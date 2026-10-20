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    ВС России поразили четыре сухогруза с оружием для ВСУ
    Москва призвала Сеул к нормализации отношений
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    Украина пожаловалась сенаторам США на Трампа
    Молдавия задержала двоих украинских пограничников
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему русские становятся трезвенниками

    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    13 комментариев
    20 октября 2026, 12:37 • Новости дня

    Глава Ryanair предсказал рекордный рост цен на авиабилеты в Европе

    Bloomberg: Глава Ryanair предсказал рост цен на авиабилеты в Европе на 20%

    Tекст: Мария Иванова

    Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что в следующем году цены на авиабилеты в Европе покажут рекордный рост на 20% из-за увеличения расходов на топливо.

    В следующем году цены на билеты европейских авиакомпаний значительно увеличатся. «В ближайшие 12 месяцев вы увидите, пожалуй, самое большое повышение цен на авиабилеты в истории Европы», – сообщил О'Лири, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    По его словам, прибыль авиакомпаний сократится, поскольку даже повышение топливных сборов не сможет компенсировать увеличение расходов на нефть.

    О'Лири также отметил, что большинству европейских перевозчиков, включая саму Ryanair, в следующем году не хватит существенного хеджирования для защиты от подорожания топлива. Кроме того, ситуацию в отрасли серьезно ухудшает повышение налогов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник итальянские дальнобойщики перекрыли автомагистрали из-за цен на топливо.

    В начале месяца Еврокомиссия сообщила о резком росте цен на газ и дизель.

    В марте европейские авиакомпании спрогнозировали рост цен на билеты.

    19 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Фицо: АЭС превратила Словакию в энергетическую державу
    Фицо: АЭС превратила Словакию в энергетическую державу
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что республика достигла полной самодостаточности в обеспечении электроэнергией и готовится к ее масштабному экспорту.

    По его словам, ввод в эксплуатацию четвертого энергоблока атомной электростанции «Моховце» позволил стране полностью обеспечить внутренние потребности в электричестве, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство TASR.

    «Словакия становится полностью самодостаточной в электроэнергии. Более того, с 2027 года мы сможем экспортировать ее в большом объеме. Речь идет о 400–500 мегаваттах, которые сможем направить на международный рынок. Словакия становится крупной энергетической державой. Несмотря на то, что мы небольшая страна с небольшим количеством жителей, у нас действуют две АЭС», – заявил Фицо.

    Четвертый энергоблок АЭС «Моховце» был подключен к национальной энергосети на прошлой неделе и в настоящее время работает на 19% своей мощности. Ожидается, что после выхода на проектную мощность он будет обеспечивать около 13% потребляемого в республике электричества.

    Всего в Словакии функционируют две атомные электростанции – «Моховце» в центральной части и «Богунице» на западе страны. Обе станции были построены при содействии Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Владимир Путин пообещал сделать все для удовлетворения потребностей Словакии в энергетике.

    В апреле Роберт Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба энергобезопасности Европы.

    В прошлом году премьер Словакии и Европейская комиссия обсудили прекращение транзита российского газа через Украину.

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    19 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Белоруссия запретила ввоз рыбных консервов из Латвии

    Правительство Белоруссии запретило ввоз некоторых товаров из Латвии

    Белоруссия запретила ввоз рыбных консервов из Латвии
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кабинет министров Белоруссии утвердил запрет на ввоз отдельных категорий товаров латвийского происхождения.

    Ограничения затронули широкий спектр латвийской продукции, передает ТАСС. «Такое решение принято в связи с сохранением латвийской стороной неконструктивных подходов и недружественной риторики в отношениях с Беларусью», – сообщили в пресс-службе белорусского кабинета министров.

    Уточняется, что введенные ограничительные меры распространяются на рыбные консервы, а также на различные виды промышленных изделий латвийского происхождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе у границ с Россией и Белоруссией заметили разведывательный беспилотник Латвии.

    Летом Латвия захотела запретить импорт ряда товаров из России и Белоруссии.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    The Times: Евросоюз решил создать центр слежения за подлодками в Арктике
    The Times: Евросоюз решил создать центр слежения за подлодками в Арктике
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз намерен создать специальный центр для наблюдения за морскими судами и активностью подводных лодок в Арктике в рамках новой военной стратегии, пишет The Times.

