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    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

    15 комментариев
    11 июля 2026, 08:25 • Новости дня

    Российская ПВО за ночь сбила 178 украинских дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воздушные рубежи страны подверглись масштабному нападению, в ходе которого ВС России сбили 178 вражеских аппаратов самолетного типа над несколькими регионами и акваториями морей, сообщили в Минобороны России.

    Массированный налет продолжался с восьми часов вечера десятого июля до восьми утра 11 июля, сообщает Минобороны в MAX. За это время дежурные средства противовоздушной обороны успешно перехватили все цели.

    Вражеские аппараты ликвидировали над территориями Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской и Тверской областей. Кроме того, дроны уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, а также республиками Крым и Адыгея.

    Остальные беспилотники были сбиты военными непосредственно над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские системы противовоздушной обороны сбили 376 украинских дронов над регионами страны.

    Шестого июля военные перехватили 116 вражеских беспилотников.

    Четвертого июля силы ПВО уничтожили почти 400 аппаратов противника за одну ночь.

    10 июля 2026, 11:00 • Новости дня
    Армия России нанесла удары по военным объектам Украины

    Россия нанесла удары по военным объектам Украины. Сводка на 10 июля

    Армия России нанесла удары по военным объектам Украины
    @ Минобороны России/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 10 июля российские войска нанесли удары по промышленным и энергетическим объектам в нескольких областях Украины, вызвав пожары и взрывы.

    Российская армия нанесла удары по объектам в Одесской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Николаевской областях Украины.

    Военные эксперты заявили, что в Одесской области баллистическая ракета «Искандер-М» поразила промышленное предприятие и стоянку грузового транспорта, что привело к сильному пожару. В городе были слышны повторные взрывы, вероятно, из-за детонации боеприпасов.

    В Днепропетровской области мощные удары пришлись по объектам военно-промышленного комплекса в городе Самар.

    На подконтрольных Киеву территориях зафиксированы попадания по объектам топливно-энергетического комплекса. В Краматорске беспилотники «Герань» уничтожили автозаправочную станцию, а в Новомосковске, в Днепропетровске и на трассе между Днепропетровском и Павлоградом сгорели несколько автозаправок.

    Российские военные продолжают целенаправленную работу по уничтожению пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. За сутки бойцы ВС РФ разгромили 118 таких пунктов в зоне спецоперации. Одна из целей была выявлена и поражена с помощью беспилотника «Гербера сикер» в районе Доброполья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России поразили пункт дислокации пограничной службы ВСУ в Харьковской области.

    Российские военные нанесли удары по логистическим центрам ВСУ.

    Министерство обороны впервые сообщило об уничтожении британского зенитного ракетного комплекса Rapid Ranger.

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    10 июля 2026, 17:30 • Новости дня
    Десантники сорвали атаку боевых роботов ВСУ в Запорожской области

    Российские военные разгромили боевых роботов ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские десантники успешно отразили нападение украинских наземных робототехнических комплексов, оснащенных пулеметами, в Запорожской области.

    Операторы ударных беспилотников Ивановского соединения ВДВ пресекли попытку прорыва роботов противника на Ореховском направлении, пишет «Российская газета». Как уточнили в Министерстве обороны, боевую задачу выполнили расчеты дронов 299-го гвардейского парашютно-десантного полка.

    Воздушная разведка своевременно обнаружила движение роботизированных платформ к передовым позициям российских войск. Два украинских комплекса продвигались вдоль лесопосадки, ведя прицельный огонь по десантникам.

    Получив данные о координатах целей от разведчиков, операторы ударных беспилотников оперативно нанесли точные удары. В результате слаженных действий наземные роботы противника были полностью уничтожены.

    Ранее операторы ударных беспилотников группировки «Днепр» зачистили около 20 блиндажей противника под Ореховом.

