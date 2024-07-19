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    Геополитическая составляющая в СПГ-конкуренции огромна. По некоторым оценкам, перекрытие Ираном Ормузского пролива и, как следствие, исключение Катара из мировой торговли СПГ способны взвинтить цены на топливо в несколько раз.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Россия должна признать себя врагом Запада

    Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.

    35 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Покушение на Трампа повторяет американские традиции

    Для многих покушение на американского экс-президента Дональда Трампа стало неожиданностью. Но на самом деле подобные истории, в том числе и со смертельным исходом, – самое обычное дело для Соединенных Штатов. Другое дело, к чему это покушение может привести.

    8 комментариев
    19 июля 2024, 14:10 • Новости дня

    Военный эксперт оценил данные о русских подлодках в Ирландском море

    Военный эксперт Дандыкин: Публикации о русских подлодках в Ирландском море говорят о росте паранойи на Западе

    Военный эксперт оценил данные о русских подлодках в Ирландском море
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сообщения об обнаружении российских субмарин в Ирландском море указывают на рост паранойи Запада. Раньше ситуацию вокруг подлодок Москвы нагнетала Швеция, теперь к ней присоединилась Британия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее западные СМИ сообщили о нахождении в Ирландском море российских субмарин класса «Кило».

    «Подлодки класса «Кило», о которых сообщает западная пресса, представляют собой российские субмарины проектов 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка». Данные модели способны переносить как торпеды, так и ракеты «Калибр». В свое время за исключительную бесшумность передвижения их прозвали «черными дырами», – пояснил Василий Дандыкин, капитан I ранга, военный эксперт.

    «Паранойя вокруг российских подлодок на Западе постепенно нарастает. Раньше панику раздувала Швеция, которой эти машины мерещились практически ежегодно. Еще в советское время из-за навигационной ошибки наша субмарина заблудилась и села на мель у берегов королевства. С тех пор обнаружение российских кораблей стало навязчивой идеей шведской армии», – отмечает он.

    «Видимо, переживания Стокгольма постепенно передались и Лондону. Однако их опасения чаще всего беспочвенны. Вероятно, если наша лодка и шла, то где-то в нейтральных водах Ирландского моря, а это не противоречит международным нормам», – добавляет собеседник.

    «Текущая история, скорее всего, объясняется простым нагнетанием обстановки со стороны Запада, что полностью укладывается в русофобскую линию политики США и ЕС. Их задача – сформировать из Москвы образ опасного противника. При этом сами американцы часто направляют свои подлодки в нейтральные воды Арктики и Средиземного моря. Другими словами, сталкиваемся с очередным проявлением двойных стандартов», – заключил Дандыкин.

    Ранее западные СМИ сообщили о нахождении в Ирландском море российских субмарин класса «Кило». Так, по мнению издания National Interest, Москва при помощи подлодок якобы хочет продемонстрировать свою силу. Отмечается, что машины представляют серьезную опасность для подводной инфраструктуры региона.

    До этого газета Bloomberg писала о том, что первые российские субмарины были замечены в Ирландском море около 18 месяцев назад в районе гавани Корк. При этом недавнее появление подлодок называется беспрецедентным по своему масштабу. Однако, по сообщению издания, американские чиновники знали о перемещении машин.

    Британия не единственная страна, сообщавшая об обнаружении российских субмарин. Еще в 2014 году Швеция заявляла о наличии в водах страны неопознанной подводной лодки. Уже тогда Стокгольм утверждал, что судно может принадлежать Москве. Тем не менее, в 2015 начальник оперативных вооруженных сил королевства Андерс Гренстад рассказал, что в реальности искомый объект оказался техническим кораблем.

    Однако позже, в 2019 году, шведские СМИ писали о том, что перехваченный шведскими ВМС сигнал все же принадлежал вышедшему из строя метеорологическому бую. Адмирал Владимир Валуев, бывший командующий Балтфлотом, рассказывал РИА «Новости», что одержимость Стокгольма российскими подлодками берет свое начало в 80-х годах, когда советская субмарина по ошибке оказалась в территориальных водах королевства.

