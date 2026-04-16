Морской путь через Ормузский пролив, связывающий между собой Ближний Восток, Индию и Китай – важнейшие культурно-экономические зоны планеты, издавна являлся практически безальтернативным. По нему ходил сказочный Синдбад-мореход, но Трамп пройти сможет вряд ли.
Глава МЭА предрек Европе полную нехватку авиационного топлива
Европейские страны рискуют столкнуться с массовой отменой рейсов из-за стремительного истощения запасов горючего на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке, заявил руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль.
Запасов авиационного керосина в государствах Европы хватит примерно на полтора месяца, передает РИА «Новости». Если Ормузский пролив останется заблокированным, начнется острая нехватка горючего. «Осталось авиакеросина, может, недель на шесть», – подчеркнул глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.
Эксперт предупредил, что из-за дефицита авиакомпаниям вскоре придется отменять рейсы. Происходящее он назвал крупнейшим энергетическим кризисом в истории. Затягивание ситуации обернется тяжелыми последствиями для мировой экономики и спровоцирует глобальную инфляцию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, достаточными девяностодневными запасами авиатоплива обладают только две европейские страны.
Цены на авиационный керосин в Европе достигли рекордных 1,9 тысячи долларов за тонну.
Иранские военные нацелили свои пусковые установки на американские корабли в регионе.