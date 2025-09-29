Полиция Варшавы задержала экс-министра юстиции по делу Pegasus

Tекст: Дмитрий Зубарев

Полиция задержала бывшего министра юстиции Польши Збигнева Зебро для принудительного сопровождения на заседание комиссии по делу Pegasus, передает ТАСС.

Зебро прибыл из Брюсселя и был остановлен в аэропорту Фредерика Шопена около 10.00 (11.00 мск) по местному времени.

После задержания политика под конвоем доставили в здание Сейма Польши, где в 12.00 (13.00 мск) должно было начаться заседание комиссии по расследованию нарушений при закупке и использовании шпионского ПО Pegasus. Зебро проходит по этому делу как ключевой свидетель.

Ранее экс-министр неоднократно отказывался явиться для дачи показаний, утверждая, что комиссия создана незаконно. В январе этого года его уже принудительно доставляли на заседание, но тогда оно не состоялось из-за его неявки.

В начале 2024 года правительство Польши решило провести расследование использования Pegasus в 2015–2023 годах, когда у власти находилась партия «Право и справедливость». МВД страны сообщило, что спецслужбы использовали израильское ПО для прослушивания более 500 польских политиков. Следствие установило, что Pegasus закупался на средства из Фонда правосудия, подведомственного Минюсту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильское программное обеспечение Pegasus использовали для слежки за 578 польскими политиками. В Польше задержали бывшего главу спецслужбы по делу о шпионском ПО. Спецслужбы Польши прослушивали экс-премьера страны Матеуша Моравецкого.