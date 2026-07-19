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    Ольга Андреева Ольга Андреева «Сикс-севен» – это не пароль, а сигнал

    Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!

    18 комментариев
    Никита Куликов Никита Куликов Как мошенники включают нам таймер

    Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.

    14 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Бабушки в парках превратились в национальный проект

    Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.

    13 комментариев
    19 июля 2026, 06:43 • Новости дня

    Возгорание озимой пшеницы в поле произошло в Ростовской области из-за дрона

    Озимая пшеница в поле Ростовской области загорелась из-за дрона

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на воскресенье над Ростовской областью силы ПВО уничтожили около полутора десятков дронов и ракет ВСУ, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, перечислив повреждения на земле.

    Губернатор сообщил, что около полутора десятков БПЛА и ракеты были уничтожены в городах Гуково и Каменск-Шахтинский, а также в пяти районах области. Воздушной атаке подверглись: Тарасовский, Аксайский, Красносулинский, Кашарский, Каменский районы.

    «К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Красносулинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание озимой пшеницы в поле. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано», – заявил он в Max-канале.

    Слюсарь добавил, что в Тарасовском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы. Пострадавших нет, возгорание там полностью ликвидировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 июля объекты хранения нефтепродуктов загорелись в Ростовской области из-за атаки БПЛА. Обломки сбитых беспилотников 15 июля  повредили жилые дома в Ростове-на-Дону. Над Ростовской областью 14 июля уничтожили около 20 украинских дронов.

    18 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    Военкор Коц назвал причины дрон-атак ВСУ на склады Wildberries

    Tекст: Катерина Туманова

    Для украинских ударов по складам есть четкое обоснованное объяснение, которое раскрывает их выверенный стратегический мотив, считает военный корреспондент Александр Коц.

    Первая причина, по мнению военкора, заключается в попытке нанести ущерб экономике тыла. Разрушение крупных логистических узлов приводит к задержкам доставки, падению оборотов бизнеса и недовольству граждан.

    При этом компания Wildberries еще в начале июля изменила правила, отказав продавцам в компенсациях за ущерб от беспилотников, признав это форс-мажором, пишет он в Telegram-канале.

    «Продавец получает нулевую компенсацию – и злится не на Киев, а на маркетплейс, на власть, на соседа», – отмечает военкор.

    Второй фактор носит психологический характер. Склады воспринимаются как символы мирной жизни, и атаки на них призваны показать жителям тыловых городов уязвимость их положения, указывает эксперт.

    Коц поясняет, что даже использование поражающих элементов направлено на устрашение и поражение граждан.

    Третьей целью военкор называет создание эффектной телевизионной картинки с черным дымом над подмосковным районом, чтобы было, чем бравировать перед  западными партнерами. Примерно об этом же говорит Андрей Резчиков, когда рассуждает о том, что Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности.

    Четвертая причина кроется в создании фейков о «военных грузах», что позволяет оправдывать удары по любым объектам, называя любой мешок «военгрузом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о 26 пострадавших после атаки БПЛА в ночь на субботу. СК России возбудил уголовные дела по фактам террористических атак ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры в  Котовске и Электростали МО. Зеленский взял ответственность за удары по жителям Подмосковья и Котовска.

    Военный эксперт Перенджиев заявил, что при ударе по центрам Wildberries задействовали разведку НАТО.

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    18 июля 2026, 22:52 • Новости дня
    Умер журналист и телеведущий Сергей Шолохов

    Tекст: Катерина Туманова

    Журналист и телеведущий Сергей Шолохов умер в 67 лет, о чем сообщил его сын Всеволод Москвин.

    «С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения, Сергея Леонидовича Шолохова», – написал он на страницу соцсети «ВКонтакте».

    Москвин добавил, что дату и месте похорон объявят дополнительно.

    Шолохов заменил Москвину отца, хотя являлся отчимом.

    Сергей Шолохов родился 27 сентября 1958 года в Ленинграде, окончил в 1986 году  аспирантуру Ленинградского института театра, музыки и кинематографии.

