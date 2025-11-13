Польская прокуратура запросила арест экс-министра юстиции Збигнева Зебро

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, пресс-секретарь польской прокуратуры Пшемышлав Новак сообщил на пресс-конференции, что прокурор направил в суд ходатайство о временном аресте Збигнева З., бывшего министра юстиции Польши. Сейчас Зебро находится в Венгрии.

Ранее 7 ноября Сейм Польши по запросу прокуратуры проголосовал за лишение экс-министра депутатского иммунитета, чтобы инициировать уголовное преследование. Зебро инкриминируется 26 обвинений, связанных с нарушениями в фонде правосудия ведомства, включая создание организованной преступной группы.

Одним из спорных эпизодов стало приобретение по решению Зебро израильского шпионского софта Pegasus на средства фонда правосудия для прослушки польских политиков, пишет ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-министра юстиции Польши Збигнева Зебро задержали в аэропорту Варшавы для доставления на заседание комиссии по закупке и применению Pegasus. Польская прокуратура обвинила Зебро в организации преступной группы и присвоении более 35,4 млн евро из Фонда справедливости.