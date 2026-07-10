  • Новость часаФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный»
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    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Грабеж Крыма – традиция Запада

    Европейцы вообще, и голландцы в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.

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    10 июля 2026, 09:10 • Новости дня

    В США признали полную неэффективность систем Patriot против России

    Экс-помощник главы Пентагона Фриман счел системы Patriot бесполезными для Киева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зенитно-ракетные комплексы Patriot, лицензию на производство ракет для которых США могут предоставить Киеву, уже показали свою неэффективность в противодействии российскому оружию, заявил отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман.

    Отставной дипломат и бывший помощник министра обороны США Час Фриман раскритиковал идею поставок зенитных технологий, передает РИА «Новости».

    Накануне глава Белого дома допустил возможность предоставления украинской стороне лицензии на выпуск ракет-перехватчиков. Предполагалось, что местный военно-промышленный комплекс сможет быстро освоить сборку боеприпасов.

    Однако эксперт выразил серьезные сомнения в целесообразности таких шагов. «Может системы Patriot и могут помочь украинскому моральному духу, но у них явно невпечатляющий послужной список, если речь идет о противодействии российским... ракетам», – сказал Фриман.

    Кроме того, остается неясным вопрос передачи интеллектуальной собственности. Компании RTX и Lockheed Martin, выступающие разработчиками вооружения, пока не озвучили готовность делиться секретными технологиями на приемлемых условиях.

    Российские власти неоднократно подчеркивали опасность подобной эскалации. Позиция Москвы заключается в том, что поставки западного оружия на Украину лишь отдаляют мирное урегулирование и делают любые военные грузы законной целью для ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США озвучил решение о передаче Киеву лицензии на создание зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Журналисты издания Responsible Statecraft назвали подобную попытку усиления украинской системы ПВО бесполезной.

    Эксперты Bloomberg указали на необходимость многолетних сроков для организации выпуска перехватчиков.

    9 июля 2026, 11:41 • Новости дня
    TWZ: Объемы производства «Искандеров» серьезно превосходят возможности Patriot

    TWZ: Украина не сможет быстро наладить производство ракет Patriot

    TWZ: Объемы производства «Искандеров» серьезно превосходят возможности Patriot
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Обещанная Вашингтоном лицензия на выпуск зенитных перехватчиков не принесет Киеву быстрой пользы, так как создание одной ракеты занимает больше двух лет, отмечают СМИ.

    Трамп на саммите НАТО в Анкаре предложил Владимиру Зеленскому лицензию на производство ракет Patriot, передает The War Zone. «Это довольно круто. Таким образом, вы не можете жаловаться, что мы не даем их достаточно. Я сказал: «Делайте их сами», – заявил американский лидер.

    Однако издание отмечает, что реализация этого плана займет много месяцев. Производство сталкивается с серьезными ограничениями: для ракеты требуется 24 месяца, а для твердотопливного двигателя – 30 месяцев.

    Основная проблема заключается в нехватке ключевых компонентов, таких как активные радиолокационные головки самонаведения, производимые компанией Boeing.

    Кроме того, Украина должна обеспечить безопасность производственных мощностей, которые могут стать целью российских ударов. По данным украинской разведки, Россия планирует поставить до 700 баллистических ракет «Искандер» в 2026 году.

    Эксперты подчеркивают, что объемы производства ракет в России значительно превышают текущие возможности выпуска высокотехнологичных перехватчиков Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    Bloomberg предупредило о необходимости долгих лет для организации выпуска таких перехватчиков.

    Издание Responsible Statecraft назвало подобную попытку усиления украинской системы ПВО бесполезной.

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    9 июля 2026, 14:39 • Новости дня
    Мирошник цитатой из «12 стульев» высмеял оружейные подарки Эрдогана

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский дипломат Родион Мирошник с иронией отреагировал на необычные подарки турецкого лидера европейским политикам, вспомнив известную фразу из романа «12 стульев».

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в Telegram-канале прокомментировал информацию о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил лидерам стран Евросоюза пистолеты.

