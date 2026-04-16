  Эксперт: Европа использует Украину как пусковую площадку для ударов дронами по России
    Французских трудящихся лишают Первомая
    Набиуллина заявила о наступлении в России новой кадровой реальности
    Медведев назвал заводы БПЛА в Европе целями для ВС России
    Эксперт назвала самый благоприятный период для покупки дачного участка
    На украинском аэродроме уничтожены самолеты F-16 и Mirage
    Прибалтика поставила на Украину десятки тысяч дронов и комплектующих
    Экономика Китая показала уверенный рост вопреки войне на Ближнем Востоке
    Финляндия намерена пересмотреть сделки россиян с недвижимостью
    Депутат Останина заявила о негативном эффекте «соло-материнства»
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Ормузский пролив как главные морские ворота планеты

    Морской путь через Ормузский пролив, связывающий между собой Ближний Восток, Индию и Китай – важнейшие культурно-экономические зоны планеты, издавна являлся практически безальтернативным. По нему ходил сказочный Синдбад-мореход, но Трамп пройти сможет вряд ли.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Когда у Ирана закончится начальство

    Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    16 апреля 2026, 13:38 • Новости дня

    Иранские пусковые установки нацелили на корабли США в регионе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранские пусковые установки нацелены на корабли США в регионе, заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений, высшего совещательного органа Ирана, Мохсен Резаи.

    Резаи заявил, что иранские пусковые установки в настоящее время нацелены на корабли США в регионе, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «США в своей морской блокаде обречены на провал, как это было в случае с историческим провалом открыть Ормузский пролив. Давление должно усиливаться, наши пусковые установки в настоящий момент нацелены на корабли, мы потопим их всех».

    Политик также отметил, что не считает выгодным для Ирана возможное продление текущего перемирия с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля США и Израиль атаковали иранские объекты.

    Позже американский флот начал блокаду Ормузского пролива.

    При этом на недавних мирных переговорах в Пакистане стороны не достигли договоренности.

    15 апреля 2026, 16:25 • Новости дня
    Иран уничтожил редкий разведывательный БПЛА Triton ВМС США стоимостью 240 млн долларов
    @ U.S. Marine Corps/Cpl. Mitchell Austin

    Иранские средства ПВО уничтожили в районе Персидского залива редкий американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton стоимостью около 240 млн долларов.

    Как сообщает Military Watch Magazine, ВМС США 14 апреля подтвердили потерю аппарата, указав в официальной сводке, что 9 апреля с MQ-4C произошел «инцидент» в регионе Персидского залива, не раскрыв деталей произошедшего. В этот день беспилотник внезапно исчез с публичных сервисов трекинга полетов: сначала он подал аварийный код 7700 и за считаные минуты потерял высоту с примерно 15 км до менее чем трех км. В иранских медиа это событие подали как результат успешного поражения цели силами ПВО Исламской Республики.

    MQ-4C Triton относится к числу самых дорогих и технологически сложных аппаратов в арсенале ВМС США: его стоимость оценивается в 235–250 млн долларов, а всего на вооружении находится лишь около 20 таких машин. По ценности Triton заметно превосходит боевые самолёты, уже потерянные США и их союзниками в регионе, включая истребители F-15E и ударные дроны MQ-9. Более дорогостоящей целью ранее был лишь уничтоженный на земле в Саудовской Аравии самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США.

    Инцидент с MQ-4C напоминает эпизод 2019 года, когда Корпус стражей Исламской революции сбил над районом Ормузского пролива схожий по конструкции разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk. Тогда иранская сторона заявляла, что аппарат, отключив системы опознавания, нарушил воздушное пространство страны и проигнорировал неоднократные радиопредупреждения. С конца февраля Тегеран отчитывается также о многочисленных перехватах других беспилотников, включая, 17 БПЛА MQ-9 и несколько израильских БПЛА Heron.

    MQ-4C Triton создан на базе платформы Global Hawk и предназначен для морской разведки и дальнего наблюдения. Он способен преодолевать более 13 тыс. км и длительное время находиться в воздухе над океанскими просторами, имея усиленный планер для работы в сложных погодных условиях. Бортовой комплекс включает РЛС AN/ZPY-3 с активной фазированной решеткой для кругового обзора морской поверхности, оптико-электронные и инфракрасные системы, а также средства радиоразведки. Данные с него в режиме реального времени передаются по спутниковым каналам другим воздушным, морским и наземным носителям в рамках единой сети.

