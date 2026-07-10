Экс-помощник главы Пентагона Фриман счел системы Patriot бесполезными для Киева

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отставной дипломат и бывший помощник министра обороны США Час Фриман раскритиковал идею поставок зенитных технологий, передает РИА «Новости».

Накануне глава Белого дома допустил возможность предоставления украинской стороне лицензии на выпуск ракет-перехватчиков. Предполагалось, что местный военно-промышленный комплекс сможет быстро освоить сборку боеприпасов.

Однако эксперт выразил серьезные сомнения в целесообразности таких шагов. «Может системы Patriot и могут помочь украинскому моральному духу, но у них явно невпечатляющий послужной список, если речь идет о противодействии российским... ракетам», – сказал Фриман.

Кроме того, остается неясным вопрос передачи интеллектуальной собственности. Компании RTX и Lockheed Martin, выступающие разработчиками вооружения, пока не озвучили готовность делиться секретными технологиями на приемлемых условиях.

Российские власти неоднократно подчеркивали опасность подобной эскалации. Позиция Москвы заключается в том, что поставки западного оружия на Украину лишь отдаляют мирное урегулирование и делают любые военные грузы законной целью для ударов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США озвучил решение о передаче Киеву лицензии на создание зенитных ракетных комплексов Patriot.

Журналисты издания Responsible Statecraft назвали подобную попытку усиления украинской системы ПВО бесполезной.

Эксперты Bloomberg указали на необходимость многолетних сроков для организации выпуска перехватчиков.