    «Придется отстреливаться… Я дам вам парабеллум», – написал Мирошник, процитировав знаменитый роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

    Дипломат также задался вопросом о скрытом смысле такого жеста. Он иронично предположил, что раздача револьверов лидерам государств НАТО может быть своеобразным способом турецкого лидера завершить глобальные конфликты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил европейским политикам боевые пистолеты после саммита НАТО в Анкаре.

    Перед началом этого мероприятия Кремль пообещал внимательно отслеживать поступающую из Турции информацию.

    В прошлом году премьер-министр Польши Дональд Туск оказался под угрозой тюремного заключения из-за незадекларированного дорогого подарка от турецкого лидера.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    9 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus и Patriot Киеву
    Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus и Patriot Киеву
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие депутаты большинством голосов отказались одобрить инициативу об усилении военной поддержки украинской армии дальнобойным оружием и комплексами противовоздушной обороны.

    Парламентарии ФРГ не поддержали инициативу партии «Зеленые» о дополнительной военной и гуманитарной помощи Киеву. Документ содержал 20 пунктов, включая передачу вооружений, передает РИА «Новости». Второй пункт проекта предполагал «поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера в максимально возможном объеме». Пятый пункт предусматривал заказ новых комплексов Patriot PAC-2 для последующей отправки украинской стороне.

    По официальным данным немецкого парламента, инициативу поддержали 79 депутатов. Против высказались 510 человек, а один воздержался от голосования.

    Российские власти неоднократно заявляли, что поставки западного оружия мешают мирному урегулированию и напрямую втягивают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые военные грузы для Киева станут законной целью для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правительство Германии сохранило ограничения на поставки крылатых ракет Taurus Киеву. В Кремле назвали отказ Берлина от передачи дальнобойного оружия признаком здравого смысла.

    До этого бывший канцлер страны Олаф Шольц неоднократно выступал против использования немецких вооружений для ударов вглубь российской территории.

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    10 июля 2026, 07:28 • Новости дня
    Hurriyet сообщила о тайной продаже Турцией российских С-400
    Hurriyet сообщила о тайной продаже Турцией российских С-400
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зенитные ракетные системы С-400, приобретенные в свое время Турцией у России, проданы одной из стран Персидского залива, сообщила турецкая проправительственная газета Hurriyet.

    Турецкое руководство реализовало зенитные ракетные системы С-400 третьей стороне, передает ТАСС. Покупателем выступило одно из государств Персидского залива – предположительно, Катар или Объединенные Арабские Эмираты.

    Обозреватель газеты Hurriyet Абдюлькадир Сельви отметил скорое завершение сделки. «По имеющимся у меня данным, С-400 проданы третьей стране», – написал журналист. Он уточнил, что официальное заявление ожидается в ближайшее время, а последние технические проблемы устранены накануне.

    Ранее пресса сообщала о попытках Анкары найти юридическую формулу для обхода американских санкций. Это необходимо для возвращения к совместному производству истребителей F-35. Президент Тайип Эрдоган обсуждал данный вопрос с Дональдом Трампом на недавнем саммите НАТО.

    Напомним, контракт на поставку четырех дивизионов стоимостью 2,5 млрд долларов был подписан в 2017 году. После получения техники Вашингтон исключил турецкую сторону из авиационной программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон потребовал от Анкары продать российские зенитные системы третьей стране ради получения истребителей F-35.

    Президент США Дональд Трамп анонсировал скорую передачу турецкой стороне современных боевых самолетов.

    Накануне источник в правительстве Турции назвал недостоверными сообщения о планах отправки комплексов в государства Персидского залива.

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    9 июля 2026, 14:11 • Новости дня
    Российские бойцы рассказали о зачистке Красного Лимана от остатков ВСУ

    Комбат ВС РФ Скорпион сообщил об отсутствии сопротивления ВСУ в Красном Лимане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военнослужащие в Красном Лимане перестали оказывать сопротивление и прячутся в подвалах, пока российские силы продолжают зачистку города, сообщили в ВС России.