    Евросоюз в среду представит новую арктическую стратегию, предусматривающую создание центра наблюдения за российским теневым флотом и активностью подводных лодок, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times. «Европейская безопасность – это арктическая безопасность», – подчеркнула Каллас.

    Документ также предполагает создание системы мониторинга и ремонта подводных кабелей связи на случай диверсий, развитие портов и аэропортов для быстрой переброски войск. На разработку военных технологий для использования в арктических условиях Брюссель выделит 260 млн евро. Речь идет о самолетах, способных действовать в экстремальных погодных условиях, и средствах обнаружения большой дальности.

    В Брюсселе обеспокоены расширением возможностей России и Китая в Арктике, в том числе их превосходством над западными странами по количеству ледоколов. Новая стратегия предусматривает расширение европейского ледокольного флота. Каллас призвала страны Евросоюза координировать действия с США и Канадой для контроля над Северным морским путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз задумался о закупке ледоколов из-за роста влияния России в Арктике.

    В субботу Евросоюз собрался запустить программу наблюдения за Арктикой с применением спутников.

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    19 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    В центре Парижа введен комендантский час

    BFMTV: Власти ввели комендантский час на нескольких улицах в центре Парижа

    В центре Парижа введен комендантский час
    @ Gauthier Bedrignans/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Парижа ввели комендантский час на нескольких улицах в центре города из-за продолжающихся беспорядков, сообщил телеканал BFMTV.

    Комендантский час установлен на площади Республики и нескольких улицах в квартале Ле-Аль в историческом I округе, передает ТАСС. Ограничение будет действовать с 22:00 понедельника до 06:00 вторника по местному времени и распространяется на всех граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник префектура полиции Парижа экстренно мобилизовала резервистов из-за протестов.

    В этот же день премьер-министр Франции Себастьян Лекорню допустил введение режима чрезвычайного положения на фоне беспорядков.

    В воскресенье президент Эммануэль Макрон потребовал от правительства предотвратить новые погромы в стране.

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    19 октября 2026, 14:27 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе закрепились выше тысячи долларов

    Стоимость газа на европейских биржах сохранилась выше 1000 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В начале новой рабочей недели стоимость ноябрьских фьючерсов на газ в странах Европы осталась на уровне выше 1 тыс. долларов за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах открыли торги у отметки 1032,8 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Отмечается, что к значительному удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке. По итогам сентября средние биржевые цены выросли на 20% и составили 897 долларов за тысячу кубометров.

    При этом, по данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE), средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе в сентябре превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов.

    Глава Газпрома Алексей Миллер констатировал антирекордный уровень запасов газа в хранилищах Европы.

    МВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой.

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    19 октября 2026, 20:26 • Новости дня
    Комендантский час ввели в четырех городах на севере Франции
    Комендантский час ввели в четырех городах на севере Франции
    @ REUTERS/Abdul Saboor

    Tекст: Дарья Григоренко

    Префектура департамента Нор объявила о введении комендантского часа в отдельных районах Лилля, Ваттиньи, Дуэ и Денен на фоне массовых беспорядков.

    Как передает телеканал BFMTV, власти ограничили перемещение граждан в вечернее и ночное время из-за охвативших регион протестов и уличных беспорядков. Ограничительная мера была полностью согласована с мэрами всех четырех населенных пунктов, передает ТАСС.

    Комендантский час начнет действовать с вечера понедельника и продлится в течение двух суток. Ограничения будут находиться в силе с 20.00 до 06.00 по местному времени, что соответствует периоду с 21.00 до 07.00 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украденные во время беспорядков во Франции товары выставили на продажу в сети.

    Премьер страны допустил введение режима чрезвычайного положения.

    Глава французского правительства поручил ввести частичный комендантский час.

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    19 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    UnHerd: Предложенная США и Россией сделка по Украине повергнет Европу в шок

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейским странам придется согласиться на урегулирование конфликта на Украине на условиях США и России из-за невозможности помогать Киеву самостоятельно, заявил обозреватель британского портала UnHerd Вольфганг Мюнхау.

