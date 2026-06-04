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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв К чему ведет гонка за американскими базами

    Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Украина сбивает Европе ритм подготовки к войне с Россией

    Устроив прибалтийский воздушный коридор для дальнобойных БПЛА, Зеленский смешал НАТО карты в деле подготовки агрессии против России. Реализация мелкой – с точки зрения глобального противостояния России и Запада – украинской задачи вступила в противоречие с подготовкой куда более масштабного нападения.

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    Илья Ухов Илья Ухов Русский язык помогает открывать законы Вселенной

    Знание русской культуры, своих корней, преданий народной жизни – все это дает твердую почву в освоении любых наук. Ведь научная деятельность всегда ведется в определенных исторических условиях конкретной страны и народа, составляющего стержень этого государства.

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    4 июня 2026, 18:59 • Новости дня

    В Ливане торжественно открыли памятник русским офицерам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ливанской столице состоялась торжественная церемония открытия памятного знака, посвященного русским военным, которые покинули родину после революции и упокоились на чужбине.

    В Бейруте в Ливане открыли мемориал русским офицерам. Торжественная церемония прошла на территории кладбища «Мар-Митр» при храме святого великомученика Дмитрия в районе Ашрафия, передает РИА «Новости». В ходе церемонии отслужили панихиду по усопшим воинам.

    На гранитном монументе высечены имена выдающихся военных деятелей. В их числе – главный оружейник Российской империи генерал Эдуард Гермониус, вице-адмирал Андрей Лазарев, а также полковники Федор Зверев, Константин Староскольский и Павел Соколов.

    «Это событие стало не просто установкой памятного знака. Оно стало важным шагом по восстановлению исторической справедливости и сохранению памяти о людях, которые посвятили свою жизнь служению России, проявили мужество на полях сражений и, оказавшись вдали от Родины, сохранили верность своим идеалам, офицерской чести и исторической памяти», – подчеркнул помощник военного атташе при посольстве России в Ливане полковник Семен Захаренков.

    По словам дипломата, благодаря совместным усилиям российских и ливанских исследователей в рамках проекта по сохранению воинских захоронений удалось восстановить биографии многих офицеров и найти места их упокоения. Он добавил, что долгие годы именно православные храмы и русская община бережно хранили память об эмигрантах.

    Руководитель исторического клуба при «Русском доме» Тони Малуф отметил теплое отношение ливанцев к российской истории. По его мнению, забота Москвы о своих героях спустя многие десятилетия вызывает глубокое уважение и является своеобразным возвращением долга военным, оказавшимся за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Венгрии за последние пять лет отремонтировало более 65 советских воинских захоронений. Ранее представители 12 стран возложили венки к памятникам советским воинам в Будапеште.

    А в немецком Потсдаме состоялась торжественная церемония захоронения останков 80 павших красноармейцев.

    3 июня 2026, 21:56 • Новости дня
    Министр обороны заявил о внедрении в зоне СВО единой цифровой сети
    Министр обороны заявил о внедрении в зоне СВО единой цифровой сети
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Система информационного взаимодействия, которая объединяет разных пользователей в единый контур, проходит завершающий этап боевых испытаний и должна быть развернута во всех российских группировках к сентябрю. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время демонстрации новейших образцов вооружения и военной техники делегациям стран Организации Договора о коллективной безопасности.

    Министры обороны стран ОДКБ осмотрели перспективные образцы вооружения и экипировки от ведущих предприятий Ростеха, передает ТАСС. В ходе осмотра экспозиции были представлены элементы разведывательно-ударных комплексов, включая систему информационного взаимодействия, предназначенную для объединения различных участников боевой работы в единую цифровую сеть.

    Разработка создана по поручению главы Минобороны и обеспечивает координацию действий командиров и специалистов всех уровней – от подразделений тактического звена до крупных войсковых соединений.

    По словам Белоусова, новая система уже внедряется в подразделения, задействованные в зоне специальной военной операции. «Данная система завершает боевую апробацию и к сентябрю уже будет у нас в группировках. Группировка «Центр» уже вовсю работает. Очень большой спрос на эту систему», – подчеркнул Белоусов.