    В Красном Лимане осталось очень мало личного состава украинских войск. По словам командира батальона 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Скорпион, противник не вступает в открытый бой.

    «На текущий момент сопротивления противник уже не оказывает. Противник, можно сказать, прячется трусливо в подвалах. В штыковую с нами в бой не вступает», – сообщил РИА «Новости» комбат.

    Российские подразделения уверенно продвигаются вперед, занимаясь зачисткой городских кварталов от боевиков.

    Перед началом зачистки бойцы Вооруженных сил России всегда предлагают украинским солдатам сдаться. Скорпион отметил, что в некоторых случаях военнослужащие ВСУ соглашаются на это предложение из-за критической нехватки людей.

    Единственным средством давления со стороны украинских сил остаются так называемые дроны-ждуны, а также различные ловушки и растяжки. Российские военные готовы к таким угрозам: они ликвидируют их огнем из стрелкового оружия или уничтожают с помощью сбросов гранат с беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне штурмовые отряды российской армии захватили два опорных пункта противника западнее Красного Лимана.

    Несколькими днями ранее бойцы группировки войск «Запад» ликвидировали в городе до 20 украинских военнослужащих. А в начале месяца подразделения закрепления приступили к разминированию и полной зачистке территории данного населенного пункта.

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    9 июля 2026, 13:57 • Новости дня
    NYT: На саммите НАТО в Анкаре Трамп занимался шоу, а европейцы – делами

    NYT сообщила о расколе на саммите НАТО в Анкаре

    NYT: На саммите НАТО в Анкаре Трамп занимался шоу, а европейцы – делами
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Вопреки резкой критике президента США, европейские участники завершившегося в Анкаре саммита сосредоточились на укреплении обороны, заключив новые оружейные контракты на 50 млрд долларов, отмечают СМИ.

    Прошедший саммит НАТО в Анкаре продемонстрировал двойственную природу нынешнего альянса, пишет The New York Times.

    Президент США «занимался шоу»: он активно критиковал союзников, обвиняя их в нелояльности и недостаточных военных расходах, а также принял решение о новых авиаударах по Ирану.

    Европейские лидеры, по большей части, проигнорировали выпады американского президента, сосредоточившись на практических шагах.

    «Это действительно история двух саммитов», – заявил Иэн Лессер, научный сотрудник Германского фонда Маршалла в Брюсселе. По его словам, на фоне претензий Трампа проходила традиционная работа альянса, направленная на увеличение финансирования, коллективную оборону и поддержку Украины.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что союзники заключили сделки на поставку вооружений на сумму 50 млрд долларов и договорились инвестировать 27 млрд евро в развитие инфраструктуры на восточном фланге альянса.

    Несмотря на попытки Рютте продемонстрировать Трампу рост европейских оборонных расходов на 1,2 трлн долларов, напряженность сохранилась. Эксперты отмечают, что Европа все больше осознает необходимость самостоятельного обеспечения безопасности и наращивания военного потенциала, пока Вашингтон концентрируется на противостоянии с Китаем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп потребовал от Европы большего уважения и увеличения оборонных расходов.

    Североатлантический альянс подготовил для американского лидера презентацию новейших военных проектов на миллиарды долларов.

    Руководство военного блока решило задвинуть украинский вопрос на второй план ради спокойствия главы Белого дома.

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    9 июля 2026, 20:38 • Новости дня
    Лавров сообщил об утрате доверия России к позиции Запада по Украине
    Лавров сообщил об утрате доверия России к позиции Запада по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия больше не рассчитывает на то, что западные страны действительно заинтересованы в переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Свое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш. По словам Лаврова, Москва окончательно истратила «запас доброго отношения и надежд» в адрес Запада, передает РИА «Новости».

    «Верить Западу в то, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно», – отметил дипломат. Лавров отметил, что западные государства, по его словам, лишь демонстрировали готовность к диалогу по украинскому вопросу, однако затем перешли к открытым ультиматумам в адрес Москвы.