    В прошлом месяце российские военные ликвидировали наземные робототехнические комплексы украинских формирований на донбасском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевское руководство обсуждает частичную замену личного состава на линии боевого соприкосновения боевыми роботами.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    10 июля 2026, 14:39 • Новости дня
    В порт Таганрога прибыл пожарный поезд для тушения нефтепродуктов
    В порт Таганрога прибыл пожарный поезд для тушения нефтепродуктов
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Для ликвидации возгорания после налета украинских беспилотников задействовали специальный железнодорожный состав с достаточным запасом пены.

    Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о прибытии спецтехники для борьбы с огнем.

    «В морском порту продолжают ликвидировать возгорание нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы, прибыл пожарный поезд», – написал глава региона в канале в Max.

    Политик подчеркнул, что запасов пены для тушения полностью хватает. Подобная мера позволит минимизировать выбросы вредных веществ и существенно снизить экологический ущерб от происшествия.

    Ранее на территориях города, которые пострадали от массированного налета украинских беспилотников, был введен режим чрезвычайной ситуации.

    В пятницу спасатели вывезли людей из опасной зоны в районе морского порта.

    Несколькими днями ранее российские военные пресекли массированную атаку беспилотников на Ростовскую область.

    В конце мая на территории порта Таганрога из-за удара дрона загорелись топливный резервуар и танкер.

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    10 июля 2026, 12:12 • Новости дня
    В Госдуме высказались за создание закона о БПЛА на фоне террористической угрозы

    Депутат Колесник призвал выработать критерии незаконной сборки дронов

    В Госдуме высказались за создание закона о БПЛА на фоне террористической угрозы
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Растущая угроза атак дронами говорит о необходимости обсуждения создания в России закона о БПЛА. Нормы должны быть тщательно проработаны, поэтому к законотворческой работе нужно привлечь парламентариев, сотрудников спецслужб и участников СВО, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный».

    «Действующая правоприменительная практика позволяет правильно квалифицировать террористические действия, в том числе с применением дронов. В этом же ключе работают, например, нормы о запрете незаконного хранения взрывчатки. Тем не менее нынешняя ситуация с серьезнейшими угрозами российским гражданам и инфраструктуре диктует обсуждение возможности создания отдельного закона о БПЛА», – сказал Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Собеседник допустил, что на законодательном уровне необходимо определить критерии незаконной сборки дронов, а также предусмотреть административную и уголовную ответственность. «На мой взгляд, это нужно было сделать еще, что называется, вчера», – подчеркнул политик.

    Парламентарий напомнил, что ущерб от деструктивного применения даже одного гражданского дрона может быть сопоставим с оружейным воздействием. «Думаю, в этой связи уместно поднять вопрос об изменении правил продажи БПЛА, приблизив процесс к получению разрешения на оружие. Например, можно обязать покупателей проходить соответствующее лицензирование, а затем в обязательном порядке закреплять ID беспилотника в реестре Росавиации», – указал он.

    При этом, уточнил Колесник, данные нормы должны быть проработаны максимально ясно и не допускать двойственных толкований. «В законодательной работе применяется медицинский принцип: «Не навреди». Нововведения не должны мешать развитию гражданской сферы БПЛА . Кроме того, в них не должно быть лакун для привлечения людей к ответственности по спорным основаниям», – уточнил депутат.

    Поэтому, по его словам, для создания тщательной нормативной базы к законотворческой работе должны быть привлечены не только юристы и парламентарии, но также технические специалисты, сотрудники спецслужб, общественные деятели и участники СВО.

    Ранее ФСБ сообщила о предотвращении терактов в России, которые готовили спецслужбы Украины при участии западных кураторов. Атаки должны были быть проведены с помощью БПЛА на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих Минобороны.

    Одним из объектов были инфраструктура, авиапарк и личный состав военного аэродрома «Ростов-Центральный». Для атаки были подготовлены 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Боевая нагрузка каждого БПЛА – свыше одного кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. ГУР Украины хотели провести теракт силами россиянина, которому обещали денежное вознаграждение.