    Президент России Владимир Путин поручил создать в войсках единый информационный контур.

    В конце прошлого года министр обороны Андрей Белоусов заявил о планах внедрения цифровой системы «Свод» до сентября 2026 года.

    В мае текущего года концерн «Калашников» подготовил к испытаниям новый мобильный разведывательно-ударный комплекс «Куб-СМ».

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    4 июня 2026, 11:15 • Новости дня
    В Китае заметили уникальную подлодку без традиционной рубки
    В Китае заметили уникальную подлодку без традиционной рубки
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На шанхайской верфи зафиксировали новую крупную китайскую подводную лодку, особенностью которой стало отсутствие традиционного ограждения рубки.

    Спутниковые снимки запечатлели неизвестную субмарину на предприятии Jiangnan Shipyard в Шанхае первого июня, передает TWZ.

    Эксперты оценивают ее длину в 120 метров, а ширину – от 10 до 11 метров. Эти габариты превосходят размеры обычных дизель-электрических лодок и некоторых атомных ударных субмарин.

    Отказ от выступающей рубки позволяет значительно улучшить гидродинамику конструкции. Снижение сопротивления воды оптимизирует скорость и маневренность в подводном положении, а также делает лодку более тихой и малозаметной. На снимках также различимы Х-образные рули и, предположительно, кольцевой насадок гребного винта, характерный для водометных движителей.

    «ВМС НОАК осуществляют значительный стратегический переход от дизель-электрического к полностью атомному строительству, что представляет собой фундаментальный отход от исторических моделей строительства», – заявил глава Управления военно-морской разведки ВМС США контр-адмирал Майк Брукс. Он отметил, что новые китайские субмарины приближаются по качеству к американским аналогам.

    Восемь лет назад на этой же верфи уже спускали на воду небольшую подлодку без рубки длиной около 45 метров. В 2024 году государственная корпорация CSSC представила модель крупного беспилотного подводного аппарата со схожим дизайном. Новая большая субмарина, вероятно, является обитаемой и может предназначаться для высокоскоростного перехвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого года специалисты заметили на китайской верфи строительство гигантской безэкипажной подводной лодки.

    Осенью на военном параде в Пекине военные продемонстрировали новый автономный подводный аппарат AJX-002.

    В 2024 году новейшая китайская атомная субмарина класса Zhou затонула около города Ухань.

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    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

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    4 июня 2026, 07:39 • Новости дня
    В России решили испытать боевые аэростаты для сброса авиабомб

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания «Аэроплатформы» (резидент Центра беспилотных систем и технологий, ЦБСТ) до конца этого года проведет серию испытаний образцов воздухоплавательной техники для последующего применения в зоне спецоперации в качестве средства доставки дронов и планирующих авиабомб, сообщили в ЦБСТ.

    До конца 2026 года в России протестируют образцы воздухоплавательной техники для применения в зоне спецоперации, передает ТАСС. Разработкой занимается компания «Аэроплатформы», являющаяся резидентом Центра беспилотных систем и технологий.

    «До конца текущего года компания «Аэроплатформы» осуществит несколько испытаний образцов воздухоплавательной техники. По их итогам аэростаты будут доработаны для применения в военных целях. Предприятие разрабатывает высотные свободные аэростаты и привязные малообъемные аппараты», – сообщили в организации.

    Наибольший потенциал эксперты видят в свободных аэростатах. Они могут подниматься на высоту от 10 до 30 километров, неся груз весом до сотни килограммов. Такие аппараты способны дрейфовать сутками и достигать любой точки на территории противника максимум за 48 часов.

    В центре отметили, что украинские войска также используют подобные средства, однако чаще всего это непрочные латексные шары без армирования. Российские же инженеры создают крупногабаритные полиэтиленовые оболочки нулевого давления, что позволяет надежно удерживать полезную нагрузку.

