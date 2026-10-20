Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.0 комментариев
Глава Ryanair предсказал рекордный рост цен на авиабилеты в Европе
Bloomberg: Глава Ryanair предсказал рост цен на авиабилеты в Европе на 20%
Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что в следующем году цены на авиабилеты в Европе покажут рекордный рост на 20% из-за увеличения расходов на топливо.
В следующем году цены на билеты европейских авиакомпаний значительно увеличатся. «В ближайшие 12 месяцев вы увидите, пожалуй, самое большое повышение цен на авиабилеты в истории Европы», – сообщил О'Лири, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
По его словам, прибыль авиакомпаний сократится, поскольку даже повышение топливных сборов не сможет компенсировать увеличение расходов на нефть.
О'Лири также отметил, что большинству европейских перевозчиков, включая саму Ryanair, в следующем году не хватит существенного хеджирования для защиты от подорожания топлива. Кроме того, ситуацию в отрасли серьезно ухудшает повышение налогов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник итальянские дальнобойщики перекрыли автомагистрали из-за цен на топливо.
В начале месяца Еврокомиссия сообщила о резком росте цен на газ и дизель.
В марте европейские авиакомпании спрогнозировали рост цен на билеты.