    Однако мужчина сообщил об украинских планах в территориальные органы госбезопасности. «Дальнейшее развитие ситуации проводилось под контролем сотрудников ФСБ России. После обнаружения БПЛА и их дезактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – говорится в сообщении правоохранителей. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России.

    Видео спецслужбы о предотвращении теракта смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

    Комментарии (13)
    10 июля 2026, 11:48 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» отметил вклад гражданина в срыв атаки на военный аэродром «Ростов-Центральный»

    Ветеран «Альфы» отметил вклад гражданского лица в срыв атаки на военный аэродром

    Ветеран «Альфы» отметил вклад гражданина в срыв атаки на военный аэродром «Ростов-Центральный»
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Олег Исайченко

    Решение россиянина, с которым связались представители военной разведки Украины, обратиться в органы российской безопасности абсолютно верное. Он – настоящий гражданин Российской Федерации. Однако, к сожалению, не все проявляют такую ответственность, сказал ветеран ФСБ и «Альфы» Виталий Демидкин. Ранее ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный».

    «Сотрудники ФСБ работают четко, исполнительно и с упреждением. Так было прежде и, я думаю, будет и в будущем», – отметил Виталий Демидкин, ветеран ФСБ и подразделения «Альфа». Собеседник напомнил, что главная задача службы заключается не в том, чтобы «по следам найти и обезвредить преступника, а действовать на опережение», и она с этим очень хорошо справляется. «ФСБ не про все рассказывает публично, многие операции не предают гласности, в том числе из-за того, что ведется оперативная игра», – подчеркнул Демидкин.

    Эксперт высоко оценил решение россиянина, с которым связались представители военной разведки Украины для совершения теракта на аэродроме, обратиться в органы российской безопасности. «Он – настоящий гражданин Российской Федерации», – акцентировал спикер, порекомендовав всем, кто оказался в похожей ситуации, брать пример с мужчины и сразу обращаться в правоохранительные органы. Однако, оговорился Демидкин, не все проявляют такую ответственность и сознательность.

    На этом фоне ветеран «Альфы» напомнил, что ранее ФСБ задержала 25-летнюю девушку и мужчину, готовивших теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны. Причем убить российского военного планировали с помощью БПЛА, разработанных на Западе. В этой связи эксперт выступил за разработку мер по пресечению незаконного ввоза и распространения запчастей для создания FPV-дронов. Вместе с тем эти решения не должны навредить добровольцам, которые помогают российской армии.

    «На мой взгляд, необходим более жесткий контроль на границе. Если перевозятся военные грузы, обязательно должны быть все сопутствующие документы. Сотрудники на блокпостах должны обращать внимание, кто осуществляют перевозку», – рассуждает Демидкин.

    Кроме того, по мнению собеседника, гражданам следует проявлять бдительность, чтобы выявлять подозрительных лиц. «Беспилотные аппараты летят иногда не с Украины – их запускают с нашей территории те, кто получает соответствующую задачу от противника. Поэтому позаботиться о безопасности может каждый, если будет, что называется, смотреть по сторонам», – заключил спикер.

    Ранее ФСБ сообщила о предотвращении планируемого военной разведкой Украины теракта на аэродроме «Ростов-Центральный». По данным службы, целью было разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и подрыв самолетов. Для решения поставленной задачи противником планировалось задействовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта.

    «Боевая нагрузка каждого БПЛА составляла свыше одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте», – говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ведомства. Представители ГУР МО Украины пообещали россиянину денежное вознаграждение за совершение теракта, однако он добровольно обратился в органы российской безопасности. Дальнейшее развитие ситуации проводилось под контролем сотрудников ФСБ России.

    В ходе контролируемой операции от сотрудника военной разведки Украины были получены координаты тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению атаки. «После обнаружения БПЛА и их деактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – отметили в службе.

