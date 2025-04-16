В Польше задержали украинскую банду сутенеров

Польские власти задержали 18 украинцев за сутенерство и торговлю людьми

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Польше задержана банда сутенеров, состоящая в основном из граждан Украины, сообщает РИА «Новости». По данным радиостанции RMF FM, сотрудники центрального бюро расследований польской полиции пресекли деятельность группы, занимающейся оказанием сексуальных услуг и торговлей людьми. По распоряжению Малопольского отдела национальной прокуратуры было задержано 18 человек, которым предъявлены обвинения в участии в преступной группе, торговле людьми и отмывании денег.

Радиостанция RMF FM уточняет, что преступная группа действовала с апреля 2023 года и организовывала свою деятельность в различных польских городах, включая Краков, Варшаву, Вроцлав и Познань. Банда эксплуатировала украинских женщин, привлекая их для оказания сексуальных услуг. Среди задержанных оказались лица, занимающиеся вербовкой, фотографированием, телефонными переговорами и транспортировкой женщин.

Кроме того, RMF FM сообщает, что прокуратура предъявила задержанным обвинения, по которым им грозит до 15 лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил, что рекордная неприязнь поляков к украинцам связана с экономическими трудностями и политической нестабильностью в стране. Польские соцсети показали максимальную за три года неприязнь к украинцам. Это обстоятельство станет решающим фактором на предстоящих выборах в Польше.