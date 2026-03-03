Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.0 комментариев
Канада решила разделить контракт на подлодки
Власти Канады рассматривают вариант с разделением многомиллиардного контракта на строительство новых подводных лодок для канадских ВМС между европейскими и южнокорейскими фирмами, сообщила газета The Globe and Mail.
Канада рассматривает возможность разделить крупный контракт на строительство новых подводных лодок между европейскими и южнокорейскими фирмами, передает ТАСС со ссылкой на газету The Globe and Mail.
Согласно источникам издания в правительстве Канады, Оттава может приобрести по шесть подлодок у каждого из потенциальных подрядчиков. Стоимость соглашения оценивается в 24 млрд канадских долларов, что эквивалентно примерно 17,5 млрд долларов США.
Ожидается, что окончательное решение по контракту будет принято до 4 апреля. В июле 2024 года власти Канады объявили о планах закупить 12 неядерных подлодок, которые смогут действовать подо льдами Арктики, чтобы усилить возможности ВМС страны.
На участие в тендере претендуют немецко-норвежская компания ThyssenKrupp Marine Systems и южнокорейские Hanwha Ocean и Hyundai Heavy Industries. По данным телеканала СВС, южнокорейские фирмы готовы поставить четыре субмарины к 2035 году и завершить заказ к 2043 году. ThyssenKrupp Marine Systems обещает передать первую подлодку в 2034 году, но вторую сможет сдать лишь к 2037 году.
Сейчас на вооружении канадских ВМС находятся четыре дизельных подводных лодки, приобретённых у Британии в 1998 году, однако в рабочем состоянии находится только одна из них.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Канада развивает свой подводный флот и рассматривает его как новую угрозу для России. Канада планирует закупить современные фрегаты для усиления позиций в Арктике и противостояния России. В 2011 году канадская подлодка столкнулась с дном во время учений.