    Теракт удалось предотвратить на стадии подготовки. Мероприятия по выявлению всех обстоятельств и лиц, причастных к подготовке планировавшегося террористического акта, продолжаются, добавили в ЦОС. В ФСБ напомнили, что согласно УК России, человек, участвовавший в подготовке теракта, освобождается от уголовной ответственности, если он своевременным предупреждением органов власти способствовал предотвращению трагедии.

    Напомним, накануне ФСБ предотвратила серию терактов, подготовленных спецслужбами Украины. Масштаб и степень угрозы оцениваются как беспрецедентные. Как сообщили в ЦОС ведомства, злоумышленники планировали с помощью беспилотников осуществить диверсии на объектах военной инфраструктуры и одном из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России. Атаки планировалось провести при непосредственном участии западных кураторов.

    Одно из предотвращенных нападений было направлено против высокопоставленного военнослужащего Минобороны. По подозрению в подготовке преступления задержана россиянка 2001 года рождения. По данным ФСБ, девушка была завербована украинскими спецслужбами в 2024 году через мессенджер для сбора информации об объектах в Москве и Санкт-Петербурге. Координатор поддерживал с ней контакт, имитируя романтические отношения и обещая продолжить их на Украине после выполнения заданий.

    Кроме того, в Краснодаре был задержан гражданин России 1978 года рождения, планировавший в Московском регионе теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны по заданию СБУ. В 2002 году подозреваемый был осужден в РФ за кражу и разбой. После отбытия наказания он уехал в Днепропетровск. В 2026 году его завербовала СБУ под угрозой уголовного преследования супруги.

    В экспертном сообществе связали серию терактов, которая была предотвращена ФСБ, с 40-дневной операцией СБУ. Газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия.

    Видео с заготовленными украинской спецслужбой дронами для атаки на аэродром «Ростов-Центральный» смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    10 июля 2026, 14:54 • Новости дня
    Командир мотострелков рассказал о тактике штурмовиков в Константиновке

    Командир «Бизон»: ВС России освободили Константиновку малыми штурмовыми группами

    Командир мотострелков рассказал о тактике штурмовиков в Константиновке
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки с позывным «Бизон» поделился деталями операции по освобождению Константиновки.

    «Все начиналось непосредственно с захода в Константиновку малыми группами. Где-то проводили по одному, по два человека. Проходили тихо, незаметно, так что противник даже с неба нас не наблюдал», – рассказал он в видео, предоставленном Минобороны.

    По словам военного, бойцы рассредоточивались в частном секторе, формируя двойки, чтобы накопить силы для одновременного удара. Украинская пехота оказалась застигнута врасплох, не понимая, как российским силам удалось незаметно перебросить такое количество солдат. Основную ставку ВСУ делали на операторов беспилотников, а пехота выполняла роль «ждунов», которые по несколько месяцев скрывались в схронах и передавали данные о передвижениях российских войск.

    В настоящее время в Константиновке продолжается зачистка, сопротивление противника в основном ограничивается использованием дронов. Командир отметил, что в стрелковых боях украинские военные терпят поражение, а потери с российской стороны минимальны.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской объявил о завершении зачистки городских кварталов от мелких групп противника.

    Командир батальона с позывным «Агалу» рассказал о поиске укрытий украинских боевиков в жилых домах.

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    10 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    В Казани представили тестируемый в зоне СВО дрон «Альбатрос-У»

    Дрон «Альбатрос-У» с боевой частью десять килограммов показали в Казани

    В Казани представили тестируемый в зоне СВО дрон «Альбатрос-У»
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый беспилотник «Альбатрос-У» с размахом крыльев три метра, оснащенный тепловизором и пневматической катапультой, уже проходит активные испытания в зоне проведения спецоперации.

