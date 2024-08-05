  • Новость часаУдаром «Искандера-М» уничтожено 80 иностранных наемников в районе Балаклеи
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Военный эксперт спрогнозировал судьбу F-16 на Украине
    Над Нью-Йорком поднялся гигантский гриб после удара ВКС России (видео)
    Медведев дал характеристику выданным при обмене россиянам
    Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной
    Переданные Украине F-16 разместили на границе с Румынией
    ВС России зашли в тыл ВСУ в Часовом Яре по подземным тоннелям
    В США пообещали новые санкции против России за якобы неправомерное удержание американцев
    NYT: Украинки переживают «любовный кризис» из-за военного конфликта
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит с бойцами после войны

    Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля над своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.

    18 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В обмен на отребье Россия вернула себе героев

    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

    37 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

    13 комментариев
    5 августа 2024, 08:06 • В мире

    Канадский подводный флот создает новую для России угрозу

    Канадский подводный флот создает новую для России угрозу
    @ REUTERS/Andy Clark

    Tекст: Александр Тимохин

    Борьба за Арктику обостряется. К соперникам ВМФ России под водой присоединяется еще одна страна – Канада. Каким подводным флотом обладает Канада сегодня, чем планирует его заменить, какую угрозу это будет представлять для нашей страны – и что мы могли бы противопоставить ей в итоге?

    Большая часть Северного Ледовитого океана покрыта льдом – и этот факт имеет большое значение для обеспечения безопасности России. Именно под ледовой шапкой прячутся от американской патрульной авиации российские ракетные крейсера стратегического назначения (РПКСН) с баллистическими ракетами. Не менее важными являются задачи российских многоцелевых атомных подлодок, которые должны помимо охраны своих РПКСН еще и бороться с подплавом противника.

    Значение Канады для подводного флота

    На сегодня угрозу для России в этом смысле представляют только США, и теоретически (если вернут своим подлодкам боеспособность) – Великобритания. Это связано с тем, что только у этих стран есть и атомные подводные лодки, и прямой доступ в Северный Ледовитый океан, и опыт плавания подо льдом. Все остальные арктические страны НАТО атомных подлодок не имеют.

    Не имеет их и Канада. На текущий момент ее подводный флот состоит из четырех дизель-электрических подлодок британской постройки типа «Виктория» (Victoria). Закладка первой из этих подлодок произошла аж в 1983 году, а начало службы у всей серии выпало на начало 1990-х.

    Теперь стоит обратить внимание на специфику окружающих Канаду морей. На севере между Северным Ледовитым океаном и североамериканским континентом находится крупнейший в мире Канадский арктический архипелаг, проливы между островами которого позволяют пройти по воде из Северного Ледовитого океана в Атлантику, минуя Ла-Манш или Фареро-Исландский рубеж. Естественно, позволяют только летом, а зимой там могут пройти только атомные подводные лодки.

    Канада – враждебная России страна, член НАТО. Знание о проливах Канадского арктического архипелага имеет важное значение для обороны морских рубежей России. В начале XXI века канадцы с неприятным удивлением узнали, что наши карты глубин в их проливах лучше, чем есть у них. И если США могут действовать в проливах Канадского архипелага против наших подлодок, то Канада – никак.

    И вот теперь обстановка начнет меняться. В июле Канада объявила о планах заменить имеющиеся старые подлодки новыми и одновременно нарастить их число до 12 единиц.

    Обновление канадского флота и его последствия

    Современные неатомные подлодки (НАПЛ), как правило, имеют воздухонезависимую энергетическую установку (ВНЭУ) или литий-ионные батареи (японские НАПЛ типа «Тайгэй», например). И то и другое позволяет им находиться под водой в разы большее время, чем могли традиционные дизель-электрические ПЛ. А это дает возможность проводить не только подводные, но и подледные плавания.

    Естественно, такая подлодка никогда не сравнится по автономности и ряду других возможностей с атомной. Тем не менее, при получении новых подлодок с ВНЭУ силы канадских ВМС существенно вырастут.

    Если не на всей протяженности своих северных морских коммуникаций (а через проливы Канадского арктического архипелага проходит так называемый Северо-западный проход – канадская альтернатива Северному морскому пути), то на входах и выходах канадские подлодки смогут заходить под лед.

    А дальше с точки зрения противостояния под водой будет иметь значение качество акустики и торпед. В проливах со сложной ледовой обстановкой скрытная неатомная ПЛ с высококлассным гидроакустическим комплексом и современными торпедами окажется смертельно опасным врагом для любой атомной подлодки. Более того, можно быть уверенным в том, что она «выиграет» первый выстрел. Это может серьезно поменять баланс сил в некоторых случаях.