    Triton особенно активно используется США в Индо-тихоокеанском регионе, однако его живучесть в условиях насыщенной ПВО уже не раз ставилась под сомнение.

    Ранее Иран приступил к расчистке завалов, заблокировавших входы в подземные ракетные базы, и насыпал груды земли на взлетную полосу аэродрома вблизи Исфахана, препятствуя его использованию США.

    15 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Тегеран опроверг договоренность с США о продлении перемирия
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран не подтверждает наличие договоренностей с Вашингтоном о продлении перемирия, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    «Что касается слухов и предположений о продлении режима прекращения огня, то ни одно из них на настоящий момент не подтверждается», – подчеркнул он в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

    Багаи добавил, что переговоры по этому вопросу продолжаются при участии пакистанского посредника. По его словам, сейчас многое зависит от того, насколько противоположная сторона действительно готова к дипломатическому урегулированию.

    Дипломат отметил, что Соединенные Штаты должны доказать свой серьезный подход.

    Ранее Associated Press сообщило, что посредники приблизились к соглашению о продлении режима прекращения огня между США и Ираном.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении продлить перемирие США и Ирана.

    16 апреля 2026, 13:00 • Видео
    Папа римский добил политический Запад

    Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    15 апреля 2026, 20:28 • Новости дня
    Песков: Россия и Китай заранее предупреждали о тяжелых последствиях войны против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва и Пекин заранее указывали на тяжелые последствия силового решения иранской проблемы, которые сейчас наблюдаются в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Россия и Китай предупреждали о негативных последствиях в случае войны в Иране, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today, оценивая ситуацию вокруг Ормузского пролива.

    «Россия и Китай – две страны, которые предупреждали о возможных очень негативных последствиях в случае решения иранской проблемы военным путем. Мы с самого начала об этом предупреждали и настаивали, что война приведет к очень-очень негативным и тяжелым последствиям не только для региональной, но и для мировой безопасности и стабильности, а также мировой экономики», – сказал представитель Кремля.

    По словам пресс-секретаря президента, именно такие последствия сейчас можно наблюдать каждый день, каждый час и каждую минуту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров объяснил отказ Москвы и Пекина поддержать резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу.

    Власти Ирана анонсировали создание особого режима для этого морского пути.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о стремительном изменении обстановки в данном регионе.

    15 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Зеленский: США не просили Украину помочь в разблокировке Ормузского пролива
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Владимир Зеленский выразил готовность содействовать разблокировке судоходства в Ормузском проливе, ссылаясь на опыт Киева в «блокаде Черного моря». Однако он отметил, что таких просьб от Вашингтона пока не поступало.

    Президент Украины Владимир Зеленский предложил помощь своего государства в разблокировке Ормузского пролива, передает Spiegel.

    По его словам, у Украины есть необходимый опыт, который якобы был получен в ходе операций в Черном море. Зеленский заявил: «Ормузский пролив заблокирован, и мы хотим его разблокировать, у нас уже есть опыт по блокаде Черного моря». Но Зеленский также отметил, что США пока не обращались к Украине с подобным запросом.

    Ранее Зеленский выразил обеспокоенность тем, что конфликт с Ираном отвлекает внимание США от поддержки Киева и поставок оружия.

    Зеленский признал, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке у Украины наблюдается такой дефицит ракет к системам ПВО Patriot, что «хуже некуда».

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что по-прежнему считает необходимым для США прекращение финансирования военного конфликта на Украине.

    15 апреля 2026, 22:21 • Новости дня
    Эвакуированные в Армению сотрудники АЭС «Бушер» отправились в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из 94 россиян, эвакуированных с АЭС «Бушер» в Иране через границу Армении, отправилась специальным рейсом из Еревана в Москву, сообщает пресс-служба посольства России в Ереване.

    Еще 94 россиянина, работавшие на АЭС «Бушер» в Иране, были эвакуированы в Россию через Армению, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в пресс-службе посольства России в Ереване, они прибыли из Ирана через пограничный переход «Нурдуз»/«Агарак», а затем спецрейсом вылетели в Москву.

    В ходе этой операции были вывезены и граждане Белоруссии, оказавшиеся в Иране вместе с российскими коллегами. Эвакуация стала очередным этапом возвращения специалистов, работавших по линии «Росатома».

    В дипмиссии выразили благодарность армянским властям за оперативную организацию маршрута и создание комфортных условий для транзита сотрудников.

    Глава Росатома Алексей Лихачев анонсировал ночное прибытие последней группы эвакуируемых специалистов в Армению.

