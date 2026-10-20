Глава Ryanair предсказал рекордный рост цен на авиабилеты в Европе

Bloomberg: Глава Ryanair предсказал рост цен на авиабилеты в Европе на 20%

Tекст: Мария Иванова

В следующем году цены на билеты европейских авиакомпаний значительно увеличатся. «В ближайшие 12 месяцев вы увидите, пожалуй, самое большое повышение цен на авиабилеты в истории Европы», – сообщил О'Лири, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, прибыль авиакомпаний сократится, поскольку даже повышение топливных сборов не сможет компенсировать увеличение расходов на нефть.

О'Лири также отметил, что большинству европейских перевозчиков, включая саму Ryanair, в следующем году не хватит существенного хеджирования для защиты от подорожания топлива. Кроме того, ситуацию в отрасли серьезно ухудшает повышение налогов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник итальянские дальнобойщики перекрыли автомагистрали из-за цен на топливо.

В начале месяца Еврокомиссия сообщила о резком росте цен на газ и дизель.

В марте европейские авиакомпании спрогнозировали рост цен на билеты.