    Мирная сделка, предложенная Вашингтоном и Москвой, «повергнет европейцев в шок», но они не смогут от нее уклониться, пишет UnHerd. Как отмечает обозреватель Вольфганг Мюнхау, действия США ставят Европу перед непростой дилеммой, передает ТАСС.

    Мюнхау считает, что лидеры европейских стран попытаются смягчить последствия изменений в американской политике, но их возможности ограничены. Пространство для политического и финансового маневра Европы сужается, подчеркнул он.

    Эксперт выразил сомнение в том, что к 2029 году следующий американский президент будет тратить политический капитал на затянувшийся конфликт. По его словам, деньги у Киева заканчиваются быстрее ожиданий, и даже конфискация российских активов не решит проблему.

    Обозреватель добавил, что дизельная сделка между США и Россией может стать поворотным моментом, а за словами о поддержке Украины в Европе скрывается нарастающее напряжение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу замглавы МИД Сергей Рябков увидел в заморозке санкций США настрой на урегулирование.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп пытается вывести кризис на Украине на мирные рельсы.

    Во вторник Трамп объяснил свою уверенность в стремлении России к урегулированию на Украине.

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    20 октября 2026, 05:21 • Новости дня
    Армия США приготовила сотни аэростатов на случай конфликта в Европе

    The War Zone: США применят тысячи аэростатов при конфликте в Европе

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский генерал Стивен Карпентер заявил, что Сухопутные войска США планируют использовать сотни высотных аэростатов в случае военного конфликта в Европе.

    На европейский театр военных действий в случае открытого противостояния могут быть переброшены сотни или даже тысячи подобных летательных аппаратов, передает ТАСС со ссылкой на портал The War Zone.

    «США хотели бы заполнить стратосферу высотными аэростатами, причем по 200–300 единовременно», – заявил Стивен Карпентер.

    Предполагается, что аэростаты можно будет задействовать для выполнения широкого спектра задач, начиная с ретрансляции данных и обеспечения связи и заканчивая непосредственными пусками вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Армия США решила разнообразить используемые ракеты для систем ПВО.

    В прошлом месяце в Соединенных Штатах назначили исполняющего обязанности министра армии.

    Весной американское командование запланировало развернуть масштабную сеть аэростатов над Тихим океаном.

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    19 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал причину затягивания кризиса на Украине

    Аракчи: Кризис на Украине затянулся из-за ошибочной политики Запада

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главным фактором затягивания конфликта на Украине является ошибочная политика европейских стран и США, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    По его словам, ошибочная политика западных государств стала причиной появления множества военных конфликтов в мире, включая украинский кризис, передает РИА «Новости».

    «Европейские страны и США страдают от ошибочных расчетов и ошибочных подходов, а взяв неверный политический курс, они стали главной причиной многих войн и кризисов. Поддержка Запада… привела к затягиванию войны на Украине», – заявил Аракчи.

    Министр добавил, что лидеры европейских стран должны открыть глаза и оценить реальную ситуацию в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели переговоры в Тегеране.

    Глава МИД России заявил о перспективах сотрудничества двух стран в сфере добычи углеводородов.

    Лавров также выразил готовность Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

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    19 октября 2026, 17:57 • Новости дня
    Установлены подозреваемые в поджоге антенн Starlink в Болгарии

    БНТ: Двух юношей из Германии заподозрили в поджоге антенн Starlink под Софией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Двое молодых людей из Германии подозреваются в поджоге антенн системы спутниковой связи Starlink, расположенных в районе столицы Болгарии, сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

    Инцидент произошел в ночь на 10 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на БНТ. По информации прокуратуры, подозреваемыми являются Тирпан Бейтула и Зека Ислам, родившиеся в Германии в 2007 году. Юноши прибыли в Болгарию в качестве туристов через КПП «Калотина» на сербско-болгарской границе и находились в стране несколько часов.

    В результате поджога пострадали 18 антенн: три полностью сгорели, две получили частичные повреждения, еще три были повреждены. Был риск распространения огня на административное здание.

    В понедельник в Софийском городском суде пройдет слушание по запросу прокуратуры о выдаче европейского ордера на арест подозреваемых. Им грозит от трех до 12 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе неизвестные подожгли антенны Starlink в Болгарии.

    В конце сентября МВД Польши подтвердило поджог шлюза Starlink, раздававшего интернет Украине.

