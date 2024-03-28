В Польше сообщили об обысках по делу о «шпионаже в пользу России»

Tекст: Ольга Никитина

В ходе обысков, которые прошли 27 марта в Варшаве и Тых, были изъяты 48,5 тыс. евро, 36 тыс. долларов, а также электронные носители и мобильные телефоны, передает РИА «Новости».

По данным ABW, деятельность сети была якобы направлена против государств и органов Европейского союза. В частности, были задокументированы попытки организации «пророссийских инициатив и кампаний в СМИ» в странах ЕС.

ABW утверждает, что в рамках расследуемой «шпионской деятельности» был создан «интернет-портал международного масштаба voice-of-europe.eu», на котором публиковались материалы с «пророссийским подтекстом», связанные с нынешней международной ситуацией, в том числе по Украине.

Следствие, в рамках которого были собраны доказательства против гражданина Польши, подозреваемого в «шпионаже в пользу России», было завершено 19 января.

В январе ФСБ сообщала, что сотрудник режимного предприятия Пензенской области был задержан за сотрудничество со спецслужбой Польши.