    Через год начал карьеру на Ленинградском телевидении редактором отдела кино. В конце 1980-х годов был автором и ведущим программы «Пятое колесо». В рамках этого цикла программ появился своего рода мем того времени – «Ленин – гриб» как называли один из выпусков.

    В 1991 году Шолохов стал выпускать собственную программу «Тихий дом».

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    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    19 июля 2026, 00:21 • Новости дня
    Wildberries запустил первые меры поддержки своих продавцов

    Wildberries объявил о 100-процентной скидке на транзит в регионы

    Tекст: Катерина Туманова

    Маркетплейс Wildberries предоставит партнерам льготные условия на логистику и размещение товаров, чтобы ускорить восстановление поставок и снизить издержки бизнеса, сообщила основатель компании Татьяна Ким в Telegram-сообщении.

    «С сегодняшнего дня мы вводим следующие меры - скидки на хранение на ряде складов на ближайшие 45 дней со дня поставки, а также 100-процентную скидку на транзитные поставки в региональные склады», – сказано в сообщении.

    Эти решения называются в сообщении первыми, ориентированными на быстрое  перераспределение товаров и сокращение дополнительных расходов.

    Татьяна Ким добавила, что ведется параллельная работа над механизмом поддержки продавцов. По ее словам, процесс этот сложнее, так как надо провести оценку последствий и определить объем выплат.

    «По экспертным данным это займет до 30 дней», – сказано в посте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали логистические центры компании Wildberries в Котовске и Электростали. Пожарные ликвидировали сильное возгорание на складе маркетплейса в Тамбовской области. А руководство компании Wildberries пообещало выплатить семьям погибших сотрудников по 2 млн рублей.

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    18 июля 2026, 10:41 • Новости дня
    Глазьев заявил об отсутствии славянского единства

    Глазьев объяснил отсутствие украинцев на «Славянском базаре» репрессиями Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев выразил сожаление по поводу невозможности приезда украинцев на фестиваль «Славянский базар» в Витебске из-за давления со стороны недружественных политических сил.

    Выступая перед журналистами в Витебске, Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев отметил влияние мировой гибридной войны на отношения между славянскими народами. Политик подчеркнул негативное воздействие внешних факторов на культурный обмен, передает ТАСС.

    «И, к сожалению, здесь, на «Славянском базаре», мы вынуждены констатировать, что славянского единства пока нет», – заявил госсекретарь. Он добавил, что недружественные политические силы целенаправленно разъединяют людей.

    По словам спикера, многие единомышленники из стран Восточной Европы и с Украины лишены возможности посетить фестиваль. Причиной этому стала реальная угроза политических преследований со стороны местных властей, подчеркнул Глазьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров призвал сплотиться для защиты безопасности Союзного государства.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Москву и Минск союзниками по духу. А заместитель министра иностранных дел республики Игорь Секрета оценил угрозы Киева в адрес Минска как браваду.

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    18 июля 2026, 12:46 • Новости дня
    Житель Подмосковья погиб при атаке дронов ВСУ

    Воробьев сообщил о гибели человека при ударе дронов по Электростали

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Массированный налет дронов на логистический центр маркетплейса в подмосковной Электростали привел к гибели человека и ранении десятков мирных жителей, сообщили власти региона.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о последствиях массированной атаки дронов ВСУ на Электросталь.

    «В результате атаки беспилотников есть погибший. Пациент из Электростали скончался от полученных травм. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким», – написал глава региона.

    По уточненной информации, травмы получили 37 человек. Восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 23 оцениваются как пациенты средней степени тяжести. Пять человек пребывают в удовлетворительном состоянии, всем оказывается необходимая медицинская помощь, добавил глава области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе украинских беспилотников по логистическому центру в Котовске погибли семь человек.

    Несколькими днями ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели трех человек из-за падения дрона в Истре. А в конце июня полугодовалый ребенок скончался после падения аппарата на жилой дом в Егорьевске.