    В июле Германия собралась вывести на орбиту собственного военного конкурента Starlink.

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    19 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Власти польского Вроцлава объявили эвакуацию 3 тыс. человек из-за авиабомбы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В польском Вроцлаве из-за обнаруженной авиационной бомбы времен Второй мировой войны эвакуируют около 3 тыс. жителей, сообщила представитель пресс-службы города Агата Дзиковская.

    «На строительной площадке на Железнодорожной улице обнаружили неразорвавшуюся бомбу. Это авиационная бомба весом около 250 кг», – приводит РИА «Новости» слова Дзиковской.

    Она пояснила, что антикризисный штаб принял решение эвакуировать людей в радиусе 300 метров от места опасной находки. Операция по обезвреживанию запланирована на вторник.

    Директор департамента безопасности и управления чрезвычайными ситуациями Вроцлава Бартоломей Буяк добавил, что утром саперы извлекут бомбу и вывезут ее на полигон для утилизации. Зона эвакуации ограничена улицами Грабишиньской, Пилсудского и Зелиньского. Находящаяся в этом районе школа будет закрыта весь день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца школу в Варшаве эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе.

    В 2024 году в поселке Ильич на Кубани ввели режим ЧС из-за бомбы времен Великой Отечественной войны.

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    19 октября 2026, 16:30 • Новости дня
    Фармацевтический концерн Roche приостановил новые инвестиции в ФРГ

    Фармацевтическая компания Roche приостановила инвестиции в Германию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава немецкого представительства швейцарского фармацевтического концерна Roche Даниэль Штайнерс заявил о приостановке реализации новых инвестиционных проектов в Германии из-за жестких мер экономии.

    Штайнерс объяснил этот шаг жесткими мерами экономии, которые правительство ФРГ вводит в сфере здравоохранения, пишет ТАСС со ссылкой на газету Die Welt. «Мы временно приостановили все будущие инвестиционные решения в Германии. Компания Roche – и под этим я подразумеваю в том числе нашу глобальную штаб-квартиру – хочет сейчас понять, как дальше будут развиваться события в Германии», – заявил Штайнерс.

    Он подверг резкой критике закон о стабилизации взносов на обязательное медицинское страхование и отметил, что власти сфокусировались на краткосрочном сокращении расходов и дополнительном финансовом обременении бизнеса.

    По его словам, запланированные правительством налоговые послабления лишь частично компенсируют убытки отрасли. Штайнерс положительно оценил промышленную политику США и призвал Берлин к выработке предсказуемых рамочных условий.

    Заявление руководства Roche прозвучало на фоне проведения в Берлине крупного инвестиционного саммита, на котором канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается привлечь в страну международный капитал.

    Ранее из-за политики властей свои инвестиционные проекты в Германии также сократили или заморозили такие фармацевтические гиганты, как Eli Lilly, Boehringer Ingelheim и Pfizer.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Дмитриев заявил о необходимости проведения бизнес-форума с участием России, ФРГ и США.

    В прошлом году предприятия ФРГ саботировали проект по расширению бундесвера.

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    19 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    Подозреваемого в шпионаже военного с паспортом Украины задержали в Польше

    Минобороны Польши: Военный с гражданством Украины арестован по делу о шпионаже

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил о задержании слушателя Военно-медицинской академии с украинским гражданством, который подозревается в ведении разведки военных объектов.

    Заместитель главы военного ведомства республики уточнил, что задержанный является слушателем Военно-медицинской академии и имеет гражданства Украины и Польши. По его словам, фигурант вел разведку объектов Войска польского, передает РИА «Новости».

    «В таких ситуациях мы редко можем раскрывать подробности, но я могу подтвердить, что произошло задержание слушателя Военно-медицинской академии, который однозначно вел разведку объектов в Войске польском», – заявил Томчик.

    В военной жандармерии Польши добавили, что 31-летний мужчина в звании старшего рядового резерва был задержан в Лодзи по подозрению в шпионаже. Гарнизонный суд Варшавы арестовал его на три месяца. За последние три года в стране задержали 50 диверсантов и шпионов.

    При обыске у подозреваемого нашли несколько телефонов, комплекты документов и печатей, а также значительную сумму наличных денег и золото, сообщает радиостанция RMF FM.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Германии задержали двух граждан Турции за поджог польской станции Starlink.

