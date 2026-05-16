Житель Москвы отправлен под арест за серию нацистских рисунков в трамвае

Москвича арестовали за госизмену после нацистских рисунков в трамвае
Лефортовский суд Москвы заключил под стражу местного жителя, ранее привлекавшегося к ответственности за демонстрацию запрещенной символики и дискредитацию армии.
Лефортовский суд Москвы арестовал 46-летнего жителя столицы Дениса Панчука по обвинению в государственной измене, передает ТАСС. Подробности уголовного дела в судебной картотеке не раскрываются.
«Обвиняемый Панчук Д. В., ст. 275 УК РФ (госизмена). Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено», – говорится в электронной базе данных суда. Решение уже вступило в законную силу.
До возбуждения уголовного дела фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности. В марте текущего года Тушинский суд оштрафовал его на 60 тыс. рублей за дискредитацию армии и назначил 15 суток ареста за неповиновение полиции.
В апреле мужчина получил еще 13 суток ареста за изображение нацистской символики в трамвае №6. Свою вину он признал. После освобождения его вновь арестовали на 15 суток за сопротивление правоохранителям, после чего последовало обвинение в госизмене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая Верховный суд России сообщил о вынесении более 200 приговоров по делам о госизмене за прошлый год. Ранее в Москве следователи предъявили обвинение в государственной измене многократно задержанному за мелкое хулиганство молодому человеку.
А в ноябре прошлого года столичный суд арестовал обвиняемого по аналогичной статье гражданина Селиванова.