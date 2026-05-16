Росавиация временно ограничила полеты в аэропорту Внуково
Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о временных ограничениях полетов в столичном аэропорту Внуково.
«Аэропорт Внуково: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.
Напомним, вечером пятницы аэропорт Домодедово перешел в режим работы с авиарейсами по согласованию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО на подлете к Москве уничтожили три дрона с 23 часов вечера пятницы. Позже были уничтожены еще два беспилотника на подлете к столице.