    На международной выставке-форуме беспилотных авиационных систем «Дрон экспо - 2026» в Казани продемонстрировали новейший дрон-камикадзе «Альбатрос-У». Аппарат способен нести полезную нагрузку весом 10 килограммов и уже проходит испытания в зоне спецоперации.

    «Это беспилотник-камикадзе, который может нести полезную нагрузку массой 10 кг. Взлетная масса 'Альбатроса-У' составляет 30 кг, размах крыльев - 3 м. Взлет осуществляется с помощью пневматической катапульты. Оснащен тепловизионной камерой. Уже проходит испытания в зоне СВО», - рассказал ТАСС представитель компании ООО «Альбатрос». По его словам, аппарат может применяться как самостоятельно, так и в связке с другими дронами компании, которые служат ретрансляторами связи.

    «Дрон экспо - 2026» проходит с 8 по 10 июля в столице Татарстана на площадке выставочного центра «Казань Экспо». На выставке свыше 200 ведущих компаний из более чем 20 стран представляют новейшие разработки в области беспилотных систем и комплектующих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на проходящей в Казани выставке беспилотных систем разработчики продемонстрировали боевой гексакоптер «Ночная ведьма».

    В мае текущего года в зоне специальной военной операции прошел апробацию новый наземный дрон «Штурмовик». Ранее на вооружение Российской армии поступил новейший разведывательный беспилотный комплекс «Альбатрос М5».

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    10 июля 2026, 09:29 • Новости дня
    В Таганроге началась частичная эвакуация после налета украинских беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Таганроге проводят эвакуацию людей из зоны ЧС после атаки украинских беспилотников, сообщила глава города Светлана Камбулова.

    В Таганроге организовали вывоз людей из зоны чрезвычайной ситуации после налета украинских беспилотников, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем канале в Мax.

    «В настоящее время оперативно эвакуируем людей, чьи дома попали в зону ЧС», – написала мэр. По ее словам, все экстренные службы города успешно выполняют поставленные задачи. Градоначальница призвала жителей сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности.

    В пятницу Ростовская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ, силы противовоздушной обороны сбили более 30 дронов. Губернатор региона Юрий Слюсарь уточнил, что в результате падения обломков начался пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов и на территории городского порта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинские беспилотники атаковали два коммерческих судна в акватории Таганрогского залива.

    В Миллеровском районе Ростовской области из-за падения обломков дрона загорелась емкость с топливом.

    В конце мая экстренные службы ликвидировали пожар на территории таганрогского порта после налета БПЛА.

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    11 июля 2026, 08:10 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударе по военным заводам в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска в ночь на 11 июля нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военной промышленности в Киеве, сообщили в Минобороны России.

    Российские войска в ночь на 11 июля атаковали объекты военной промышленности на территории Украины, передает Минобороны РФ.

    «Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в городе Киев, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности», – говорится в сообщении ведомства.

    Кроме того, ударам подверглась портовая инфраструктура в Одессе, Черноморске и Измаиле. Эти объекты использовались для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шестого июля российские военные провели массированную атаку по объектам военной промышленности в Киеве.

    Несколькими днями ранее под удар попали столичные заводы и популярный среди иностранных наемников отель.

    В начале июня Вооруженные силы России поразили десять киевских предприятий по производству беспилотников.

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    11 июля 2026, 01:01 • Новости дня
    Reuters узнало, в какой стране могут производить ракеты Patriot для Украины

    Reuters: Германия может производить ракеты Patriot для Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Эксперты в области обороны считают, что создание системы для перехвата ракет, движущихся со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука, является самой сложной задачей в ракетной технике, но в Европе есть подходящие для этого страны.

    Сергей Бескрестнов, советник Министерства обороны Украины, заявил в Telegram, что существует неопределенность относительно того, сколько времени потребуется субподрядчикам для наращивания производства дефицитных компонентов.

    Одной из стран, которая могла бы помочь Киеву ускорить этот процесс, является Германия, разработавшая собственную производственную цепочку для истребителей-перехватчиков PAC-2, передает Reuters.

