Румынская полиция лишила водительских прав обвиняемого в торговле людьми блогера Тейта

Tекст: Мария Иванова

Эндрю Тейт был лишен водительских прав сроком на четыре месяца после того, как румынская полиция остановила его за превышение скорости, сообщает ТАСС. По данным агентства Аджерпрес, полиция зафиксировала скорость автомобиля Тейта в 196 км/ч на участке дороги, где разрешено движение не быстрее 50 км/ч. Инцидент произошел в уезде Вылча, в городе Рымнику-Вылча, во время рейда по предотвращению ДТП.

Представители полиции уезда отметили, что машину вел иностранный гражданин, 38 лет, проживающий в городе Брашов. Помимо лишения прав на 120 дней, Тейт, обладающий британским и американским гражданством, получил штраф.

Находясь под судебным надзором, Эндрю Тейт вместе с братом Тристаном, также имеющим двойное гражданство, остаются в Румынии после задержания в 2023 году. Против них возбуждены уголовные дела по обвинению в создании организованной преступной группы, торговле людьми и изнасиловании.

По версии прокуроров, братья привозили женщин в изолированные дома в окрестностях Бухареста, где использовали их для производства и распространения порнографических материалов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела в Румынии по обвинению в торговле людьми и эксплуатации девушек.

Между тем ООН выразила опасения по поводу риска торговли людьми на Украине.

В Польше правоохранители задержали банду украинских сутенеров, которые эксплуатировали соотечественниц в Кракове, Варшаве, Вроцлаве и Познани.