    Лавров напомнил, что прежние договоренности, достигнутые под гарантии европейских лидеров в 2014, 2015 и 2019 годах, оказались ложными и были нарушены. Аналогичная судьба постигла и соглашения между Россией и Украиной весной 2022 года, которые были публично сорваны при участии западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня глава МИД отказался верить обещаниям оппонентов на слово. Чуть ранее министр назвал диалог с европейскими странами дипломатическим прикрытием геополитической экспансии Запада. В мае российский дипломат обвинил Вашингтон и Брюссель в срыве возможностей мирного урегулирования.



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    9 июля 2026, 16:44 • Новости дня
    Польский политик передал партию медицинской помощи бойцам ВС России

    Глава польской партии Толвиньский передал медпомощь российским бойцам

    Польский политик передал партию медицинской помощи бойцам ВС России
    @ @KTolwinski

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель политического объединения Front в Польше Кшиштоф Толвиньский отправил на линию соприкосновения медикаменты для солдат Вооруженных сил России.

    Председатель партии Front в Польше Кшиштоф Толвиньский решил поддержать участников спецоперации на Украине. Он приобрел комплекты первой медицинской помощи на частные средства, передает ТАСС.

    «Политическая партия Front от своего имени, а также от имени тех немногих, кто, инстинктивно чувствуя угрозу, испытывает прилив здравомыслия, символически из собственных - частных - средств передала в знак того, что не все безрассудны, унижены и безответственны, пакет медицинской помощи ребятам из окопов – солдатам Российской Федерации, сражающимся на фронте», – написал политик в соцсетях.

    Толвиньский предупредил о негативных последствиях безвозмездной поддержки Варшавой украинской стороны. По его мнению, граждане Украины никогда не простят полякам втягивания в конфликт, а россияне обязательно предъявят Польше свои претензии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши рассекретили данные о переданном украинской армии вооружении.

    Ранее президент страны Кароль Навроцкий захотел лишить правительство прав на отправку военной техники Киеву. А официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о негативных последствиях поддержки нынешнего киевского режима для Варшавы.

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    9 июля 2026, 13:12 • Новости дня
    Минобороны Польши заявило о старте производства аналога беспилотника «Шахед»

    Польша начала производство дрона-камикадзе Hornet в качестве аналога «Шахеда»

    Минобороны Польши заявило о старте производства аналога беспилотника «Шахед»
    @ Handout/U.S Air/Planet Pix/ZUMA

    Tекст: Мария Иванова

    Варшава запустила собственную линию сборки ударных беспилотников Hornet, спроектированных местными специалистами для нанесения ударов в глубоком тылу.

    Польша приступает к выпуску дрона-камикадзе, который станет аналогом иранского беспилотника «Шахед», рассказал заместитель министра национальной обороны страны Цезари Томчик.

    «Мы находимся в исключительном месте. В месте, где находится производственная линия польских дронов. Давно говорилось о том, что Польша должна иметь свой «Шахед», что Польша должна иметь возможности для глубоких ударов», – заявил представитель военного ведомства.

    Новый аппарат получил название Hornet, передает РИА «Новости». Он разработан Институтом военно-воздушных сил страны, и все интеллектуальные права на него принадлежат министерству национальной обороны Польши.

    По словам замминистра, Варшава стремится не просто к созданию десятков тысяч таких устройств, а к возможности оперативно масштабировать их выпуск в кратчайшие сроки при возникновении необходимости.

    Ранее посол по особым поручениям МИД  Родион Мирошник заявил, что бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт является владельцем компании Swift Beat по производству БПЛА Hornet, которыми ВСУ бьют по гражданским объектам и транспорту в России.

    Украинские боевики используют американские беспилотники Hornet для атак на сухопутный коридор в Крым.

    Российские морпехи уничтожили дюжину подобных аппаратов на добропольском направлении.

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    9 июля 2026, 17:36 • Новости дня
    В Казани представили комплекс обнаружения дронов на 50 км

    В Казани показали комплекс обнаружения беспилотников «Гадалка»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Казани представили инновационную радиоэлектронную станцию, способную незаметно обнаруживать вражеские беспилотники на расстоянии до 50 километров и мгновенно передавать координаты бойцам.