    «Два источника, знакомые с ходом обсуждений, сообщили, что новые перехватчики, скорее всего, будут производиться в Германии или другой европейской стране, где это безопаснее, а после окончания войны производство может быть перенесено на Украину», – говорится в материале.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что технические группы прорабатывают детали, но он рассчитывает на скорейшее начало выпуска ракет. По его словам, поставка перехватчиков PAC-3 из США ожидается в ближайшие дни.

    Эксперты отмечают нехватку ракет Patriot для противостояния российским баллистическим угрозам, поскольку Россия ежегодно выпускает не менее 700-800 ракет «Искандер» и «Кинжал».

    Для перехвата одной баллистической ракеты требуется три перехватчика Patriot, что при стабильном производстве в России означает потребность в 2400 ракетах в год.

    «Даже при наличии лицензированного производственного предприятия на Украине достичь этого показателя будет очень и очень сложно, если не невозможно», – заявил Фабиан Хоффманн, эксперт по ракетам из Норвежского института оборонных исследований в Осло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot. Зеленский обсудил с Белым домом организацию выпуска этих систем противовоздушной обороны. ЕК сообщила о совместной с Киевом работе над производством ракет Patriot.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, в какие четыре проблемы уткнется производство ракет Patriot на Украине.

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    11 июля 2026, 05:25 • Новости дня
    ВС России уничтожили пытавшуюся бежать роту ВСУ у Красного Лимана

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военнослужащие предприняли неудачную ночную попытку прорыва из окружения у Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, однако были обнаружены и ликвидированы комбинированными ударами, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Окруженная рота украинских боевиков у Красного Лимана практически полностью была уничтожена. По той информации, которая мне поступала, порядка 150 человек были в окружении», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что солдаты ВСУ в ночное время попытались выйти из окружения, но были выявлены разведорганами российской армии и уничтожены комбинированными ударами.

    Эксперт добавил, что военнослужащие ВСУ практически перестали добровольно сдаваться в плен. Это связано со страхом расправы над их семьями со стороны украинских силовиков.

    «Сейчас украинские боевики в принципе очень редко сдаются в плен. Это единичные случаи сдачи в плен. Случаев, когда они сдавались в плен целыми подразделениями, уже просто нет», – сказал он.

    Он пояснил, что командование поставило солдат в жесткие рамки, используя шантаж и террор для удержания войск на линии соприкосновения.

    «Если украинский боевик самовольно сдался в плен, то карательные меры возлагаются не только на этого военнослужащего, но и на его близких и родственников. <...> У каждого военнослужащего есть родственники, близкие, дети – на них оказывается колоссальнейшее давление», – подчеркнул Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко в начале месяца сообщал, что Киев у Красного Лимана усиливает заградотряды нацистами. Российские бойцы рассказали о зачистке Красного Лимана от остатков ВСУ. Российские войска развили наступление западнее Красного Лимана.


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    10 июля 2026, 23:06 • Новости дня
    Патрушев заявил о желании Трампа завершить конфликт на Украине

    Патрушев заявил о стремлении Трампа завершить конфликт на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон демонстрирует готовность к дипломатическому решению украинского кризиса, однако европейские политики активно препятствуют мирным инициативам и продолжают финансировать Киев для ведения войны, заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    «Трамп и Штаты, они действительно хотят решить вопрос и хотят договориться. Евронацисты в Европе никоим образом не хотят договориться. Они делают все, чтобы даже если Украина согласна договориться, чтобы этого ни в коем случае не произошло», – подчеркнул Патрушев в беседе с «Вестями».

    По его словам, европейские политики продолжают оказывать давление на команду Владимира Зеленского, используя финансовые, материальные и военные рычаги. При этом Москва уже обозначила условия и готова к мирному разрешению ситуации.