    В прошлом году премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от Владимира Зеленского данные об устроивших диверсию в стране украинцах.

    В 2025 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о причастности Киева к теракту на польской железной дороге.

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    19 октября 2026, 17:17 • Новости дня
    Венгрия решила ввести самые низкие в ЕС налоги для наименее обеспеченных граждан

    Мадьяр: Венгрия вводит самые низкие в ЕС налоги для менее обеспеченных граждан

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что с 1 января 2027 года правительство снизит подоходный налог для наименее обеспеченных граждан до 9% и повысит минимальную пенсию в четыре раза.

    С 1 января 2027 года подоходный налог для граждан с ежемесячным доходом менее 680 тыс. форинтов (1870 евро) будет снижен. В настоящее время в стране действует плоская шкала налогообложения по ставке 15%, передает ТАСС.

    «Начиная с 2027 года мы снизим подоходный налог до однозначного числа, до 9%, для тех, кто получает наименьшую заработную плату», – заявил Мадьяр, представляя проект бюджета в парламенте.

    По его словам, мера затронет 2,5 млн венгров, а положение большинства семей существенно улучшится за счет сохранения льгот и удвоения семейного пособия. Глава правительства добавил, что размер минимальной пенсии увеличится с 28,5 тыс. до 120 тыс. форинтов, при этом выплаты 13-й и 14-й пенсий сохранятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мадьяр обвинил Орбана в подготовке государственного переворота.

    В прошлом месяце новое правительство Венгрии подготовилось к отказу от поставок российского газа.

    Орбан объявил о возвращении к политической борьбе против кабинета Мадьяра.

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    19 октября 2026, 21:02 • Новости дня
    Литва решила запросить у НАТО разрешение сбивать дроны без визуального контакта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс распорядился начать консультации с Североатлантическим альянсом о возможности перехвата нарушающих воздушную границу беспилотников без визуального подтверждения.

    Как пишет LRT, Вильнюс планирует обсудить возможность уничтожения дронов-нарушителей базирующимися в стране истребителями НАТО без визуального контакта с целью, передает ТАСС.

    «Я распорядился начать консультации с НАТО по пересмотру алгоритма реагирования на вторжение беспилотников. Надеюсь, месяца на это хватит», – заявил Синкявичюс.

    Глава правительства выразил мнение, что альянс может оставить форму реакции на нарушение воздушной границы на усмотрение стран-участниц, передав этот вопрос в компетенцию национального права.

    Согласно действующим правилам, в мирное время пилот истребителя не имеет права открывать огонь по беспилотнику до тех пор, пока лично не убедится в типе летательного аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Литве нашли обломки залетевшего со стороны Польши беспилотника. Вильнюс попросил Варшаву помочь в расследовании инцидента.

    Киев извинился за нарушение воздушного пространства Литвы украинским дроном.

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    Турция продолжает попытки выступить посредником между Россией и Украиной в вопросе безопасности судоходства в Черном море. По данным турецких СМИ, Анкара предлагает создать отдельные безопасные маршруты для торговых судов обеих стран. Однако, как отмечают эксперты, предложенная схема может затронуть принципиальные интересы Москвы. Почему российская сторона не готова принять условия Турции? Подробности

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    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР

    Россия полностью освободила Доброполье в ДНР. О ходе операции было доложено лично Владимиру Путину. Одновременно произошло освобождение и других населенных пунктов на огромном участке фронта. По оценке экспертов, ВСУ лишились важнейшего логистического узла, через который шло снабжение всей группировки на стыке ДНР и Днепропетровской области. Теперь открывается прямой путь к административным границам ДНР, а вектор главного удара смещается в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Подробности

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    Ближневосточное НАТО провалило первый экзамен

    Саудовская Аравия просит о защите от хуситов, которые нанесли по ней серию чувствительных ударов. Обязательства перед Эр-Риядом имеют Пакистан и Турция, «по понятиям» должен помочь и Египет. Но кто реально готов вступить в очередную войну на Ближнем Востоке с одной из самых грозных его сил? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Замороженные активы как инструмент движения к миру

      Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Почему русские становятся трезвенниками

      Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

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    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

      Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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