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    18 июля 2026, 23:21 • Новости дня
    Кнайсль сообщила о масштабной демонизации России в западных СМИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Заголовки современных европейских газет практически дословно повторяют антироссийские нарративы, которые активно тиражировались перед началом Первой мировой войны, заявила экс-глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «Все боятся России сейчас. Все говорят: мы должны вкладывать большие средства в нашу оборону, потому что самая большая угроза – это Россия. <...> Какую бы газету вы ни открыли, каждый день там одно и то же – пишут о российской угрозе», – заявила Кнайсль радио Sputnik.

    Она отметила, что даже в колледже национальной обороны долгое время открыто призывали бороться с Россией. Кнайсль особо указала на регулярное тиражирование агрессивной риторики в прессе для оправдания высоких военных расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico сообщила о подготовке восточного рубежа НАТО к конфликту с Россией. Сооснователь Pink Floyd призвал Запад сотрудничать с Россией. Кандидат на пост главы Нацразведки США назвал Россию в числе главных угроз.


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    18 июля 2026, 14:53 • Новости дня
    В МИД сообщили о желании россиян победы Аргентине на мундиале

    Дипломат МИД Щетинин заявил о поддержке россиянами Аргентины на мундиале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В российском внешнеполитическом ведомстве выразили поддержку сборной Аргентины перед грядущим финалом чемпионата мира по футболу, отметив симпатии россиян к этой команде.

    Глава латиноамериканского департамента российского внешнеполитического ведомства Александр Щетинин выразил надежду на победу сборной Аргентины в финальном матче мундиаля. Выступая на открытии фестиваля латиноамериканской и карибской культуры в Москве, дипломат подчеркнул симпатии граждан России к этой команде, пишет РИА «Новости».

    «Мы желаем Аргентине победы на мундиале», – заявил Щетинин. Собравшаяся публика встретила слова представителя МИД бурными аплодисментами.

    Решающая игра турнира состоится 19 июля. Аргентинские футболисты, одолевшие в полуфинале сборную Англии, встретятся с командой Испании, которая ранее выбила из борьбы Францию.

    Сам фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна стартовал в субботу в столичном саду «Эрмитаж», предлагая гостям насыщенную программу, включая танцевальные мастер-классы, лекции и дегустацию национальных блюд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в полуфинале турнира аргентинские футболисты обыграли сборную Англии со счетом 2:1.

    Международная федерация футбола отложила вынесение вердикта по дисциплинарному делу игроков южноамериканской команды до завершения мундиаля. Проведение решающего матча против Испании оказалось под угрозой срыва из-за сильного задымления от канадских лесных пожаров.

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    19 июля 2026, 01:28 • Новости дня
    В МИД заявили об участии Японии в убийствах киевским режимом мирных граждан

    Руденко: Япония с киевским режимом убивает мирных граждан

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва оценивает взаимодействие японских и украинских разработчиков беспилотных аппаратов как откровенно недружественный шаг, способствующий атакам на мирное население, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

    Российские дипломаты внимательно следит за контактами Токио и Киева в военной сфере, особенно в области сотрудничества японских производителей дронов с украинскими разработчиками боевых беспилотников, заявил он ТАСС.

    «Учитывая систематические террористические провокации Украины с использованием БПЛА против гражданских объектов на территории России, квалифицируем такое сотрудничество с киевским режимом как откровенно враждебное действие: украинские дроны убивают простых мирных граждан России, и Токио этому способствует», – сказал Руденко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японская Terra Drone заявила о приобретении двух производителей БПЛА с Украины. Захарова назвала враждебным шагом запуск проекта Украины и Японии в сфере БПЛА. Японская Kawasaki решила вместе Airbus создавать противолодочные дроны.