    Современные технологии дают возможность точно рассчитывать траекторию полета и точку сброса груза. Подготовка к запуску боевого аэростата занимает всего 30 минут, хотя эффективность применения по-прежнему зависит от погодных условий и направления ветра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале этого года специалисты провели первые летные испытания высотного аэростатного комплекса «Барраж-1».

    Российские инженеры создают данный аппарат для организации передачи данных в зоне спецоперации.

    Украинские военные с весны 2024 года запускают замаскированные под метеозонды воздушные шары со взрывчаткой.

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    3 июня 2026, 20:04 • Новости дня
    Литва подтвердила переговоры с США о размещении ядерного оружия
    Литва подтвердила переговоры с США о размещении ядерного оружия
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вильнюс обсуждает с Вашингтоном возможность размещения американских ядерных вооружений на территории прибалтийской республики.

    Литва ведет переговоры с Соединенными Штатами о возможном размещении американского ядерного оружия в стране, пишет Politico. Об этом во вторник, 2 июня, рассказал министр национальной обороны республики Робертас Каунас.

    «Дискуссии продолжаются», – заявил глава оборонного ведомства журналистам. Эти обсуждения проходят на фоне планов Вашингтона по сокращению американского военного присутствия в Европе. Подобные шаги вызывают опасения, что союзники по НАТО могут оказаться уязвимыми из-за критических брешей в системе безопасности.

    Каунас также подчеркнул, что Вильнюс определенно не остается в стороне от происходящих процессов.

    Сейчас конституция прибалтийского государства прямо запрещает нахождение оружия массового поражения в пределах его границ. Однако президент Гитанас Науседа уже предложил внести поправки в основной закон, объяснив эту инициативу текущими рисками в сфере безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы начали обсуждение отмены конституционного запрета на размещение ядерного оружия союзников.

    Американская администрация допустила переброску подобных вооружений в новые европейские страны Североатлантического альянса.

    Литовский министр обороны Робертас Каунас подтвердил вывод американских военных из республики в рамках ротации.

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    4 июня 2026, 16:12 • Новости дня
    В Киеве заявили о способности Украины быстро создать ядерное оружие

    Производитель дронов заявил о возможности быстрого создания ядерного оружия на Украине

    В Киеве заявили о способности Украины быстро создать ядерное оружие
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская промышленность способна разработать собственное ядерное вооружение при наличии соответствующего политического решения руководства страны, заявил руководитель компании по производству дронов для ВСУ Fire Point Денис Штилерман.

    Совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман заявил о технической готовности страны к производству ядерного арсенала. По его словам, процесс создания подобного вооружения не представляет особой сложности для местных специалистов, передает ТАСС.

    «Если там думают, что Украина не в состоянии сделать ядерное оружие, то там ничего сложного нет. Конечно же, мы можем это делать», – подчеркнул предприниматель в интервью. Штилерман напомнил, что ранее Киев добровольно отказался от ядерного статуса, однако обещанные гарантии безопасности так и не были выполнены.

    Ранее в апреле Служба внешней разведки России сообщала о планах западных стран передать Киеву ядерные технологии. По данным ведомства, Лондон и Париж обсуждают скрытые поставки европейских комплектующих, включая малогабаритную боевую часть от французской баллистической ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России предупредил о недопустимости передачи Украине элементов ядерного оружия. Посольство Франции в Москве назвало ложью информацию о подготовке отправки таких вооружений Киеву.

    Между тем еще осенью 2024 года немецкая газета Bild сообщала о готовности украинских властей создать собственную бомбу за несколько недель.

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    4 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Уничтоживший первый в зоне СВО Abrams дрон «Пиранья» стал модульным

    Уничтоживший первый Abrams беспилотник «Пиранья» получил модульную конструкцию

    Уничтоживший первый в зоне СВО Abrams дрон «Пиранья» стал модульным
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Разработчик усовершенствовал уничтоживший первый танк Abrams дрон «Пиранья» модульной системой, аппарат получил возможность быстрой замены комплектующих и автоматический выбор частот управления для повышения боевой эффективности.

