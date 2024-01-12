В Российской империи сын мог за казенный счет получить профессию, в которой работал его отец. Почему бы не возродить эту практику, которая бы гарантировала не только то, что сын не останется без высшего образования, но и то, что отцу не придется за это платить?2 комментария
ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за шпионаж в пользу Польши
ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за сотрудничество со спецслужбой Польши
Сотрудник режимного предприятия Пензенской области задержан за сотрудничество со спецслужбой Польши, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ФСБ, россиянин установил и поддерживал сотрудничество с представителем польских спецслужб с целью передачи сведений о деятельности предприятия. В обмен мужчина хотел получить содействие в переезде на постоянное место жительство в иностранное государство, передает ТАСС.
Заведено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством).
В ноябре в Псковской области задержали жителя Печор, который планировал сотрудничество с посольством Латвии в обмен на гражданство страны: он предлагал собирать и передавать сведения о дислокации ВС России.