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    19 июля 2026, 01:03 • Новости дня
    Марочко сообщил о неразберихе в рядах ВСУ у Красного Лимана

    Tекст: Катерина Туманова

    Смешанные подразделения украинской армии несут серьезные потери у Красного Лимана из-за отсутствия внутренней координации и отправки солдат на постоянные штурмы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Говоря за разношерстные отряды в Красном Лимане, то они настолько разношерстные, что, как мне ребята оттуда передают, сейчас непонятно, где и какие подразделения находятся. Полная неразбериха», – рассказал он ТАСС.

    По словам Марочко, насильно мобилизованные граждане, направленные к Красному Лиману, переодеваются в гражданскую одежду, бродят в окрестностях города и пытаются выполнять какие-то боевые задачи.

    Кроме того, подчеркнул эксперт, Киев продолжает направлять туда пушечное мясо для так называемых мясных штурмов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Герасимов заявил, что ВС России завершают освобождение Красного Лимана. Также он назвал главную задачу группировки войск «Запад». Начальник Генштаба также сообщил о начале боев в Алексеево-Дружковке и наступлении в Святогорске.


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    18 июля 2026, 22:25 • Новости дня
    «Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок России

    Tекст: Катерина Туманова

    Встреча в Нижнем Новгороде между футболистами «Зенита» и «Спартака» завершилась серией одиннадцатиметровых, во время которых петербуржцы оказались точнее.

    Петербургский «Зенит» завоевал Суперкубок России, победив московский «Спартак» в серии пенальти, передает РИА «Новости».

    Основное время напряженной игры в Нижнем Новгороде, за которой наблюдали более 42 тыс. зрителей, завершилось вничью со счетом 1:1.

    Счет в матче открыл спартаковец Кристофер Мартинс на 25-й минуте. Петербуржцы смогли отыграться лишь в самом конце встречи: на восьмой добавленной минуте Александр Соболев реализовал пенальти.

    В серии 11-метровых ударов точнее оказались игроки «Зенита» – итог матча 4:2, причем победную точку поставил тот же Соболев.

    При этом финальный свисток ознаменовался массовой потасовкой с участием запасных игроков обеих команд. Инцидент спровоцировал эмоциональный жест Соболева в сторону трибун болельщиков «Спартака» после забитого мяча. Напомним, форвард защищал цвета «красно-белых» с 2020 по 2024 год.

    Для «Зенита» трофей стал очередным рекордом – клуб выигрывал Суперкубок России десять раз. «Спартак» же побеждал в турнире только в 2017 году. Всего команды встречались 175 раз, из которых петербуржцы выиграли 57 матчей, а москвичи – 69.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский футбольный союз назначил проведение матча за Суперкубок страны на 18 июля.

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    18 июля 2026, 16:29 • Новости дня
    Онищенко призвал забыть о переходе на четырехдневную рабочую неделю

    Онищенко назвал нонсенсом переход к четырехдневной рабочей неделе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российской экономике в период развития необходима интенсификация труда, поэтому сокращение рабочей недели недопустимо, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА «Новости» раскритиковал идею сокращения рабочих дней. По его мнению, многим стратегическим отраслям для роста необходим круглосуточный режим работы.

    «Сегодня перед нами стоит задача сохранить страну. Нужно, чтобы была развитая экономика. Но как мы можем развивать экономику, не работая или призывая к четырехдневной рабочей неделе? Это же нонсенс», – подчеркнул академик.

    Онищенко отметил, что есть отрасли, где четырехдневная рабочая неделя может быть введена. Однако, по его мнению, в таких сферах, как промышленность и медицина, нужно интенсифицировать труд. При этом он добавил, что вводить шестидневку и круглосуточную работу следует с учетом физических возможностей человека, соблюдая нормативы по отпускам и оплате труда.

    В заключение заместитель президента РАО призвал исходить из перспектив развития страны и переходить от слов к реальным делам. Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что законодательство уже позволяет компаниям и сотрудникам по взаимному согласию выбирать график от четырех до шести рабочих дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне глава Минтруда Антон Котяков отверг необходимость введения обязательной четырехдневной рабочей недели.