    Российский беспилотник «Пиранья-10», который подбил первый на СВО американский танк Abrams, прошел глубокую модернизацию.

    На полях международной выставки HeliRussia 2026 представитель разработчика сообщил ТАСС об интеграции модульной системы. Теперь операторы могут оперативно менять универсальные детали в полевых условиях.

    «Первый Abrams был уничтожен 10-дюймовым дроном, который работал на одной частоте видео и на одной частоте управления. Затем мы модернизировали дрон, что позволило использовать сразу четыре частоты управления одновременно. То есть без участия оператора система автоматически выбирала более стабильный сигнал», – рассказал представитель компании.

    По словам специалиста, раньше для замены камеры или видеопередатчика требовалось полностью разбирать устройство и применять пайку. Новая конструкция оснащена специальными креплениями, что значительно упрощает процесс ремонта.

    Работы провели в Симбирском конструкторском бюро в Ульяновской области. С 2022 года предприятие выпустило свыше 35 тыс. беспилотных систем. Современные модели способны нести нагрузку от пяти килограммов и оснащены искусственным интеллектом для самонаведения на цель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Симбирское конструкторское бюро ежемесячно выпускает до 10 тыс. беспилотников «Пиранья». Именно этот дрон поразил первый американский танк Abrams в зоне специальной военной операции.

    Позже Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения данной техники.

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    4 июня 2026, 03:47 • Новости дня
    Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня
    Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня
    @ Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Представители Израиля и Ливана достигли соглашения о реализации режима прекращения огня при посредничестве американской стороны, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном госдепом США.

    «США провели четвертую встречу на высоком уровне между представителями Израиля и Ливана 2 и 3 июня. По итогам переговоров под руководством США Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня. Перемирие зависит от полного прекращения огня со стороны «Хезболлах» и вывода всех ее боевиков из сектора к югу от реки Литани», – отмечается в документе Госдепа.

    Стороны планируют оперативно приступить к созданию отдельных зон, контролируемых исключительно ливанской армией. Кроме того, участники диалога договорились возобновить политический и силовой треки на неделе с 22 июня для достижения всеобъемлющего соглашения, передает РИА «Новости».

    США продолжат содействовать коммуникации в промежуточный период. В ходе переговоров также были осуждены иранские удары по соседним странам и дестабилизирующая активность Тегерана в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США в мае заявил о продлении перемирия между Ливаном и Израилем.

    Недавно ЦАХАЛ впервые в истории пересек реку Леонт в Южном Ливане, чтоб захватить крепость времен крестоносцев Бофор, доминирующую высоту в регионе. Из-за этого и массированных ударов по Ливану спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф – ключевое лицо на переговорах Ирана с США – объявил о выходе из них.

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    4 июня 2026, 15:21 • Новости дня
    Иран сообщил о планах взимать плату за услуги в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран собирается брать плату не за проход Ормузского пролива, а лишь за услуги, которые будет оказывать судам в проливе, заявил заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади.

    «Исламская республика не стремится взимать плату за проход, транзитный сбор или пошлину за транзит. Напротив, наша цель заключается в получении оплаты за услуги, которые мы совместно с Оманом предоставляем в этом районе», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам дипломата, эти услуги включают навигационное обеспечение, поисково-спасательные операции, обеспечение безопасности судоходства и ликвидацию загрязнений.

    Гарибабади подчеркнул, что подобные меры полностью соответствуют международному морскому праву. Замглавы МИД Ирана напомнил, что Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года прямо разрешает прибрежным государствам получать оплату за оказание определенных услуг проходящим судам.

    Ранее комитет иранского парламента одобрил введение пошлин на проход судов через Ормузский пролив.

    В апреле власти исламской республики получили первые средства от сборов за пересечение этой акватории.

    В середине мая Тегеран разработал специальный механизм управления движением коммерческого флота.

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    4 июня 2026, 00:46 • Новости дня
    Конгрессмены США приняли резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Палата представителей США приняла резолюцию об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа в конфликте с Ираном.

