Ветеран «Альфы» отметил вклад гражданина в срыв атаки на военный аэродром «Ростов-Центральный»

Ветеран «Альфы» отметил вклад гражданского лица в срыв атаки на военный аэродром

Tекст: Олег Исайченко

«Сотрудники ФСБ работают четко, исполнительно и с упреждением. Так было прежде и, я думаю, будет и в будущем», – отметил Виталий Демидкин, ветеран ФСБ и подразделения «Альфа». Собеседник напомнил, что главная задача службы заключается не в том, чтобы «по следам найти и обезвредить преступника, а действовать на опережение», и она с этим очень хорошо справляется. «ФСБ не про все рассказывает публично, многие операции не предают гласности, в том числе из-за того, что ведется оперативная игра», – подчеркнул Демидкин.

Эксперт высоко оценил решение россиянина, с которым связались представители военной разведки Украины для совершения теракта на аэродроме, обратиться в органы российской безопасности. «Он – настоящий гражданин Российской Федерации», – акцентировал спикер, порекомендовав всем, кто оказался в похожей ситуации, брать пример с мужчины и сразу обращаться в правоохранительные органы. Однако, оговорился Демидкин, не все проявляют такую ответственность и сознательность.

На этом фоне ветеран «Альфы» напомнил, что ранее ФСБ задержала 25-летнюю девушку и мужчину, готовивших теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны. Причем убить российского военного планировали с помощью БПЛА, разработанных на Западе. В этой связи эксперт выступил за разработку мер по пресечению незаконного ввоза и распространения запчастей для создания FPV-дронов. Вместе с тем эти решения не должны навредить добровольцам, которые помогают российской армии.

«На мой взгляд, необходим более жесткий контроль на границе. Если перевозятся военные грузы, обязательно должны быть все сопутствующие документы. Сотрудники на блокпостах должны обращать внимание, кто осуществляют перевозку», – рассуждает Демидкин.

Кроме того, по мнению собеседника, гражданам следует проявлять бдительность, чтобы выявлять подозрительных лиц. «Беспилотные аппараты летят иногда не с Украины – их запускают с нашей территории те, кто получает соответствующую задачу от противника. Поэтому позаботиться о безопасности может каждый, если будет, что называется, смотреть по сторонам», – заключил спикер.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении планируемого военной разведкой Украины теракта на аэродроме «Ростов-Центральный». По данным службы, целью было разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и подрыв самолетов. Для решения поставленной задачи противником планировалось задействовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта.

«Боевая нагрузка каждого БПЛА составляла свыше одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте», – говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ведомства. Представители ГУР МО Украины пообещали россиянину денежное вознаграждение за совершение теракта, однако он добровольно обратился в органы российской безопасности. Дальнейшее развитие ситуации проводилось под контролем сотрудников ФСБ России.

В ходе контролируемой операции от сотрудника военной разведки Украины были получены координаты тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению атаки. «После обнаружения БПЛА и их деактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – отметили в службе.

Теракт удалось предотвратить на стадии подготовки. Мероприятия по выявлению всех обстоятельств и лиц, причастных к подготовке планировавшегося террористического акта, продолжаются, добавили в ЦОС. В ФСБ напомнили, что согласно УК России, человек, участвовавший в подготовке теракта, освобождается от уголовной ответственности, если он своевременным предупреждением органов власти способствовал предотвращению трагедии.

Напомним, накануне ФСБ предотвратила серию терактов, подготовленных спецслужбами Украины. Масштаб и степень угрозы оцениваются как беспрецедентные. Как сообщили в ЦОС ведомства, злоумышленники планировали с помощью беспилотников осуществить диверсии на объектах военной инфраструктуры и одном из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России. Атаки планировалось провести при непосредственном участии западных кураторов.

Одно из предотвращенных нападений было направлено против высокопоставленного военнослужащего Минобороны. По подозрению в подготовке преступления задержана россиянка 2001 года рождения. По данным ФСБ, девушка была завербована украинскими спецслужбами в 2024 году через мессенджер для сбора информации об объектах в Москве и Санкт-Петербурге. Координатор поддерживал с ней контакт, имитируя романтические отношения и обещая продолжить их на Украине после выполнения заданий.

Кроме того, в Краснодаре был задержан гражданин России 1978 года рождения, планировавший в Московском регионе теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны по заданию СБУ. В 2002 году подозреваемый был осужден в РФ за кражу и разбой. После отбытия наказания он уехал в Днепропетровск. В 2026 году его завербовала СБУ под угрозой уголовного преследования супруги.

В экспертном сообществе связали серию терактов, которая была предотвращена ФСБ, с 40-дневной операцией СБУ. Газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия.