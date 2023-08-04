В Польше заявили о задержании «российского шпиона» из Белоруссии

  • Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке безэкипажными катерами на Новороссийск
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

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    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    7 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

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    Новости
    13:05Российские и китайские корабли провели учения по уничтожению подлодки «противника»

    Корабли ВМФ России и ВМС Китая отработали поиск и уничтожение подлодки условного противника в рамка третьего совместного морского патрулирования акватории Тихого океана, сообщили в Минобороны.

    13:01ФСБ задержала в Казани сторонника террористического украинского формирования

    ФСБ опубликовала кадры задержания в Казани мужчины, подозреваемого в причастности к деятельности террористического украинского формирования.

    12:57Калужский музей убрал скандальную «икону» Богородицы из мусора

    Художественный музей мусора «Му Му» в Калужской области сообщил, что убрал из экспозиции скандальную «икону» Богородицы, решение о дальнейшей судьбе экспоната будет приниматься на основе экспертизы.

    12:50В Польше заявили о задержании «российского шпиона» из Белоруссии

    Польские спецслужбы задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России гражданина Белоруссии, заявил глава МВД республики, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский.

    12:45Литва анонсировала закрытие нескольких пограничных пунктов с Белоруссией

    Литва планирует закрыть несколько пунктов пропуска на границе с Белоруссией, сообщил председатель Комитета национальной безопасности и обороны Сейма Лауринас Касчюнас в эфире Литовского национального радио и телевидения.

    12:44Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке безэкипажными катерами на Новороссийск

    Попыткой удара безэкипажными катерами по Новороссийску ВСУ пытаются мстить России за уничтожение портовой инфраструктуры Украины. При этом маршрут для БЭК выстраивался при помощи спутниковой связи, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ попытались атаковать базу ВМФ РФ в Новороссийске.

    12:38ГУР Украины заявило о сложной для Киева ситуации на фронте

    Замруководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что на линии боевого соприкосновения для украинских военных складывается сложная ситуация из-за нехватки вооружения.

    12:34Склад с резиной и пластиком загорелся в подмосковной Яхроме

    Пожар начался на складе с резиной и пластиком возле автоцентра «Лада» в подмосковной Яхроме, сообщают экстренные службы.

    12:23Байден поддержал мем о своем альтер-эго «Темном Брэндоне»

    Американский президент Джо Байден в рамках избирательной кампании прорекламировал кружку, поддержав мем о своем «крутом» альтер-эго «Темном Брэндоне».

    12:19Стало известно об использовании Украиной второго эшелона войск

    Вооруженные силы Украины отправили в бой второй эшелон войск, для наступления задействован 10-й армейский корпус, сообщило издание The Washington Post.

    12:09ФСБ задержала гражданина Украины за подготовку теракта в Запорожской области

    Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области гражданина Украины, планировавшего теракт в отношении регионального сотрудника администрации с применением самодельного взрывного устройства, сообщили в областном управлении ФСБ.

    12:05В ЮАР рассказали о работе над законом о неприкосновенности лидеров

    Власти Южно-Африканской Республики работают над законопроектом о неприкосновенности лидеров, но не успеют принять его до саммита БРИКС, запланированного на 22-24 августа, сообщил советник президента ЮАР по кибербезопасности Джозеф Пу.

    11:59Транснефть сообщила о возобновлении работ в порту Новороссийска

    Работы в Новороссийском морском торговом порту возобновлены после ночной атаки Вооруженных сил Украины, повреждений инфраструктуры нет, сообщил официальный представитель Транснефти Игорь Демин.

    11:54В Полтаве снесли памятник советскому военачальнику Алексею Зыгину

    Украинские власти демонтировали в Полтаве памятник советскому военачальнику, командовавшему армиями в период Великой Отечественной войны, Алексею Зыгину, погибшему в 1943 году при освобождении Полтавской области от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

    11:52Сенатор: Москва не будет верить обещаниям Вашингтона по зерновой сделке

    У американцев было много времени на выполнение обязательств по зерновой сделке, но ни одно из них так и не было реализовано. Поэтому возобновлять соглашение, основываясь на устных «гарантиях» Вашингтона, России нет никакого смысла. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее США пообещали помощь России в обмен на возвращение в зерновую сделку.

