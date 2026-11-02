Ryanair сообщила о сокращении расходов на фоне роста цен на топливо

WSJ: Ирландская авиакомпания Ryanair сократит расходы из-за роста цен на топливо

Tекст: Мария Иванова

Ирландская авиакомпания Ryanair пересматривает расходы, чтобы компенсировать ожидаемое увеличение затрат на топливо в следующем финансовом году, пишет The Wall Street Journal.

В компании отметили, что возросшие расходы снизили ее прибыль в прошлом квартале.

Базирующаяся в Дублине авиагруппа в понедельник заявила, что ее прибыль за год, заканчивающийся в марте, хорошо защищена от текущей волатильности цен на нефть. При этом в компании добавили, что пока слишком рано давать значимые прогнозы по прибыли.

По оценкам Ryanair, в 2028 финансовом году ее расходы на топливо увеличатся на 2,23 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце основатель сервиса поиска дешевых перелетов Скотт Киз заявил о вынужденном повышении тарифов и сокращении количества рейсов авиакомпаниями США из-за роста цен на авиационное топливо.

Глава Ryanair Майкл О'Лири заявил о рекордном росте цен на авиабилеты в Европе на 20% из-за увеличения расходов на топливо.

Летом в IATA сообщили о грядущем резком падении прибыли мировых авиакомпаний из-за подорожания топлива на фоне кризиса на Ближнем Востоке.