    На Международной выставке-форуме беспилотных авиационных систем «Дрон Экспо – 2026» в Казани впервые продемонстрировали новейшую радиоэлектронную станцию «Гадалка». Устройство способно выявлять дроны на расстоянии до 50 километров и оперативно передавать данные военнослужащим, отмечает ТАСС.

    Комплекс интегрирован с системой управления боем «Глаз/Гроза», что позволяет делиться информацией в режиме реального времени. Официальный представитель компании-разработчика подчеркнул: ««Гадалка» действует в пассивном режиме – ничего не излучает, а только принимает сигнал».

    Станция сканирует пространство площадью 8,5 тыс. кв. километров. Она ищет беспилотники в частотном диапазоне от 890 до 6000 МГц, одновременно охватывая до пяти диапазонов. Вся информация, включая обнаруженные точки и позиции, выводится на единый закрытый сервер подразделения, мгновенно отображая местоположение воздушной цели у всех пользователей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на выставке «Дрон Экспо – 2026» в Казани разработчики представили новейший беспилотник-перехватчик «Малютка».

    В середине июня специалисты установили на дрон-разведчик Supercam S180 систему раннего предупреждения об атаках. Немногим ранее концерн «Алмаз-Антей» продемонстрировал портативную радиолокационную станцию «Сокол» для выявления беспилотников.

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    9 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Песков сообщил о принятии всех мер для защиты России от Patriot

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство страны и отечественные ведомства предпринимают исчерпывающие шаги для обеспечения безопасности государства на фоне планов передачи лицензии на выпуск американских зенитных комплексов Киеву, заявили в Кремле.

    Руководство страны и профильные министерства реализуют необходимые меры для отражения любых угроз,. Особое внимание уделяется противодействию зенитным ракетным комплексам Patriot.

    «Наши все соответствующие ведомства и верховный главнокомандующий прекрасно знают, что делать. И поверьте мне, для защиты наших интересов делается все, что нужно», – подчеркнул в интервью «Вестям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    В то же время эксперты Bloomberg указали на многолетние сроки для запуска выпуска этих перехватчиков. Месяцем ранее украинское командование сосредоточило оставшиеся системы противовоздушной обороны вокруг Киева.

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    10 июля 2026, 07:08 • Новости дня
    Боец ВС России раскрыл тактику новых украинских дронов

    Боец ВС России Лебедь раскрыл тактику новых украинских дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские дроны Hornet и «Марсианин» пытаются зайти на цель с тыла, но военнослужащие ВС РФ знают, как с этим бороться, рассказал водитель 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр» с позывным Лебедь, который участвовал в освобождении Василевки в ДНР.

    Украинские беспилотники Hornet и «Марсианин» стараются заходить на цель с тыла, однако российские военные знают методы борьбы с ними, передает РИА «Новости». Об этом рассказал водитель 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр» с позывным Лебедь, принимавший участие в освобождении Василевки в ДНР.

    По словам военнослужащего, новые аппараты появились у противника недавно, но бойцы его подразделения уже сбили несколько таких дронов. «Идут они всегда все ровно, с птицей не перепутаешь. И заходят всегда с тыла, пытаются зайти сзади бить. Но сзади у нас есть пулеметчик - зоркий глаз - он всегда контролит наш тыл», – отметил боец в видео, опубликованном Минобороны России.

    Российское оборонное ведомство сообщило об освобождении Василевки 4 июля. Населенный пункт перешел под контроль десантников гвардейского Торуньского полка Псковского соединения ВДВ и военнослужащих 30-й отдельной мотострелковой бригады.

    Штурмовые группы проникали в укрепленный район противника малыми отрядами по два-три человека, координируя действия с помощью беспилотной авиации. По позициям украинских войск наносились массированные удары артиллерией, дронами и фугасными авиабомбами, после чего десантники зачистили каждый дом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пулеметчик группировки «Центр» показал фрагменты сбитого американского беспилотника «Марсианин».

    Российские артиллеристы научились эффективно противостоять дронам «Хорнет» при помощи систем радиоэлектронной борьбы.