    4 августа 2023, 12:50

    В Польше заявили о задержании «российского шпиона» из Белоруссии

    Tекст: Алина Власенко

    Польские спецслужбы задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России гражданина Белоруссии, заявил глава МВД республики, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский.

    По словам министра, арестованный белорус Михаил А. передавал данные о военных объектах и портах и вел пропагандистскую деятельность в пользу России, передает РИА «Новости».

    Тем временем в пресс-службе министра-координатора спецслужб уточнили, что ранее по этому делу выявили целую шпионско-диверсионную сеть из 15 человек. Члены сети якобы занимались разведкой военных объектов и объектов критической инфраструктуры Польши и вели подготовку к сходу с рельсов поездов, перевозящих помощь Украине.

    В июне прокуратура Польши сообщила о задержании российского хоккеиста Максима Сергеева по подозрению в шпионаже. СМИ сообщили, что задержанный за шпионаж в Польше российский хоккеист играл в клубе Zaglebie Sosnowiec.

    3 августа 2023, 17:04
    Польша пригрозила применить оружие на границе с Белоруссией

    Польский генерал: Вертолетчики на границе с Белоруссией без колебаний применят вооружение

    Польша пригрозила применить оружие на границе с Белоруссией
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Переведенные на границу с Белоруссией польские пилоты боевых вертолетов без колебаний используют вооружение, они готовы к бою, если сложится опасная ситуация, заявил генерал Марек Соколовский.

    Он заявил, что боевые вертолеты уже переведены на польско-белорусскую границу, их пилоты служили в Афганистане, имеют боевой опыт и смогут использовать вооружение в случае опасности, передает ТАСС.

    Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в свою очередь отметил, что на границу с Белоруссией нужно прислать еще войска, так как, по его мнению, возможны провокации.

    Ранее Варшава заявила о нарушении воздушного пространства страны белорусскими вертолетами. При этом бывший глава польского правительства, депутат Европарламента Влодзимеж Чимошевич заявил, что вертолеты принадлежали охране президента Белоруссии Александра Лукашенко. В Минске эту информацию опровергли.

    Представитель МИД Белоруссии Глаз заявил, что белорусские вертолеты, в том числе якобы принадлежащие охране президента Белоруссии Александра Лукашенко, не заходили в воздушное пространство Польши.

    Коментарии (48)
    1 августа 2023, 22:21
    Премьер-министр Польши осудил Украину за вызов польского посла в МИД

    Моравецкий раскритиковал решение МИД Украины вызвать польского посла Цихоцкого

    Премьер-министр Польши осудил Украину за вызов польского посла в МИД
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    МИД Украины не должен был вызывать польского посла Бартоша Цихоцкого из-за недовольства словами министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

    Моравецкий в Twitter (соцсеть заблокирована в России) заявил, что «вызов польского посла – представителя страны, который остался единственным в Киеве», когда Россия начала специальную военную операцию, «не должен был иметь место». По словам премьера, «таких ошибок быть не должно», учитывая конфликт на Украине и поддержку, которую она получает от Польши. При этом Моравецкий обещал «всегда защищать доброе имя Польши, ее безопасность». Он заверил, что для польских властей интересы какой-либо другой страны не будут преобладать над интересами Польши.

    Напомним, Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. МИД Украины заявил послу, что высказывания Пшидача являются неприемлемыми.

    Коментарии (21)
    2 августа 2023, 21:29
    Обвинения Польши в адрес Минска не стали поводом для вмешательства НАТО

    В Госдепе заявили, что НАТО не изучает вариант применения коллективной обороны из-за инцидента на границе Белоруссии и Польши

    Обвинения Польши в адрес Минска не стали поводом для вмешательства НАТО
    @ Gregor Fischer/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    НАТО не рассматривает варианта задействования принципа коллективной обороны после обвинений Польши в адрес Белоруссии, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    «Существует процесс для задействования странами НАТО статьи 5. Мы в настоящее время не находимся в такой ситуации», – передает ТАСС слова Миллера, который прокомментировал заявления Варшавы о вертолетах Белоруссии в воздушном пространстве Польши.

