро в организации преступной группы и присвоении более 35,4 млн евро из Фонда справедливости.