    В интервью изданию «Коммерсант» Маттиас Йоранссон, автор книги «Идет медведь» сообщал, что в 2014 от жителей Швеции поступило в общей сумме около 300 сигналов об обнаружении российской субмарины. В период же с 1980 по 1995 было зарегистрировано 6437 наблюдений подлодок, якобы принадлежавших Москве.

    17 июля 2024, 13:39 • Новости дня
    Кремль ответил на слова президента Польши о «близости войны» России и НАТО

    Песков: Кремль не согласен с оценкой Дуды о близости войны России и НАТО

    Кремль ответил на слова президента Польши о «близости войны» России и НАТО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство не разделяет точку зрения польского президента Анджеи Дуды по поводу того, что успешное завершение СВО приблизит войну России и Запада, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Нет, мы не разделяем такие прогнозы», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Ранее Дуда заявлял, что победа России в конфликте на Украине может привести к войне с НАТО.

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    17 июля 2024, 08:48 • Новости дня
    Журналистка из Нидерландов рассказала о влиянии санкций на жизнь москвичей

    Голландская журналистка заявила, что санкции ЕС не повлияли на жизнь москвичей

    Журналистка из Нидерландов рассказала о влиянии санкций на жизнь москвичей
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Проживающая в Москве с 2022 года журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде заверила, что новые санкции ЕС не оказали существенного влияния на жизнь в российской столице.

    По ее словам, в магазинах Москвы по-прежнему можно найти практически все товары, а доступ к информации из различных источников, включая западные СМИ, остается открытым, передает РИА «Новости».

    Ван ден Энде добавила, что «в Москве ситуация очень хорошая».

    «В отличие от образа России, транслируемого западными СМИ, в Москве царит спокойная атмосфера, люди свободно передвигаются по городу», – подчеркнула она.

    Кроме того, журналистка добавила, что в западных СМИ пишут противоположное тому, что есть на самом деле.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что провальная санкционная политика нанесла больший ущерб европейской экономике, чем российской.

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    18 июля 2024, 12:58 • Новости дня
    В России назвали безумной стратегию морской безопасности Украины

    Военный эксперт Сивков назвал фарсом озвученную Зеленским стратегию морской безопасности Украины

    В России назвали безумной стратегию морской безопасности Украины
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Стратегия морской безопасности Украины нереализуема на практике и выглядит как фарс. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Константин Сивков. Документ, напомним, предусматривает организацию Киевом совместных со странами-партнерами морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне и построение Украиной военно-морских сил.

    «Украинская стратегия морской безопасности – лишь фантазии офиса Зеленского и фарс», – считает доктор военных наук Константин Сивков. Он обратил внимание на некоторые положения документа. Так, в нем говорится о проведении со странами – партнерами Киева морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне. «Азовское море – внутреннее море России. Украинское руководство же продолжает считать иначе, поэтому и на бумаге они излагают бестолковые мысли. Но это не меняет ситуацию», – акцентировал собеседник.

    Также любопытным представляется пункт о построении военно-морских сил Украины со всеми родами войск, продолжил эксперт. «В стране сегодня нет работоспособной судостроительной промышленности – она фактически разгромлена. Поэтому противник может делать ставку, во-первых, на производство лишь безэкипажных катеров, а во-вторых, на закупку кораблей у западных стран», – перечислил Сивков. 

    Что касается проведения учений и маневров, которые позволят обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море, то это положение, по его мнению, выглядит безумным. «Разумеется, речь идет о кораблях США и Великобритании – в первую очередь их хотело бы видеть украинское руководство в Черном море. Другое дело, что реализовать это не получится как минимум потому, что Турция их не пропустит через проливы Босфор и Дарданеллы. Кроме того, сомневаюсь, что сами страны альянса пойдут на такой шаг», – пояснил военный эксперт.

    «Появление кораблей НАТО в Черном море – серьезная угроза прежде всего для этих самых кораблей. Поэтому возникает резонный вопрос – зачем альянсу направлять туда силы? Ради того, чтобы ублажить Зеленского? Это смешно», – рассуждает собеседник.

    Стратегия Украины подтверждает ее зависимость от Запада и выглядит нереализуемой, резюмирует он. «Выполнение положений зависит не от Киева, а от государств-партнеров. Но у них есть своя воля, свои интересы, и они не станут ориентироваться на эту стратегию», – заключил Сивков.

    Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о стратегии морской безопасности Украины. Цель документа – «обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности страны, возникающие на прибрежных территориях, в ее морских просторах, а также других районах Мирового океана, на которые распространяются экономические и другие интересы Украины».

    Среди задач в стратегии заявлены построение Украиной военно-морских сил; проведение учений, маневров, которые позволят обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море; организация совместных или скоординированных со странами-партнерами «миссий по безопасности – морских патрулей – в Азово-Черноморском бассейне».

    Документ разрабатывали несколько лет. В 2023 году бывший секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что цель стратегии состоит в том, чтобы сделать страну морским государством. Украина потеряла выход к Азовскому морю после того, как юг Запорожской области и часть Херсонской области перешли под контроль России.

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    18 июля 2024, 02:21 • Новости дня
    Зеленский подписал указ о стратегии морской безопасности Украины
    Зеленский подписал указ о стратегии морской безопасности Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о стратегии морской безопасности страны.

    В тексте стратегии указывается, что ее цель – гарантировать готовность комплексно и эффективно предотвращать и реагировать на угрозы морской безопасности Украины, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что это касается угроз, которые могут возникнуть на «прибрежных территориях», в «морских просторах» страны и «других районах Мирового океана», с которыми связаны «экономические и другие интересы Украины».

    В числе задач, названных в стратегии, указаны построение ВМС со всеми родами войск, организация противоминной коалиции со странами НАТО, учения, а также обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море и проведение со странами-партнерами морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне.

    Напомним, министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации, связанные с ростом активности беспилотников США в Черном море.

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    17 июля 2024, 21:54 • Новости дня
    Лавров рассказал о закрытых контактах политологов России и США по Украине
    Лавров рассказал о закрытых контактах политологов России и США по Украине
    @ EPA/DENIS BALIBOUSE/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Политологи из России и США вели закрытые переговоры по теме урегулирования украинского кризиса, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

    «Я вам скажу доверительно: у нас были не афишировавшиеся контакты по линии политологов (но политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств) с американцами», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, в частности, российские эксперты задали американским коллегам вопрос, поддержат ли США отмену запрета русского языка на Украине при урегулировании конфликта, на что получили ответ: «Мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины – им самим решать».

    Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, но будет тщательно следить за формулировками нового договора.

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    17 июля 2024, 21:14 • Новости дня
    Лавров назвал неприемлемыми подходы второй конференции по Украине
    Лавров назвал неприемлемыми подходы второй конференции по Украине
    @ URS FLUEELER/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вторая конференция по Украине содержит неприемлемые для России и ряда других стран подходы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

    По его словам, второй раунд «саммита мира» содержит односторонние, абсолютно неприемлемые подходы как для Москвы, так и для многих других государств, которые заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Лавров также заявил, что западные страны взяли курс на «продавливание любой ценой» так называемого плана президента Украины Владимира Зеленского, представляющего собой ультиматум.

    Ранее Лавров назвал «обреченными на провал» ультиматумы в отношении России.

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    17 июля 2024, 09:38 • Новости дня
    Захарова: Выступления в СБ ООН показывают, что Запад оказался в меньшинстве
    Захарова: Выступления в СБ ООН показывают, что Запад оказался в меньшинстве
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Выступления в ходе заседания Совета Безопасности ООН указывают на то, что страны Запада оказались в меньшинстве, а голос мирового большинства звучал в унисон с позицией Москвы, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    «Достучаться до Запада или не достучаться… Думаю, что ситуация сейчас иная», – цитирует Захарову радио Sputnik.

    По словам Захаровой, мировое большинство стучится вместе с Москвой.

    Спикер МИД подчеркнула, что выступления представителей государств мирового большинства звучали в унисон российской позиции.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что СБ ООН необходимо реформировать, его следует расширить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки, и Россия будет этого добиваться.

    Коментарии (9)
    17 июля 2024, 10:17 • Новости дня
    Президент Польши предупредил о близости войны с Россией

    Президент Польши Дуда: Победа России на Украине может привести к войне с НАТО

    Президент Польши предупредил о близости войны с Россией
    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Победа России в конфликте на Украине может привести к войне с Североатлантическим альянсом, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Wirtualna Polska.

