Если некая дама в минуту глубокого огорчения сообщает миру, что «все мужики – козлы», она, конечно, неправа – но вряд ли имеет смысл ее за это преследовать. Мужчина, который примет это на свой счет и с криком «за козлов ответишь!» потащит ее в суд, будет выглядеть по-дурацки.0 комментариев
Суд Новосибирска приговорил двух ученых к 12,5 годам колонии за госизмену
Новосибирский областной суд вынес приговор ученым-физикам Валерию Звегинцеву и Владиславу Галкину по уголовному делу о государственной измене. Им назначено наказание в виде лишения свободы на 12,5 года в колонии строгого режима.
Новосибирский областной суд вынес приговор ученым-физикам Валерию Звегинцеву и Владиславу Галкину по делу о государственной измене, передает ТАСС.
В суде пояснили: «Вынесен приговор <…> назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12,5 года каждому» с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Дело о госизмене против сотрудников научных институтов ведется с 2022 года. Тогда были арестованы Дмитрий Колкер из Института лазерной физики СО РАН, который вскоре скончался после задержания, и Александр Шиплюк, директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН, получивший 15 лет колонии строгого режима.
Валерий Звегинцев, главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики, был задержан весной 2023 года. Позже под арест попал и его коллега Владислав Галкин. Подробности уголовных дел и суть предъявленных обвинений суд не раскрывает, поскольку материалы засекречены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд назначил 15 лет колонии строгого режима директору Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александру Шиплюку по делу о госизмене.
Новосибирского физика-аэродинамика Анатолия Маслова приговорили к 14 годам колонии строгого режима за государственную измену.
Верховный суд России отменил апелляционное определение по делу осужденного за госизмену профессора МФТИ и сотрудника ЦАГИ Валерия Голубкина.