    «Поэтому цели и задачи с точки зрения специальной операции достигнуты, будут. Мы их достигнем, а мы не отказываемся от переговоров. Мы готовы, но условия обозначены», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров сообщил об утрате доверия России к позиции Запада по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил продолжение СВО отказом Киева от мирных переговоров, а также сообщил о расширении зоны безопасности из-за украинских попыток эскалации.

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    10 июля 2026, 12:47 • Новости дня
    Сырский заявил о планах России создать буферную зону в северных областях Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия планирует создать буферную зону в северных областях Украины, заявил главком ВСУ Александр Сырский.

    Россия планирует расширить буферную зону в северных регионах Украины, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем Telegram-канале.

    По словам главкома ВСУ, российская армия намерена установить полный контроль над Донбассом. Кроме того, планируется проведение наступательных операций в Днепропетровской и Запорожской областях, передает Ura.Ru.

    Сырский также обратил внимание на усиление интенсивности ударов со стороны Вооруженных сил России. Он отметил растущее применение ракет, беспилотников и авиации в ходе боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о продолжении наступления войск в Донбассе и Запорожской области.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал формирование буферной территории одной из целей военной активности в Днепропетровской области.

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    10 июля 2026, 23:58 • Новости дня
    Сальдо сообщил о сотнях погибших от атак ВСУ жителей Херсонской области

    Сальдо: В Херсонской области погибли 545 мирных жителей из-за атак ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Из-за регулярных обстрелов со стороны украинских войск в Херсонской области погибли более 500 гражданских лиц, среди них 20 детей, более трех тыс. человек получили различные ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о масштабных потерях среди мирного населения из-за действий украинской армии. По его словам, жестокие атаки происходят практически ежедневно, передает РИА «Новости».

    «В результате агрессии ВСУ погибли уже 545 мирных жителей, 3,7 тыс. человек получили ранения. Если бы это воспринималось где-то в другом регионе, никто бы, наверное, не поверил. Но мы все это видим наяву», – сказал он на международном онлайн-телемосте «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области».

    Сальдо добавил, что среди жертв числятся 20 детей, а еще 109 несовершеннолетних пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова сообщила о 38 погибших за неделю в результате атак ВСУ мирных жителях. Мирошник сообщил о массированных ударах ВСУ по Херсонщине. В середине июня украинские беспилотники почти полностью  уничтожили село Покровка в Херсонской области.


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    11 июля 2026, 05:55 • Новости дня
    Сенаторы США договорились с Трампом о новых антироссийских санкциях

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация американского президента Дональда Трампа и сенаторы США согласовали обновленный законопроект об антироссийских санкциях, предполагающий ограничения против покупателей российских энергоносителей для усиления давления на Москву.

    Четыре американских сенатора согласовали с президентской администрацией продвижение обновленного документа об ограничениях против Москвы, передает Reuters.

    «Мы с гордостью сообщаем, что достигли соглашения с администрацией Трампа о продвижении обновленного законопроекта о санкциях против России. Мы очень довольны этим значительным прогрессом и ожидаем, что законопроект будет представлен в ближайшее время», – говорится в заявлении сенаторов Ричарда Блюменталя, Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов), Жанны Шахин и Роджера Уикера.

    Проект предусматривает наказание для государств, сотрудничающих с российской стороной и покупающих ее нефть и газ. Линдси Грэм после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве пояснил, что новые меры дадут Дональду Трампу рычаги для содействия завершению конфликта.

    Ранее американский лидер провел переговоры с Зеленским в Анкаре, пообещав предоставить лицензию на производство комплексов Patriot. По словам главы Белого дома, Москва и Киев стремятся завершить спецоперацию на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  Путин заявил, что западные авиакомпании понесли потери из-за антироссийских санкций. Military China: Путин показал способность России противостоять санкциям. Посол МИД Трофимов заявил, что Запад не собирается снимать санкции с России.

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