Путин: Мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем

Путин заявил, что в полном смысле боевого применения «Орешника» на Украине не было

Tекст: Вера Басилая

По словам Путина, ВС России наносили удары «Орешником» по украинским целям исключительно для проверки эффективности ракетного комплекса и оценки результатов в полевых условиях, передает РИА «Новости».

«Что касается наших новых систем – они появляются. Это касается и «Орешника», – сообщил глава государства на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.

Президент уточнил, что фактически ни одного боевого применения этого комплекса по целям на Украине не было.

«Мы подобные системы испытывали на полигонах – «Орешник» мы испытывали. Это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения «Орешника», – сказал глава государства.



Последние пуски производились по Белой Церкви в Киевской области и основному укрепрайону в Донбассе. Эти локации выбрали для того, чтобы было удобно посмотреть результаты работы оружия.

«У нас потом туда залетели наши дроны – в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра все», – сказал президент.

«Ударили туда, где было удобно посмотреть результат. ... Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки», – заявил Путин.

В конце мая российские войска атаковали ракетами «Орешник» стратегические объекты ВСУ в Белой Церкви.

Вооруженные силы России нанесли этот массированный удар в ответ на террористические действия Киева в луганском Старобельске.

Первое успешное испытание данной безъядерной гиперзвуковой системы прошло осенью 2024 года по оборонному заводу в Днепропетровске.