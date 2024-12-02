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Экс-глава спецслужбы Польши задержан по делу о шпионском ПО
Экс-глава Агентства внутренней безопасности Польши задержан по делу о шпионском ПО
В Варшаве задержан бывший глава Агентства внутренней безопасности Польши Петр Погоновский для принудительной доставки в Сейм, где он должен дать показания по делу о шпионском программном обеспечении.
Бывший глава польской спецслужбы, Агентства внутренней безопасности (АВБ), Петр Погоновский был задержан в Варшаве сотрудниками комендатуры полиции, сообщает ТАСС.
Задержание произошло в понедельник утром с целью его принудительной доставки в Сейм, чтобы дать показания комиссии, расследующей использование израильского шпионского программного обеспечения для прослушивания польских политиков.
Ранее Погоновский неоднократно отказывался явиться на заседания комиссии, заявляя о её нелегитимности. В связи с этим ему было вынесено последнее предупреждение 21 ноября, которое экс-глава АВБ проигнорировал. Погоновский возглавлял АВБ с 2016 по 2020 год и ранее работал в Центральном антикоррупционном бюро.
Комиссия Сейма была создана в феврале текущего года по решению премьер-министра Дональда Туска для расследования возможного использования спецслужбами шпионского ПО Pegasus в период правления партии «Право и справедливость». Предполагается, что более 500 польских политиков могли стать жертвами прослушивания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше заявили о задержании «российского шпиона» из Белоруссии, который подозревался в шпионаже в пользу России. Также сообщалось, что украинцы шпионили за президентом Польши Анджеем Дудой, что вызвало обеспокоенность в польских спецслужбах. В последнее время польские власти сообщили об обысках по делу о «шпионаже в пользу России», которое связано с деятельностью российской разведки в стране.