    Ранее 175 эвакуированных граждан вылетели спецрейсом из Еревана в Москву.

    16 апреля 2026, 10:26 • Новости дня
    NYT: Победа США в Иране оказалась иллюзией для Трампа
    @ Yuri Gripas / Abaca/Pool/Sipa USA/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытки Дональда Трампа представить военную кампанию на территории Ирана завершённой и успешной наталкиваются на усиление позиций Корпуса стражей исламской революции и рост нестабильности в регионе, пишет The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп сталкивается с кризисом, который не соответствует его публичному образу «почти завершённой» победы и появления «довольно разумного» нового режима в Иране, сообщает The New York Times.

    В интервью Fox Business Трамп заявил: «Это новый режим. Мы считаем их довольно разумными, если честно, по сравнению – довольно разумными».

    Однако аналитики считают, что война лишь укрепила позиции корпуса стражей исламской революции и усилила влияние военных и радикалов в стране. Новый верховный лидер, аятолла Моджтаба Хаменеи, после гибели отца возглавил государство, но не появляется на публике, что стало символом преемственности, а не перемен.

    Торговля через Ормузский пролив далека от нормализации, а власти Ирана не идут на уступки по ядерной программе. Хотя Трамп настаивает, что ВМС, ВВС и ПВО Ирана уничтожены, а многие высшие чиновники убиты, эксперты отмечают: военная операция США и Израиля только укрепила позиции жесткой линии в Тегеране.

    Попытки администрации Трампа добиться уступок от Ирана буксуют. Бывший сотрудник госдепа Мона Якубян отметила, что в отличие от давления на союзников через угрозы тарифами, ситуацию с Ираном невозможно контролировать «одним росчерком пера». По её мнению, личный стиль Трампа не работает на таком сложном и непрозрачном направлении.

    На переговорах, прошедших на прошлой неделе в Пакистане, вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США хотят «большой сделки» и готовы к нормализации экономических отношений с Ираном в обмен на изменения в его поведении. Однако стороны не достигли договорённости и продолжат контакты. По словам Вэнса, иранская делегация выразила готовность к обсуждению.

    Наблюдатели считают, что Иран, воспользовавшись ростом цен на топливо и обеспокоенностью республиканцев рейтингами перед выборами, укрепил свою переговорную позицию. Тегеран, судя по всему, может выдвинуть дополнительные требования по контролю над Ормузским проливом и не собирается идти на уступки по ядерным вопросам, которые принципиально важны для Трампа.

    Бывший участник переговорной группы США Нэйт Суонсон уверен: иранский режим не сдастся, «как не сдался и на поле боя». Он считает, что Трампу вряд ли удастся навязать режиму изменения, которые в Тегеране рассматривают как поражение, а если соглашение и будет достигнуто – оно будет небольшим и прагматичным. Суонсон также подчеркнул, что любые иранские переговорщики сейчас вынуждены демонстрировать приверженность жёсткой линии, чтобы сохранить позиции внутри системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил войну с Ираном практически завершенной.

    В ответ Тегеран закрыл Ормузский пролив для американских и израильских судов.

    Позже американский лидер выступил с оправдательным обращением к нации из-за резкого роста цен на бензин.

    15 апреля 2026, 22:59 • Новости дня
    Сенат США отклонил запрет на удары по Ирану без одобрения Конгресса

    Tекст: Антон Антонов

    Американские сенаторы с перевесом в пять голосов отклонили резолюцию, запрещающую проводить дальнейшие военные операции против Ирана без прямого согласия Конгресса США.

    Решение по резолюции было принято в среду. За инициативу проголосовали сорок семь сенаторов, против высказались пятьдесят два законодателя, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в итогах голосования, позиции разделились в основном по партийному принципу. Рэнд Пол оказался единственным республиканцем, поддержавшим резолюцию. В то же время Джон Феттерман стал единственным демократом, проголосовавшим против документа, который должен был ограничить полномочия Белого дома по нанесению ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Сенат США отклонил инициативу о введении ограничений на полномочия президента Дональда Трампа по ведению военных действий против Ирана без одобрения Конгресса. Тегеран не подтверждает наличие договоренностей с Вашингтоном о продлении перемирия.

    11 комментариев


    15 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    Иран выразил благодарность России за сотрудничество в области атомной энергетики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран благодарен России за готовность содействовать дипломатическому урегулированию вопросов, связанных с иранской ядерной программой, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи отметил, что у Тегерана и Москвы сложились хорошие отношения и успешный опыт сотрудничества в области атомной энергетики, передает РИА «Новости».

