IATA: Прибыль мировых авиакомпаний снизится вдвое из-за подорожания топлива

Tекст: Ольга Иванова

Прогноз совокупной чистой прибыли авиаперевозчиков на текущий год снижен до 23 млрд долларов с ранее ожидавшихся 41 млрд, передает РИА «Новости». В Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) пояснили, что корректировка связана с ближневосточным кризисом.

«IATA опубликовала свой последний финансовый прогноз для мировой авиационной отрасли, указывающий на снижение прибыльности вдвое в результате связанных с войной на Ближнем Востоке перебоев и высоких цен на топливо», – говорится в заявлении ассоциации. Ожидается, что расходы на горючее вырастут на 38,9%, достигнув 350 млрд долларов.

В основе расчетов лежит прогноз удорожания нефти марки Brent до 95 долларов за баррель. При этом разрыв между стоимостью нефти и авиатоплива достигнет рекордных 57 долларов за баррель. Несмотря на падение прибыли, общий доход отрасли увеличится до 1,165 трлн долларов.

Пассажиропоток в текущем году вырастет на 2,4%, превысив пять миллиардов человек. Выручка от пассажирских перевозок составит 839 млрд долларов, а объем грузоперевозок достигнет 71,7 млн тонн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предрек странам Европы острую нехватку авиационного керосина.

Мировые авиакомпании исключили из майских расписаний рейсы на два миллиона пассажирских мест из-за дефицита горючего.

Глава корпорации Shell Ваэль Саван оценил потери мирового нефтяного рынка из-за ближневосточного конфликта почти в один миллиард баррелей.