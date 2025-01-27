Израильское ПО Pegasus использовали для слежки за 578 польскими политиками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, израильское шпионское программное обеспечение Pegasus, закупленное польскими спецслужбами, использовалось для прослушивания телефонов 578 политиков. Первоначальная инициатива по закупке ПО принадлежала Центральному антикоррупционному бюро (ЦАБ). Однако полученные данные стали использовать также Агентство внутренней безопасности (АВБ), Служба военной контрразведки (СВК) и полиция.

Издание Pzeczpospolita указывает, что АВБ и СВК платили ЦАБ за доступ к данным, полученным с помощью Pegasus. Военная контрразведка переводила на счет антикоррупционного бюро 4 млн злотых в год, что составляет около 1 млн долларов.

Кроме того, газета выражает предположение, что часть собранной информации о польских политиках могла быть передана израильской стороне. Это вызывает вопросы о конфиденциальности и безопасности данных, а также о возможных международных последствиях подобной практики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше сообщили об обысках по делу о «шпионаже в пользу России», также в одном из автомобилей, которым пользуется президент Польши Анджей Дуда, был найден шпионский «жучок», а в Варшаве задержан бывший глава Агентства внутренней безопасности Польши Петр Погоновский для принудительной доставки в Сейм для дачи показаний по делу о шпионском программном обеспечении.