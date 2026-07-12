Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.5 комментариев
Гериатр Минздрава назвала главный способ замедления старения организма
Гериатр Ткачева назвала здоровый образ жизни залогом молодости
Для сохранения молодости и высокого качества жизни необходимо регулярно давать организму физические и когнитивные нагрузки, отказавшись от надежд исключительно на инновационную медицину, заявила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.
«Чтобы замедлить процессы старения, нужно стараться сохранить мышцы и мозг. А для этого нужно обеспечить их работу. Органы стареют тогда, когда не выполняют свою функцию», – сказала она ТАСС.
Специалист добавила, что при недостатке движения тело теряет силу. Похожая ситуация происходит с разумом, который без должной интеллектуальной нагрузки начинает быстро угасать.
Врач Ткачева посоветовала не полагаться на передовые медицинские технологии и активно работать над внедрением здорового образа жизни, так как он остается главным инструментом сохранения самостоятельности в преклонном возрасте.
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