    Весной бизнесмен Олег Дерипаска предложил перевести россиян на шестидневный график работы для ускорения трансформации экономики. До этого Геннадий Онищенко назвал невозможным сокращение трудовых будней без внедрения новых технологий.

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    19 июля 2026, 00:50 • Новости дня
    В Соцфонде подсчитали среднюю пенсию неработающих россиян

    Средняя пенсия неработающих россиян достигла почти 26 тысяч рублей.

    Tекст: Катерина Туманова

    Размер выплат для граждан пенсионного возраста без официального трудоустройства за год заметно увеличился и к началу лета превысил отметку в 25,8 тыс. рублей, следует из данных Социального фонда России.

    К первому дню лета средняя величина пенсионного обеспечения неработающих граждан составила 25 838 рублей, передает РИА «Новости».

    В аналогичный период 2025 года этот показатель находился на уровне около 24 005 рублей.

    Максимальные выплаты среди регионов страны зафиксированы в Чукотском автономном округе. Там неработающие пенсионеры получают в среднем 44 066 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, названы регионы России со средними пенсиями свыше 30 тыс. рублей. Пенсии работающих россиян за год выросли на 2,6 тыс. рублей. Экономист объяснила формулу расчета размера страховой пенсии.


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    19 июля 2026, 02:19 • Новости дня
    В России готовят кулинарный словарь русского языка

    Tекст: Катерина Туманова

    В России разрабатывается специальный кулинарный словарь, призванный вернуть в активное использование исконно русские названия блюд и гастрономических техник, сообщила автор федерального проекта «Гастрономическая карта России» и куратор Дома российской кухни на ВДНХ Екатерина Шаповалова.

    Кулинарный словарь российских блюд и техник приготовления планируется включить в ГОСТ «Традиционная русская кухня», передает РИА «Новости».

    «Сейчас в рабочей группе Минпромторга России пишем кулинарный словарь русского языка. Надо вспоминать и возвращать в активное употребление многие наши слова. Яйцо пашот – по-французски, а у нас – выпускные яйца», – рассказала эксперт.

    Шаповалова уточнила, что отечественное название отражает суть приготовления, когда яйцо аккуратно выпускают в горячую воду.

    Она отметила, что иностранные слова вроде «скрэмбл» звучат комично и являются насилием над речевым аппаратом, предложив называть блюдо русской болтуньей.

    По образованию Шаповалова лингвист и преподаватель английского языка, поэтому для поиска исконных названий проводит целые исследования.

    Эксперт выразила уверенность в том, что русская кухня должна получить официальный статус культурного нематериального наследия. Для достижения этой цели важно оказывать поддержку предпринимателям, развивающим национальную гастрономию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпредство при ООН в День русского языка познакомило коллег с «лепотой». В мае министр Кравцов анонсировал расширение перечня словарей русского языка.  Глагол «махаю» стал литературной нормой.

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    18 июля 2026, 17:03 • Новости дня
    Главы МИД России и ОАЭ призвали остановить конфликт в Персидском заливе

    Лавров и глава МИД ОАЭ Аль Нахайян призвали прекратить конфликт в Заливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министры иностранных дел России и Объединенных Арабских Эмиратов провели телефонные переговоры, обсудив напряженную ситуацию и взаимные удары США и Ирана.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Стороны подчеркнули крайнюю необходимость немедленного прекращения огня, сообщает МИД РФ.

    «Проведена «сверка часов» по ситуации в зоне Персидского залива в контексте продолжающихся обменов ударами между США и Ираном. С обеих сторон подчеркнута важность незамедлительного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Дипломаты также акцентировали внимание на важности сохранения стабильного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, который играет ключевую роль в мировой экономике. Кроме того, министры обсудили укрепление стратегического партнерства двух стран, включая развитие связей в торговле, образовании и спорте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два танкера ОАЭ подверглись ракетной атаке со стороны Ирана в Ормузском проливе.

    В МИД России призвали стороны к немедленному прекращению ударов в зоне конфликта. Ранее представители Вашингтона и Тегерана договоривались о временной приостановке взаимных атак для проведения консультаций.