    Напомним, пятая статья подписана в Вашингтоне в 1949 году, она предполагает принцип коллективной обороны стран НАТО.

    Ранее Варшава заявила о нарушении воздушного пространства страны белорусскими вертолетами. В Минске эту информацию опровергли.

    Коментарии (7)
    3 августа 2023, 17:52
    Посла Украины Польша заставила ответить за возникшее напряжение между странами
    Посла Украины Польша заставила ответить за возникшее напряжение между странами
    @ Darek Delmanowicz/EPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В МИД Польши в четверг вызвали посла Украины в стране Василия Зварыча, чтобы «выяснить причины напряжения», которое возникло между странами в последнее время.

    Об этом сообщил заместитель главы польского МИДа Аркадиуш Мулярчик «Польскому радио», передает издание «Страна.ua».

    По словам дипломата, это напряжение было вызвано «не польской стороной». Варшава же хочет, чтобы работа между Украиной и Польшей была слаженной, так как есть общие интересы и цели.

    Также подчеркивается, что Варшава не хочет начинать спор с Киевом, чтобы другие не извлекли из этого пользу.

    Ранее польский политик Марчин Пшидач упрекнул Киев в неблагодарности. После этого польского посла Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал это решение.

    Коментарии (6)
    1 августа 2023, 21:34
    Польша заявила о вторжении двух белорусских вертолетов в свое воздушного пространство

    Варшава заявила, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши

    Польша заявила о вторжении двух белорусских вертолетов в свое воздушного пространство
    @ Виктор Толочко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство иностранных дел Польши заявило о нарушении 1 августа воздушного пространства республики двумя белорусскими военными вертолетами.

    В сообщении внешнеполитического ведомства сказано, что поверенный в делах посольства Белоруссии незамедлительно был вызван в МИД Польши, передает РИА «Новости».

    Варшава заявила Минску «решительный протест» и потребовала «незамедлительно и подробно объясниться» по поводу произошедшего. МИД Польши рассматривает якобы имевший место инцидент как «элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе».

    Ранее радиостанция Zet сообщила, что якобы появившиеся на польско-белорусской границе вертолеты Белоруссии обеспокоили проживающих на востоке Польши людей. При этом выяснилось, что белорусская сторона заблаговременно предупредила польскую погранстражу о патрулировании границы с воздуха. Белоруссия использовала штурмовой вертолет Ми-24 в сопровождении Ми-8

    Между тем Генеральное командование ВС Польши разместило снайперов на границе с Белоруссией.

    Коментарии (6)
    1 августа 2023, 23:40
    Белоруссия опровергла нарушение воздушного пространства Польши

    Минобороны Белоруссии отвергло обвинения в нарушении вертолетами Ми-24 и Ми-8 воздушного пространства Польши

    Белоруссия опровергла нарушение воздушного пространства Польши
    @ Олег Некало/Министерство обороны Республики Беларусь/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Утверждения Польши о якобы нарушении ее воздушного пространства белорусскими вертолетами сделаны в стиле «одна бабка сказала», заявило Минобороны Белоруссии.

    Ведомство подчеркнуло, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было, а заявления Польши не подтверждены данными объективного контроля, передает ТАСС.

    Как подчеркнула Белоруссия, утром военное командование Польши заверяло жителей страны, что польские радары не зафиксировали нарушений, но «к вечеру, видимо посоветовавшись со своими заокеанскими хозяевами», заявило о нарушении. При этом утверждается, что «пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами».

    Напомним, МИД Польши заявил о нарушении воздушного пространства республики двумя белорусскими военными вертолетами. Варшава заявила Минску «решительный протест» и потребовала «незамедлительно и подробно объясниться».

    Коментарии (0)
    2 августа 2023, 09:05
    Захарова: Тема притязаний на Западную Украину становится мейнстримом в Польше
    Захарова: Тема притязаний на Западную Украину становится мейнстримом в Польше
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Тема притязаний Варшавы на территории Западной Украины становится мейнстримом в польском обществе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, за последние годы тема того, что Польша желает восстановить историческую справедливость, вернув территории Западной Украины, становится мейнстримом.