    Резолюцию поддержали 215 политиков, против высказались 208 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на C-SPAN.

    Примечательно, что четыре представителя Республиканской партии солидаризировались с позицией демократов. Свои голоса в поддержку ограничительного документа отдали Том Барретт, Уоррен Дэвидсон, Брайан Фицпатрик и Томас Мэсси.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Иран атаковал базу Пятого флота ВМС США в порту столицы Бахрейна. За несколько часов до этого американцы нанесли удары по острову Кешм.

    В начале мая Белый дом официально оповестил Конгресс США о завершении силовой операции против Ирана. Представители Демократической партии назвали это письмо уловкой для обхода запрета на ведение боевых действий.



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    4 июня 2026, 04:55 • Новости дня
    IRIB заявила об атаке Ирана на командный центр на американском эсминце

    Tекст: Антон Антонов

    Военно-морские силы Ирана атаковали командный центр на американском эсминце в Оманском заливе, сообщает государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.

    Атака стала ответом на «враждебные действия США против иранских судов в Оманском заливе», передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    «Военно-морские силы Ирана нанесли удар по командному центру, расположенному на эсминце США в Оманском заливе», – говорится в заявлении государственной телерадиокомпании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранский Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке на штаб-квартиру Пятого флота США. США опровергли поражение базы Пятого флота Ираном.

    В мае сообщалось, что вооруженные силы Ирана обстреляли два эсминца ВМС США в Ормузском проливе. В ответ американские войска атаковали иранские командные пункты.

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    3 июня 2026, 22:21 • Новости дня
    Глава МИД Ирана рассказал о работе над соглашением с США

    Аракчи: Иран и США начали работу над финальным текстом соглашения

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран и Вашингтон активно изучают взаимные предложения и согласовывают итоговые формулировки документа, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    По словам Аракчи, представители Ирана и США приступили к изучению текстов соглашения, которыми стороны обменялись ранее, передает РИА «Новости». В настоящее время идет работа над финальными формулировками документа.

    «Мы и американцы изучаем тексты, которыми обменялись, мы работаем над финальными формулировками», – заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen.

    Министр отметил, что контакты между Тегераном и Вашингтоном не прерывались. При этом он подчеркнул, что существенного прогресса в переговорном процессе пока не наблюдается.

    Президент США заявил о достижении широкого соглашения с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал скорое завершение работы над текстом мирного договора.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа переговоров чрезмерными требованиями Вашингтона.

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    4 июня 2026, 09:53 • Новости дня
    Fox News: У ВС США не хватает денег из-за незапланированных операций

    Tекст: Мария Иванова

    Непредвиденные военные кампании и рост цен на энергоресурсы создали серьезную финансовую нагрузку на американское оборонное ведомство, вынуждая руководство принимать сложные решения, отмечает Fox News.

    Вооруженные силы США столкнулись с дефицитом финансирования из-за операций, не предусмотренных оборонным бюджетом на 2026 год, передает Fox News. В первую очередь речь идет о ближневосточной кампании «Эпическая ярость».

    По словам представителей американской армии, дополнительное бремя на ресурсы Пентагона наложили непредвиденная военная операция против Ирана, действия на южной границе и привлечение Национальной гвардии. Портал Iran War Cost Tracker оценивает расходы Вашингтона на иранскую кампанию более чем в 100 млрд долларов, отмечает ТАСС.

    Существенная часть непредвиденных трат обусловлена подорожанием топлива, которого военное ведомство закупает около 80 млн баррелей в год. «Текущая динамика энергетического рынка приводит к росту цен на энергоресурсы, что может сказаться на стоимости транспортировки персонала, грузов и оборудования», – отметил представитель армии подполковник Орландон Ховард.

    Командованию поручено принимать жесткие решения по распределению ресурсов для обеспечения наиболее важных потребностей военных. Начальник штаба ВМС адмирал Дэрил Кодл ранее предупреждал, что без дополнительного финансирования американскому флоту придется искать способы сокращения расходов на текущие операции уже в июле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расходы Вашингтона на военную операцию против Ирана превысили 100 млрд долларов.