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    18 июля 2026, 17:41 • Новости дня
    Хайду сообщил о шансах Венгрии избежать санкций США на нефть и газ

    Депутат Хайду: Венгрия хочет избежать пошлин США на нефть и газ из России

    Tекст: Вера Басилая

    Будапешт надеется получить исключение из готовящегося законопроекта США о стопроцентных пошлинах для покупателей российских энергоносителей, сообщил председатель комитета по иностранным делам венгерского парламента Мартон Хайду.

    Председатель комитета по иностранным делам венгерского парламента Мартон Хайду обсудил возможные американские санкции с коллегами из Конгресса США, передает ТАСС.

    В Вашингтоне подготовлен законопроект о введении импортных пошлин в размере 100% на товары из стран, активно закупающих нефть и газ у России.

    «Я встретил понимание с их стороны и считаю, что есть хорошие шансы избежать этой проблемы», – заявил политик агентству MTI. Он подчеркнул, что инициатива конгрессменов предусматривает возможность исключений в интересах национальной безопасности США.

    В ходе встреч с демократами и республиканцами Хайду отметил усилия нового кабинета министров во главе с Петером Мадьяром по диверсификации поставок. Будапешт планирует полностью избавиться от энергетической зависимости от Москвы к 2035 году. По словам парламентария, попадание Венгрии под санкции стало бы досадным обстоятельством.

    В настоящее время страна продолжает получать значительные объемы российских энергоресурсов. Нефть поступает по трубопроводу «Дружба», а газ – через «Турецкий поток». В 2025 году объемы поставок превысили 8,5 млн тонн нефти и 7 млрд кубометров газа.

    В марте прошлого года США сделали для Венгрии исключение из санкций на оплату российского газа.

    Позже бывший премьер-министр Виктор Орбан подготовил пакет предложений для снятия ограничений на поставки нефти.

    По итогам ноябрьских переговоров в Вашингтоне Белый дом предоставил Будапешту освобождение от энергетических санкций сроком на один год.

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    Европа напоследок решила скупить весь неподсанкционный российский СПГ, а Греция неожиданно встала на защиту нашего газа. Поставки выросли почти на 20% до рекордных уровней. Даже запрет на импорт по краткосрочным контрактам этому не помешал. Однако впереди полный отказ от морских поставок. Почему время для эмбарго самое неудачное для самой Европы? И почему Греция против санкций? Подробности

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    Мадьяр нашел предлог поторговаться с Россией за АЭС «Пакш-II»

    Венгерский премьер Петер Мадьяр заявил о возможном пересмотре условий сотрудничества с Росатомом по АЭС «Пакш-II». Москва готова к диалогу, но эксперты предупреждают: смена подрядчика обернется для Будапешта многомиллиардными потерями и новыми сроками. Так что же стоит за инициативой нового венгерского главы правительства – реальный аудит или политический торг под давлением Брюсселя? Подробности

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    Для военной пропаганды ВСУ стали использовать роботов

    В последнее время сошлось сразу несколько событий, связанных с испытаниями и ВСУ, и на Западе наземных боевых роботов. Украинские источники даже утверждают, будто впервые смогли реализовать высадку роботизированного десанта с помощью, опять же, безэкипажного катера. О чем идет речь и что это означает? Подробности

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    Подготовку к нападению на Сербию возглавит немец

    Евросоюз назначил нового спецпредставителя в Косово: начиная с сентября им станет Дирк Шубель. Прежде его обязанностями было укреплять и развивать «Восточное партнерство» НАТО. Теперь – инкорпорировать в НАТО все Балканы. Скорее всего, ценой войны. Если не мировой, то хотя бы с Сербией. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Иран приготовил главный удар по США

      На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

    • Протесты против Зеленского: главное

      На Украине проходят митинги против Владимира Зеленского и в защиту министра обороны Михаила Федорова, уволенного вместе со всем правительством. В то же время украинскую власть начали ругать в западных СМИ. Что происходит?

    • Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

      Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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