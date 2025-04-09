Россиянин осужден за продажу компонентов для атомных подлодок

Московский суд приговорил мужчину к 4 годам за попытку продажи военных компонентов

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», суд в Москве вынес приговор мужчине, пытавшемуся продать компоненты для производства ракетных комплексов и подводных лодок в ядерном исполнении. Подсудимый разместил объявления о продаже датчиков и электромеханизмов, которые могут использоваться для создания военной техники.



ФСБ провела оперативный эксперимент, в ходе которого выяснилось, что товар должен был покинуть Россию, а покупателем выступал представитель иностранной коммерческой организации. Мужчина был задержан и обвинен в приготовлении к контрабанде оборудования через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС.

Во время судебного разбирательства подсудимый признал вину, раскаялся и способствовал раскрытию преступления. Его защита утверждала, что целью сделки была денежная выгода, а не намерение лично отгружать товары за границу. Компоненты были изготовлены в восьмидесятых годах и, по словам защиты, их срок хранения истек, что, по мнению подсудимого, делало их бесполезными в военной технике.

Тушинский суд Москвы приговорил мужчину к четырем годам колонии общего режима. Мосгорсуд внес незначительные изменения в приговор, оставив срок в силе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мещанский суд Москвы отправил под арест россиянина Чистякова, обвиняемого в государственной измене, и ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Мосгорсуд назначил 15 лет колонии строгого режима директору Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича Сибирского отделения РАН Александру Шиплюку за госизмену.

В Москве молодому человеку предъявлено обвинение в государственной измене после того, как он был многократно задержан за мелкое хулиганство на северо-востоке города.