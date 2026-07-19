Трамп прагматично посочувствовал гибели американских солдат в Иордании

Иран атаковал базы в Саудовской Аравии, Иордании и Кувейте

Иран атаковал базу «Принц Султан» в Саудовской Аравии

Tекст: Антон Антонов

«База ВВС «Принц Султан» в Эль-Хардже Саудовской Аравии была атакована ракетами. База стала целью, так как на ней размещались американские заправщики, которые помогали США атаковать Иран», – сообщает IRIB.

Также Иран нанес удар по американской авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании, где расположены военные США, передает РИА «Новости».

Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по нескольким транспортным узлам в Кувейте, используемых США. Склады оружия США в военном лагере аль-Удаири и на базе ВВС «Али ас-Салем» в Кувейте атакованы дронами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США атаковали Иран седьмую ночь подряд.

В свою очередь, иранские силы нанесли удары по ИИ-хабу, а также складу американских БПЛА в Бахрейне.