    «У нас хорошие отношения с Россией, весьма успешный опыт сотрудничества в ядерной сфере... Российские официальные лица неоднократно говорили о готовности помочь для продвижения дипломатического процесса с ядерной тематикой, мы всегда были признательны России за эту позитивную позицию», – заявил Багаи на брифинге.

    Отвечая на вопрос о возможной помощи России в переработке или хранении обогащенного урана, Багаи пояснил, что для принятия решения по этим направлениям необходимо понять, сможет ли Иран достичь договоренности с США по ядерной программе.

    В феврале США и Иран провели переговоры в Женеве по ядерной программе.

    15 апреля 2026, 15:54 • Новости дня
    Иранский МИД сообщил об отсутствии даты нового раунда переговоров с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конкретные даты следующего раунда переговоров между Ираном и США пока не определены, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    «Какой-то конкретный день для переговоров не определен», – сказал Багаи, слова которого приводит агентство Mehr, передает РИА «Новости».

    Напомним, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса.

    Ранее Совет безопасности России предупредил о возможном возобновлении интенсивных боевых действий на Ближнем Востоке, если США и Иран не достигнут договоренностей в течение двух недель.

    Политолог Владимир Сажин в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал переговоры США и Ирана антрактом перед вторым актом войны.

    15 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Иранские СМИ назвали место следующих переговоров с США

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная встреча представителей Ирана и США может пройти в Исламабаде, поскольку европейские страны не были выбраны площадкой для следующего раунда диалога, сообщает иранское агентство Tasnim.

    Иранское агентство Tasnim сообщило, что следующий раунд переговоров между Ираном и США, скорее всего, состоится в Пакистане, а не в одной из европейских стран, как предполагалось ранее, передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что, несмотря на заявления представителей ряда европейских государств о готовности принять переговоры у себя, Тегеран отверг подобные инициативы.

    Точное решение о переносе места встречи пока не принято, однако Иран отверг запросы европейских государств по этому поводу. Окончательная дата и формат новой встречи уточняются, отмечают СМИ.

    Напомним, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что конкретные даты следующего раунда переговоров между Ираном и США пока не определены.

    Тегеран опроверг наличие договоренности с США о продлении перемирия.

    15 апреля 2026, 22:12 • Новости дня
    Контейнеровоз вошел в порт Ирана на фоне американской блокады

    Контейнеровоз Zaynar 2 вошел в порт Ирана на фоне американской блокады

    Tекст: Антон Антонов

    Контейнеровоз Zaynar 2 под флагом Коморских Островов прошел через Аравийское море и Оманский залив, а затем вошел в иранский порт Ларак на одноименном острове, несмотря на блокаду США, следует из анализа данных мониторинговых систем.

    Судно встало на рейде в заявленном порту прибытия после пересечения Ормузского пролива, пишет ТАСС.

    Zaynar 2 вышел из индийского порта 11 апреля. 14 апреля около 11.00 мск он вошел в Оманский залив, а по состоянию на 21.30 мск 15 апреля пересек Ормузский пролив и достиг Ларака. По подсчетам агентства, в течение 14 апреля пролив прошли 16 судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США приказали начать блокаду Ирана и Ормузского пролива для давления на Тегеран. 15 апреля в Центральном командовании Вооруженных сил США заявили о нулевом числе судов, преодолевших блокаду за первые сутки ее действия. При этом Fars сообщалос, что иранский супертанкер преодолел морскую блокаду США, пройдя через Ормузский пролив с включенной системой идентификации.

    15 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    ЕБРР предупредил о росте инфляции в десятках стран мира из-за войны в Иране

    Tекст: Дарья Григоренко

    Десяткам стран мира, в которых ведет свою деятельность Европейский банк реконструкции и развития, грозит рост инфляции на 1,5% из-за затяжной войны в Иране, заявила президент банка Одиль Рено-Бассо.

    Одиль Рено-Бассо заявила: «Чем дольше она (война США и Израиля против Ирана) будет длиться и чем серьезнее будет становиться, тем глубже будет экономический кризис», передает ТАСС.

    Рено-Бассо отметила, что согласно оценкам банка, цена на нефть может надолго закрепиться на уровне 100 долларов за баррель. В таких условиях экономический рост в странах, где работает ЕБРР, снизится на 0,4 процентного пункта, а инфляция вырастет примерно на 1,5%.

