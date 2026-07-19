Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!16 комментариев
Трамп прагматично посочувствовал гибели американских солдат в Иордании
Трамп посочувствовал гибели американских солдат во благо США
Американский президент Дональд Трамп выразил сочувствие в связи с гибелью двух американских солдат при защите от иранских ракетных и беспилотных атак на базе США в Иордании.
В коротком телефонном разговоре с NewsNation Трамп назвал гибель военнослужащих «очень печальным событием», добавив, что они все таки «погибли на службе нашей стране».
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою». Хегсет заявил, что погибшие военные станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану.
Позднее военные США объявили о новых ударах по Ирану.