ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный»

Tекст: Мария Иванова

«В результате комплекса проведенных оперативно-разыскных, контрразведывательных и разведывательных мероприятий сорвана попытка проведения спецслужбами Украины при непосредственном участии западных кураторов беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии диверсионно-террористических актов с использованием беспилотников на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих Минобороны России», – говорится сообщении ФСБ, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В частности, в Ростовской области органами Федеральной службы безопасности был установлен гражданин России, которого сотрудники ГУР планировали использовать для проведения диверсионно-террористического акта, пообещав ему заплатить за подрыв военного аэродрома «Ростов-Центральный».

«Целью планируемого крупномасштабного теракта являлось разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и подрыв авиационного парка аэродрома. Для решения поставленной задачи противником планировалось задействовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами ИИ. Боевая нагрузка каждого БПЛА составляла свыше килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте», – отметили в ФСБ.

Однако после получения от украинских кураторов предложения совершить теракт, «гражданин, проявив сознательность, добровольно обратился в территориальный орган безопасности и сообщил о планируемом украинской спецслужбой ДТА (диверсионно-террористическом акте – прим. ВЗГЛЯД)». Дальше ситуации уже развивалась под контролем сотрудников ФСБ.

«От сотрудника ГУР МО Украины были получены координаты местонахождения тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению ДТА. После обнаружения БПЛА и их дезактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – сообщили в ФСБ.

В итоге теракт удалось предотвратить на стадии подготовки.

Выяснение всех обстоятельств, а также выявление лиц, причастных к подготовке планировавшегося преступления, продолжаются.

«ФСБ напоминает, что в соответствии с примечанием к ст. 205 УК России, лицо, участвовавшее в подготовке теракта, освобождается от ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления террористического акта и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, накануне сообщалось, что ФСБ сорвала серию терактов киевского режима в России.

Киев планировал убить военного в Москве с помощью дрона. Ради подготовки теракта сотрудник спецслужб Украины соблазнил россиянку. Позднее задержанная агент Киева призналась в подготовке убийства офицера.

Депутат Госдумы Андрей Колесник отметил профессионализм ФСБ при предотвращении серии терактов в Москве.