    Президент США ранее письменно уведомил Конгресс о завершении данного конфликта.

    Глава иранского МИД Аббас Арагчи назвал официальные финансовые оценки Пентагона заниженными в четыре раза.

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    4 июня 2026, 05:26 • Новости дня
    Военные США опровергли удар Ирана по эсминцу

    CENTCOM назвало ложью сообщения об иранском ударе по американскому эсминцу

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщения Ирана об ударе по американскому эсминцу являются ложью, заявило Центральное командование Вооруженных сил США.

    «Иран лжет. Военные силы США на море продолжают летать, плавать и действовать безопасно и беспрепятственно», – подчеркнул CENTCOM в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственная телерадиокомпания Ирана IRIB заявила, что Иран атаковал командный центр на американском эсминце в Оманском заливе.

    Ранее Иран атаковал базу Пятого флота ВМС США в порту столицы Бахрейна. За несколько часов до этого американцы нанесли удары по острову Кешм.

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    4 июня 2026, 17:12 • Новости дня
    Пьяный боец ВСУ убил двух человек в Киевской области

    Пьяный украинский военный убил сослуживца и женщину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Киевской области пьяный военнослужащий Вооруженных сил Украины открыл огонь, застрелив сослуживца и местную жительницу, а также ранив еще одного мужчину.

    В Киевской области пьяный украинский боец ВСУ убил двух человек. Он застрелил сослуживца и местную жительницу и был задержан сотрудниками правоохранительных органов, передает ТАСС.

    В результате стрельбы пострадал еще один мужчина. Он получил огнестрельные ранения и был оперативно госпитализирован для оказания медицинской помощи.

    После совершения преступления подозреваемый попытался скрыться, однако полицейские быстро его нашли. Мужчине предъявлены обвинения в умышленном убийстве двух и более лиц. По украинскому законодательству ему грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая пьяный украинский дезертир устроил стрельбу возле жилого дома в Харькове. Ранее нетрезвый боец ВСУ застрелил двоих сослуживцев из автомата в Николаевской области. За несколько дней до этого в Запорожье пьяный военнослужащий ранил из пистолета подростка и мужчину.

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    4 июня 2026, 18:48 • Новости дня
    На Украине запланировали возместить нехватку солдат наемниками

    На Украине запланировали платить наемникам до десяти тысяч долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из-за недостатка военнослужащих украинские власти намерены массово привлекать в ряды вооруженных сил иностранных граждан, обещая им рекордные зарплаты, сообщили в Верховной Раде.

    Руководство Украины планирует привлекать сторонние компании для вербовки наемников, выплачивая им до 10 тыс. долларов в месяц. Об этом рассказал депутат Верховной рады Роман Каптелов, передает ТАСС.

    Парламентарий сослался на встречу министра обороны Украины Михаила Федорова с фракцией «Слуга народа». По словам депутата, глава ведомства выразил желание выдавать лицензии частным организациям для набора пехотинцев. «Государство будет их лицензировать, то есть даст право привлекать людей (пехотинцев), и за это компании будут получать до пяти тысяч долларов за одного человека», – процитировал министра Каптелов.

    Завербованные иностранцы смогут рассчитывать на зарплату от семи до 10 тыс. долларов, что, по мнению депутата, станет самым высоким жалованьем среди военных в мире. При этом Минобороны намерено увеличить выплаты и украинским бойцам на передовой до 400 тыс. гривен, что эквивалентно примерно девяти тысячам долларов.

    Однако источники финансирования этих инициатив остаются неясными. Каптелов отметил, что Федоров не объяснил, откуда возьмутся средства на столь высокие зарплаты как для наемников, так и для собственных военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала года из частей Вооруженных сил Украины дезертировали около 80 тысяч военнослужащих. Из-за провалов мобилизации украинское командование отправляет на передовую иностранных наемников без реального боевого опыта. При этом, около трети всех иностранных бойцов ВСУ сосредоточились в Харьковской области.

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