    Представитель МИД в эфире радио Sputnik подчеркнула, что об этом уже говорят не только «отдельные маргиналы» на тайных встречах, но появляются и книги на эту тему, проводятся конференции, появляется соответствующая символика. «Делать вид, что этого никто не понимает, уже сил не остается», – добавила Захарова, передает РИА «Новости».

    Ранее главный редактор Mysl Polska Ян Энгельгард писал, что проукраинская позиция Варшавы загнала польские власти в тупик.

    Коментарии (17)
    2 августа 2023, 14:04
    Политолог: Украина осознанно хамит западным странам

    Политолог Шеслер: Безнаказанность приучила украинское руководство к хамскому поведению в отношении Запада

    Политолог: Украина осознанно хамит западным странам
    @ Michal Dyjuk/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина осознает, что является главным инструментом Запада в противостоянии с Россией. Именно поэтому Зеленский и его команда будут хамить всем, кому посчитают нужным, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее между Польшей и Украиной разгорелся дипломатический скандал. Причиной стало недовольство Варшавы отсутствием благодарности со стороны Киева.

    «Украинские власти были готовы к упрекам со стороны западных стран. Но офис Зеленского также осознает зависимость Польши, Британии, Германии и даже США от Украины», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «И пока ВСУ на фронте пытаются противостоять России, все эти страны вынуждены терпеть поведение Зеленского и его команды. В противном случае та же Варшава лишится основного инструмента борьбы. По той же причине Германия проглотила историю с «ливерной колбасой» и Шольцем», – добавляет собеседница.

    «Безусловно, противоречия между Киевом и Варшавой возникли не сегодня и не вчера, но теперь они только усиливаются. Польша считает, что она приняла на своей территории огромное количество украинских беженцев, активно поставляет военную помощь ВСУ, и это должно быть хоть как-то компенсировано публичным и непубличным признанием усилий со стороны Украины», – заключила эксперт.

    Напомним, польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.

    Однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий тут же выступил с заявлением о том, что подобный случай попросту «не должен был иметь место». По словам премьера, «таких ошибок быть не должно», учитывая конфликт на Украине и поддержку, которую она получает от Польши.

    Позже к критике Украины присоединился Кшиштоф Соболевский, генеральный секретарь правящей партии «Право и справедливость», которая активно готовится в предстоящим выборам в Сейм. Соболевский счел решение Киева вызвать польского посла «игрой с огнем» и «наглостью», причем все это произошло 1 августа – в годовщину Варшавского восстания.

    В стороне не осталась и местная пресса. Так, еженедельник Mysl Polska пишет, что пропагандистский тезис о сражении Украины за «свободный мир» и Европу очень удобен киевскому режиму, потому что позволяет рассчитывать на военную, финансовую и политическую помощь.

    В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что тема притязаний Варшавы на территории Западной Украины становится мейнстримом в польском обществе. Она подчеркнула, что об этом уже говорят не только «отдельные маргиналы» на тайных встречах, но появляются и книги на эту тему, проводятся конференции, появляется соответствующая символика. «Делать вид, что этого никто не понимает, уже сил не остается», – добавила Захарова.

    Коментарии (0)
    3 августа 2023, 16:15
    В Щецине начали сносить памятник советскому и польскому солдатам

    Tекст: Кристина Цыцура

    В польском городе Щецин начался снос мемориала в память о советских и польских солдатах, освобождавших страну от фашизма.

    Прямую трансляцию ведет Институт национальной памяти Польши, передает ТАСС.

    Глава организации Павел Навроцкий заявил, что памятник является объектом пропаганды, который «не должен стоять в Щецине».

    Памятник «Погибшим в боях за Домбе» установили в 1962 году в память о польских и советских солдатах, погибших в 1945 году во время боев за освобождение восточных районов Щецина.

    Ранее в местечке Глубчицы Опольского воеводства также демонтировали памятник благодарности воинам Красной армии.