    В конце марта ЕБРР уже предупреждал о рисках ухудшения экономических перспектив в странах, затронутых конфликтом. Позднее банк объявил о планах инвестировать 5 млрд евро в экономики наиболее пострадавших государств в этом году.

    В настоящий момент ЕБРР реализует проекты в более чем 40 странах и территориях по всему миру, включая Европу, Центральную Азию, Африку и Ближний Восток.

    Ранее в МВФ спрогнозировали, что Европейский союз ожидает серьезный экономический спад на фоне резкого подорожания энергоносителей, тогда как экономика России продолжит стабильно расти.

    15 апреля 2026, 20:44 • Новости дня
    Песков сообщил о регулярных контактах Путина с лидерами Ирана и Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддерживает постоянный контакт с лидерами Ирана, Израиля и стран Персидского залива, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин находится в постоянном диалоге с руководителями государств этого региона, включая президента Ирана Масуда Пезешкиана и представителей Израиля, передает РИА «Новости».

    «Президент Путин находится в постоянном контакте и диалоге с лидерами (государств) Персидского залива, с президентом Ирана (Масудом Пезешкианом), с израильтянами», – сказал он в интервью India Today.

    В воскресенье Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили обстановку на Ближнем Востоке, отметив важность дальнейших усилий по политико-дипломатическому урегулированию конфликта в регионе.

    Ранее российский лидер выразил надежду на скорое завершение конфликта на Ближнем Востоке.

    16 апреля 2026, 06:30 • Новости дня
    США пригрозили Ирану «финансовым эквивалентом кинетических ударов»

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты переходят к «финансовому эквиваленту кинетических ударов» против Ирана, заявил министр финансов США Скотт Бессент на брифинге в Белом доме.

    По словам министра, ряд государств Персидского залива выразили готовность к большей прозрачности в поиске иранских средств в своих банках, передает ТАСС.

    «Мы обратились к ним с запросом, пояснив, что намерены заморозить еще больше средств Корпуса стражей исламской революции, а также членов иранского руководства», – подчеркнул Бессент.

    Глава американского ведомства также предупредил о готовности Вашингтона применить вторичные санкции в случае покупки иранской нефти или хранения средств Тегерана в банках этих стран.

    «Иранцы должны понимать, что это будет финансовым эквивалентом того, что происходило в плане нанесения кинетических ударов», – добавил глава американского Минфина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США выпустил официальное предупреждение банкам из Омана, ОАЭ, Гонконга и Китая с угрозой введения вторичных санкций за сотрудничество с Ираном.

    16 апреля 2026, 05:30 • Новости дня
    Минфин США пригрозил китайским банкам вторичными санкциями из-за Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Два китайских банка получили официальные письма с предупреждением о возможном введении против них вторичных санкций за проведение через их счета иранских средств, сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

    «Два китайских банка получили письма министерства финансов США», – приводит слова Бессента РИА «Новости».

    Глава американского финансового ведомства подчеркнул, что названия банков не разглашаются. Он заявил, что Минфин США располагает данными о прохождении через их счета иранских денег и выражает готовность ввести против этих структур вторичные санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон внимательно следит за движением денежных средств, связанных с руководством Ирана, и готов изымать их в случае необходимости. Минфин США выпустил официальное предупреждение банкам из Омана, ОАЭ, Гонконга и Китая с угрозой введения вторичных санкций за сотрудничество с Ираном.

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Западу для войн нового типа понадобилась Украина

    Запад обсуждает создание нового военного альянса, в который войдет Украина. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Киев, который многие годы безуспешно пытается вступить в ЕС и НАТО, рад такой возможности. Какая миссия будет возложена в этом альянсе на США, Европу и Украину и какие риски для Москвы несет создание такого блока? Подробности

    Как Россия приближает освобождение Славянска и Краматорска

    Российские войска развивают наступление на ключевом для освобождения всего ДНР направлении – на Славянско-Краматорскую агломерацию. Как выглядит продвижение 20-й и 25-й армий ВС РФ, какие особенности поля боя затрудняют проводимую операцию – и когда можно ожидать непосредственного приближения российских штурмовых групп к Славянску? Подробности

    Французских трудящихся лишают Первомая

    Под лозунгом защиты предпринимателей во Франции предпринята атака на одно из социальных завоеваний XX века – первомайский выходной день. Почему французское правительство пытается изменить статус праздника 1 Мая и с помощью каких политических уловок французское общество убеждают в пользе этого начинания? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

