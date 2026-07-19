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Возгорание озимой пшеницы в поле произошло в Ростовской области из-за дрона
Озимая пшеница в поле Ростовской области загорелась из-за дрона
В ночь на воскресенье над Ростовской областью силы ПВО уничтожили около полутора десятков дронов и ракет ВСУ, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, перечислив повреждения на земле.
Губернатор сообщил, что около полутора десятков БПЛА и ракеты были уничтожены в городах Гуково и Каменск-Шахтинский, а также в пяти районах области. Воздушной атаке подверглись: Тарасовский, Аксайский, Красносулинский, Кашарский, Каменский районы.
«К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Красносулинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание озимой пшеницы в поле. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано», – заявил он в Max-канале.
Слюсарь добавил, что в Тарасовском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы. Пострадавших нет, возгорание там полностью ликвидировано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 июля объекты хранения нефтепродуктов загорелись в Ростовской области из-за атаки БПЛА. Обломки сбитых беспилотников 15 июля повредили жилые дома в Ростове-на-Дону. Над Ростовской областью 14 июля уничтожили около 20 украинских дронов.