    Коментарии (16)
    3 августа 2023, 15:07
    ЕС запретил экспорт «военных» товаров в Белоруссию

    Tекст: Алина Власенко

    Страны Евросоюза ввели запрет на поставки в Белоруссию товаров и технологий, способствующих военному совершенствованию страны, а также огнестрельного оружия и боеприпасов.

    Меры распространяют запрет на экспорт в Белоруссию ряда особо чувствительных товаров и технологий, которые способствуют военно-техническому совершенствованию республики. Кроме того, запрет введен на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий для использования в авиации и космической отрасли, передает ТАСС.

    Одновременно Евросоюз расширил на Белоруссию санкции за обход ограничительных мер, введенных против России из-за конфликта на Украине.

    Ранее сообщалось, что постоянные представители государств – членов ЕС не смогли включить запрет на импорт калийных удобрений из Белоруссии в новый пакет санкций против республики.

    Коментарии (3)
    2 августа 2023, 13:52
    Политолог: Украина и Польша не смогут отказаться от вековых споров

    Политолог Межевич предсказал эскалацию конфликта между Украиной и Польшей

    Политолог: Украина и Польша не смогут отказаться от вековых споров
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дарья Волкова

    Украина и Польша никогда не жили дружно. Сейчас они попытались объединиться для противостояния России, но оставить противоречия в стороне у них не получается. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Николай Межевич. Ранее между странами разразился дипломатический скандал на фоне обвинений со стороны Варшавы в неблагодарности украинцев.

    «Варшава публично критикует Украину из-за отсутствия успехов на фронте. А власти Украины пытаются уличить поляков в неумении и нежелании помогать. Иначе говоря, офис Зеленского хочет сделать виновной в своих проблемах именно Польшу», – сказал Николай Межевич, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    «Но истоки у этого конфликта довольно глубокие. Страны, которые являлись злейшими врагами, попытались объединиться для решения совместной задачи – противостояния России. Между Украиной и Польшей целые века войн и конфликтов, очевидно, что они не умеют жить в мире и дружить друг с другом», – напомнил собеседник.

    «И хотя у украинских властей есть понимание того, что им надо бы промолчать, но обстановка настолько напряжена, что эмоции зашкаливают. Поэтому они позволяют себе хамство в отношении одного из своих союзников, через которого так или иначе получают львиную долю всей помощи», – добавил он.

    «При этом Варшава расценивает себя как учителя в этих отношениях. Все-таки Польша входит в ЕС и НАТО, обладает неплохой экономикой. А у Украины же нет ничего, кроме безумных амбиций и несогласия с ролью «ученика». На этой почве и начинаются перепалки. И я полагаю, что в дальнейшем нас ждет эскалация этого конфликта», – считает Межевич.

    «Публикации в польских СМИ про «треснувшую дружбу» и «загнанных в тупик» властей Варшавы отчасти направлены на то, чтобы подготовить общественное мнение к своим дальнейшим действиям и жестким действиям в отношении Украины», – полагает эксперт. «Примечательно, что Польша при этом считает себя «любимой женой» Штатов, но на деле для Вашингтона Варшава и Киев – просто расходный материал. Американцы пользуются ими, пока это выгодно, а потом забудут», – акцентировал собеседник.

    Напомним, польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.

    Однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий тут же выступил с заявлением о том, что подобный случай попросту «не должен был иметь место». По словам премьера, «таких ошибок быть не должно», учитывая конфликт на Украине и поддержку, которую она получает от Польши.

    Позже к критике Украины присоединился Кшиштоф Соболевский, генеральный секретарь правящей партии «Право и справедливость», которая активно готовится к предстоящим выборам в Сейм. Соболевский счел решение Киева вызвать польского посла «игрой с огнем» и «наглостью», причем все это произошло 1 августа – в годовщину Варшавского восстания.

    В стороне не осталась и местная пресса. Так, еженедельник Mysl Polska пишет, что пропагандистский тезис о сражении Украины за «свободный мир» и Европу очень удобен киевскому режиму, потому что позволяет рассчитывать на военную, финансовую и политическую помощь.