    Как сказал политик, отвечая на вопрос о возможном поражении Украины в конфликте с Россией, потенциальная война России с Западом будет невероятно близка, передает РИА «Новости».

    Дуда добавил, что НАТО уже готовится к возможным боевым действиям с российскими силами.

    Ранее бундесвер подготовил «Оперативный план Германии» (OPLAN DEU) на случай обострения ситуации на восточном фланге НАТО.

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    17 июля 2024, 14:41 • Новости дня
    Россия и Венгрия начали искать способ возобновить поставки нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Будапешт совместно с энергетическими компаниями Mol и «Лукойл» ищут способы возобновить поставки российской нефти, которые были прерваны из-за «правовой ситуации» на Украине, через которую пролегает нефтепровод «Дружба», сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Сейчас «Лукойл» не может осуществлять поставки в Венгрию из-за сложившейся на Украине «правовой ситуации», заявил Сийярто по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает «Коммерсант».

    «Сейчас мы работаем над правовым решением», – сказал он.

    В 2019 году «Лукойл» и Mol подписали соглашение о долгосрочных поставках нефти, предусматривающее ежегодные объемы в 4 млн тонн до 2024 года. Сийярто сообщал, что Венгрия получает 80% российской нефти через Белоруссию.

    Ранее в Венгрии назвали Россию надежным поставщиком газа и нефти.

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    18 июля 2024, 08:53 • Новости дня
    СМИ: Зеленский хочет обвинить Москву в срыве переговоров

    Parisien: Зеленский хочет обвинить Москву в срыве переговоров

    СМИ: Зеленский хочет обвинить Москву в срыве переговоров
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский хочет получить от российских властей отказ от участия в мирных переговорах, чтобы затем обвинить Москву в срыве диалога, пишет Parisien.

    Как отметил президент Института перспективных исследований и исследований безопасности в Европе (IPSE) Эммануэль Дюпюи, озвученное Зеленским приглашение призвано показать, что он идет навстречу Москве, однако в случае отказа именно позиция Москвы, а не Киева будет признана контрпродуктивной, передает Ura.ru.

    Эксперты заверяют, что Украина склоняется завершить конфликт с Россией переговорами, однако будет настаивать на собственных условиях.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, но будет тщательно следить за формулировками нового договора.

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    17 июля 2024, 11:12 • Новости дня
    Япония решила направить Киеву 3,3 млрд долларов из замороженных активов России

    Tекст: Александра Юдина

    Японское правительство приняло решение выделить Киеву 520 млрд иен (порядка 3,3 млрд долларов) из полученных от заморозки российских активов средств, сообщает агентство Kyodo.

    Отмечается, что данная сумма составляет чуть более 6% от общего объема помощи Украине в 50 млрд долларов, одобренного странами G7, передает «Коммерсант».

    Ожидается, что 20 млрд долларов из этой суммы предоставят США и страны ЕС, а остальные 10 млрд долларов разделят между собой Япония, Канада и Великобритания.

    В июне Япония расширила санкции против России.

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    16 июля 2024, 14:40 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский рушит отношения Украины с крупнейшими азиатскими державами

    Востоковед Маслов: Зеленский не понимает правил общения с азиатскими странами

    Эксперт: Зеленский рушит отношения Украины с крупнейшими азиатскими державами
    @ Nathan Howard/CNP/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Зеленский не способен воспринимать альтернативные точки зрения в контексте разрешения конфликта на Украине. Но Индия суверенная страна, не приемлющая указов внешних сил по поводу того, с кем именно ей стоит выстраивать отношения, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Алексей Маслов. Ранее из-за резких высказываний в адрес премьер-министра Нарендры Моди в МИД Индии был вызван украинский посол.

    «В высказываниях Зеленского в адрес Индии не стоит искать глубинного смысла. Он точно не пытается отразить позицию Запада в отношении сближения Нью-Дели и Москвы. США не нуждаются в каком-либо дипломатическом посреднике и всегда достаточно откровенно озвучивают свои мысли о том или ином политическом лидере», – обратил внимание Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ.

    «Скорее всего, мы имеем дело с личными мнением Зеленского, продиктованным его персональными особенностями. Этот человек на психологическом уровне не способен воспринимать альтернативные точки зрения. Он прекрасно понимает, что Индия имеет отличную от украинской позицию по вопросу урегулирования текущего конфликта, которая известна своей прагматичностью», – отмечает он.