    Не стоит забывать и о наступательных возможностях США и Канады. В отличие от американских подлодок, канадские могут залегать на дно вблизи российских военно-морских баз, прежде всего на Камчатке. А увеличенная численность новых подлодок (12 против четырех сейчас) позволит развертывать их на нескольких направлениях.

    На сегодня у Канады на Тихом океане базируется три подлодки, и одна в Атлантике. В силу устарелости и износа угроза, которую они для нас представляют, не столь существенна. Но новые подлодки могут все радикально изменить, и не в нашу пользу.

    Еще в 2020 году канадские моряки приступили к изучению всех существующих вариантов неатомных подлодок. На рассмотрение брались французские, японские, южнокорейские, шведские, испанские и немецкие варианты. На текущий момент известно, что интерес к поставке подлодок Канаде проявили немецкий концерн «Тиссенкрупп», испанская «Навантия», южнокорейская «Ханва групп» и шведский концерн СААБ. Для России самым плохим вариантом стала бы немецкая ПЛ. Впрочем, и остальные подлодки крайне опасны.

    Каким должен быть ответ России

    Что здесь необходимо? Прежде всего, в принципе учитывать новую угрозу. Нужны организационные и оперативные контрмеры.

    Расширение угрозы под водой требует от России возобновить работы по оснащению наших подлодок антиторпедами. Особенно атомных. Другого надежного средства защиты от современных иностранных торпед пока не существует. В силу сочетания тактико-технических характеристик систем самонаведения западных торпед и применяемых тактических приемов средства гидроакустического противодействия окажутся неэффективными.

    В целом надо понимать, что замена четырех полумертвых «Викторий», например, на 12 немецких лодок проекта «212» в каком-нибудь канадском исполнении – угроза, от которой нельзя отмахиваться. К счастью, время на подготовку у нас есть – мгновенно эти подлодки у Канады не появятся. Просто нужно это время правильно использовать.

    Главное
    Раскрыто вооружение переданных Украине истребителей F-16
    Осужденный за фейки о ВС России полковник Квачков ушел паломником до решения суда
    Жители Украины начали вывозить детей за границу из-за мобилизации с 18 лет
    Американский политолог назвал устаревшими переданные Украине F-16
    Израиль допустил нанесение превентивного удара по Ирану
    Поклонская ответила выступившему против женщин во власти священнику РПЦ
    Мужчина устроил стрельбу по людям на самокатах в Москве

    Чем обернется запрет строить маленькие квартиры

    В Москве запретили строить малогабаритное жилье, которое росло как грибы в последние годы. О какой квадратуре жилья идет речь, чем был продиктован высокий спрос на него и какую лазейку нашли участники рынка для обхода этого запрета? Подробности

    Перейти в раздел

    Обмен Красикова и Уилана показал разницу в принципах России и Запада

    Все, кто вернулся в Россию в результате сделки по обмену заключенными, будут представлены к государственным наградам. Всех их лично приветствовал в аэропорту президент Владимир Путин. Но в центре внимания европейских СМИ один человек – Вадим Красиков. Немцы не хотели его отпускать – и у них были на то причины. Подробности

    Перейти в раздел

    Мэр Одессы решил прикинуться защитником русского прошлого

    Попытка мэра Одессы Геннадия Труханова отстоять названия улиц, носящих имена советских и российских деятелей, обернулась нападками со стороны автора инициативы по переименованию – главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера. Дошло до того, что чиновник предложил градоначальнику уехать в Москву или Уфу. Удастся ли Труханову отстоять бульвар Жванецкого, Пушкинскую улицу и Думскую площадь? Подробности

    Перейти в раздел

    Канадский подводный флот создает новую для России угрозу

    Борьба за Арктику обостряется. К соперникам ВМФ России под водой присоединяется еще одна страна – Канада. Каким подводным флотом обладает Канада сегодня, чем планирует его заменить, какую угрозу это будет представлять для нашей страны – и что мы могли бы противопоставить ей в итоге? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский решил спрятаться за спину народа

      Владимир Зеленский впервые публично допустил изменение границ Украины по итогам конфликта с Россией. По его словам, вопрос можно решить на референдуме, хотя лично ему такая идея не нравится. Кроме того, Зеленский больше не требует от Москвы вывода войск для начала переговоров. В чем его тактика?

    • Обмен заключенными с Западом: главное

      Между Россией и странами Запада состоялся крупнейший обмен заключенными со времен первой холодной войны. Самые известные имена в списке обменянных – Пол Уилан и Вадим Красиков. Они же – наиболее знаковые.

    • Байден пошел против самых влиятельных людей США

      Президент США Джо Байден, не желая досиживать в должности «хромой уткой», замахнулся на реформу исторического масштаба и бросил вызов крайне влиятельной группе лиц – судьям Верховного суда США. Зачем ему это нужно?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............