    В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что тема притязаний Варшавы на территории Западной Украины становится мейнстримом в польском обществе. Она подчеркнула, что об этом уже говорят не только «отдельные маргиналы» на тайных встречах, но появляются и книги на эту тему, проводятся конференции, появляется соответствующая символика. «Делать вид, что этого никто не понимает, уже сил не остается», – добавила Захарова.

    Коментарии (4)
    2 августа 2023, 09:58
    Пушков призвал Польшу не рассчитывать на благодарность Украины

    Tекст: Алина Власенко

    Польше не стоит рассчитывать на благодарность Украины, поскольку ее не будет, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

    «Варшава напрасно надеется на благодарность Киева. Ее не будет», – написал Пушков в Telegram, добавив при этом, что Польша и Украина используют друг друга в своих интересах.

    Он также отметил, что поляков и украинцев все еще разделяет история, хотя Варшава и пытается закрывать глаза на символы и идейную основу нынешней Украины.

    Кроме того, написал Пушков, Польша преувеличивает свой вес в западном альянсе, а у Киева на Западе есть кураторы намного весомее Варшавы.

    Напомним, глава бюро международной политики Польши Марчин Пшидач упрекнул Киев в неблагодарности за помощь со стороны Варшавы. После этого польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал решение Киева вызвать польского посла.

    Коментарии (4)
    3 августа 2023, 14:39
    Белорусские компоненты в программах локализации решено приравнять к российским

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Произведенные в Белоруссии компоненты будут засчитываться в балльных программах локализации как российские, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече президента России Владимира Путина с руководителями ряда предприятий обрабатывающей промышленности.

    «Это будет справедливо», – пояснил он, передает ТАСС.

    В ходе заседания генеральный директор «Кировского завода» Сергей Серебряков отметил, что белорусские предприятия с точки зрения балльной системы локализации сопоставимы с китайскими.

    Ранее президент назвал Белоруссию главным торговым партнером России в СНГ.

    Коментарии (0)
    3 августа 2023, 12:52
    В Польше заявили о нарушении границы вертолетами охраны Лукашенко

    Бывший глава правительства Польши Чимошевич: Границы республики нарушили вертолеты охраны Лукашенко

    Tекст: Алина Власенко

    Два вертолета, которые, по утверждению Варшавы, нарушили воздушную границу Польши, принадлежат охране президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил бывший глава польского правительства, депутат Европарламента Влодзимеж Чимошевич.

    Чимошевич заявил, что якобы нарушившие польскую границу вертолеты принадлежат охране Лукашенко. По его словам, президент Белоруссии в это время приехал в резиденцию в Беловежской пуще в семи километрах от польско-белорусской границы, передает ТАСС.

    Депутат Европарламента также не исключил, что это было «сознательным действием» со стороны Минска.

    Ранее Варшава заявила о нарушении воздушного пространства страны белорусскими вертолетами. В Минске эту информацию опровергли.

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    4 августа 2023, 01:25
    В Польше пообещали продлить запрет импорта зерна с Украины

    Министр Телус: Польша и ряд стран ЕС продлят запрет импорта зерна с Украины вне зависимости от решения ЕК

    В Польше пообещали продлить запрет импорта зерна с Украины
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Если Еврокомиссия откажется продлевать ограничительные меры в отношении импорта украинского продовольствия, Польша и ряд других стран ЕС закроют границу для поставок зерновых с Украины, заявил польский министр сельского хозяйства Роберт Телус.

    Телус, слова которого приводятся в заявлении министерства сельского хозяйства Польши, пообещал, что власти республики сделают это в любом случае. В интервью «Польскому агентству печати» (PAP) он предположил, что «некоторые из пяти соседних стран» поступят точно так же, передает «Интерфакс».

    При этом польский министр заверил, что действия Варшавы не направлены против кого-либо, а призваны защитить интересы и благополучие фермеров.

    В середине июля Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия согласовали общую декларацию, в которой говорилось, что страны намерены продлить после 15 сентября запрет на ввоз украинского зерна.

    Телус отмечал, что ограничения, введенные Еврокомиссией, принесли хороший результат. По его словам, это стало аргументом в пользу продления запрета по крайней мере до конца года.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ближайший союзник киевского режима – Европейский союз уничтожает крупнейший источник валютных поступлений для Украины.

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