    Военнослужащие морской пехоты на Добропольском направлении ликвидировали за сутки сразу 12 таких аппаратов.

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    9 июля 2026, 16:02 • Новости дня
    Песков назвал агрессией провозглашение России угрозой для НАТО

    Песков: Провозглашение России угрозой для НАТО является агрессивным действием

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объявление России угрозой представляет собой агрессивный шаг со стороны Североатлантического альянса, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Подобные решения вынуждают Москву сохранять уверенные позиции и продолжать намеченный государственный курс, подчеркнул он.

    «Это обязывает нас быть сильными, быть уверенными в себе и продолжать нашу последовательную политику», – сказал Песков «Вестям».

    Представитель Кремля пояснил, что в первую очередь речь идет о технологическом и экономическом развитии страны. Москва также продолжит надежно обеспечивать защиту своих национальных интересов. Он добавил, что само по себе признание кого-либо противником уже является фактической агрессией.

    Ранее Песков выразил намерение внимательно следить за новостями с саммита альянса в Анкаре.

    В конце июня генсек НАТО Марк Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для стран военного блока.

    Весной представитель Кремля охарактеризовал Североатлантический альянс враждебной по отношению к Москве организацией.

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    9 июля 2026, 15:44 • Новости дня
    Украинские дроны начали транслировать угрозы жителям Энергодара

    ВСУ при помощи дронов начали транслировать угрозы жителям Энергодара

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военные применили беспилотники с установленными динамиками для ночной трансляции запугивающих сообщений жителям города-спутника Запорожской АЭС Энергодара.

    Украинские вооруженные силы использовали беспилотные летательные аппараты, оснащенные звуковыми колонками, для трансляции угроз жителям Энергодара. Город является спутником Запорожской атомной электростанции.

    «ВСУ продолжают оказывать психологическое давление на жителей Энергодара. В этот раз ночью они также транслировали различные угрозы», – заявил РИА «Новости» мэр города Максим Пухов.

    По словам градоначальника, украинская сторона систематически применяет дроны для распространения ложной информации. В частности, противник тиражирует фейки о якобы готовящейся эвакуации населения. Целью таких действий является запугивание местных жителей и создание панических настроений в городе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня украинские беспилотники транслировали ложную информацию об эвакуации города. Представители Запорожской АЭС назвали подобные действия серьезным психологическим давлением на местных жителей.

    На днях мэр Энергодара Максим Пухов рассказал об опасности передвижения по ведущим к городу трассам.

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    9 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    Мерц оценил контракт на 12 канадских подлодок в 100 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая корпорация ThyssenKrupp Marine Systems получила крупнейший в истории страны заказ на создание нового подводного флота для канадских военно-морских сил.

    Ожидаемая добавленная стоимость от реализации проекта достигнет 100 млрд евро, передает РИА «Новости».

    Генеральным подрядчиком выступит компания ThyssenKrupp Marine Systems, которая обеспечит тысячи новых рабочих мест. Ранее премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил выбор немецкого судостроителя.

    «Канада только что приняла решение модернизировать свой подводный флот с помощью Германии и Норвегии и закупить 12 лодок у компании TKMS. Уважаемые коллеги, это крупнейший международный оборонный заказ в истории Федеративной Республики Германия, который обеспечит создание стоимости в размере до 100 млрд евро в течение следующих десятилетий», – заявил Мерц.

    Политик подчеркнул, что сотрудничество немецко-норвежского консорциума с канадским правительством гарантирует стабильную загрузку предприятий. Итоговая цена контракта пока обсуждается в рамках коммерческих переговоров. Журналисты оценивают общие расходы программы минимум в 100 млрд долларов, включая дальнейшее техническое обслуживание субмарин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Канады выбрало немецкую компанию ThyssenKrupp Marine Systems для строительства 12 новых подводных лодок.

    Весной Оттава рассматривала возможность разделения этого крупного контракта с южнокорейскими фирмами.

    Правительство Германии выделило рекордные 600 млрд евро на масштабную трансформацию собственной армии.

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