    «Что касается предложений Зеленского, они доказали собственную политическую несостоятельность. В связи с этим он крайне негативно относится к другим, более разумным инициативам. Не исключаю, что на этом фоне у него начинают сдавать нервы, что и приводит к подобным дипломатическим конфузам», – указывает собеседник.

    «Однако это не первый промах Зеленского на азиатском векторе. Напомню, что он также достаточно жестко высказывался в адрес политики Си Цзиньпина. Тогда критике подверглось наращивание партнерства между Россией и Китаем. Судя по всему, Зеленский не особо понимает, как именно следует общаться с лидерами восточных государств», – акцентирует эксперт.

    «Подобная прямолинейность вообще не свойственна азиатским культурам. Столь негативный тон в диалоге воспринимается в Индии или в КНР как серьезный репутационный удар. Попытка поставить своего собеседника в ситуацию «потери лица» является грубейшей дипломатической ошибкой. И тот факт, что Зеленский выносит подобные склоки в публичное поле, лишь осложняет положение дел», – подчеркивает Маслов.

    «Думаю, выскажи он ту же самую позицию за закрытыми дверями, в рамках разговора с глазу на глаз, Дели сумел бы воспринять его слова менее болезненно. Однако неопытность и резкость Зеленского играет с ним злую шутку. Его стиль способствует постепенному разрушению отношений Украины с крупнейшими азиатскими державами», – добавляет он.

    «Кроме того, Нью-Дели пытается выстроить по-настоящему независимую внешнюю политику. Нарендра Моди шаг за шагом разбивает миф о том, что Индия якобы придерживается западного фарватера на международной арене. Суверенитет в целом очень важная тема для восточных государств. Поэтому любые указки о том, с кем именно нужно «дружить», воспринимаются крайне негативно», – уточняет собеседник.

    «К тому же нейтральная позиция Индии в конфликте России и Украины продиктована дипломатическими традициями этой страны. Нью-Дели всегда пытался балансировать между противоборствующими сторонами, не втягиваясь в лишние противостояния. Вот и сейчас это государство старается придерживаться взвешенной позиции», – детализирует эксперт.

    «Кроме того, правительству Моди выгодны хорошие отношения с Москвой. Нью-Дели видит в нашей стране перспективный рынок, на котором будут пользоваться большим спросом индийские продукты питания, а также товары нефтехимической отрасли. Нас связывают и совместные проблемы евразийской безопасности», – резюмирует Маслов.

    Ранее в МИД Индии был вызван украинский посол. Дипломаты обсудили резкие высказывания Владимира Зеленского о визите премьер-министра Нарендры Моди в Москву, сообщает издание The Economic Times. Нью-Дели выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, а также отложил проведение совместной с Киевом рабочей группы по развитию культурных связей.

    Демарш украинскому послу был выражен в связи с тем, что Зеленский назвал поездку Моди в Россию «сокрушительным ударом по мирным усилиям». «Удручающе видеть, как лидер крупнейшей демократии обнимается с самым известным преступником в мире в Москве», – заявил он.

    Напомним, визит Нарендры Моди в Россию прошел с 8 по 9 июля. В рамках переговоров с Владимиром Путиным он подчеркнул важность достижения мира, отметив, что война не является решением противоречий между двумя государствами. При этом оба лидера подчеркнули важность урегулирования противостояния за счет диалога.

    Владимир Зеленский не в первый раз критикует азиатские державы. Так, в июне в рамках форума «Диалог Шангри-Ла» он назвал Китай «инструментом в руках Владимира Путина», добавив, что КНР фактически поддерживает конфликт. Кроме того, он обвинил председателя страны Си Цзиньпина в поставке элементов оружия Москве. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Украина провалила азиатский вектор внешней политики.

    Коментарии (3)
    18 июля 2024, 12:25 • Новости дня
    Песков: Москва примет меры для защиты из-за присутствия кораблей НАТО в Черном море
    Песков: Москва примет меры для защиты из-за присутствия кораблей НАТО в Черном море
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Россия видит дополнительную угрозу в обеспечении концентрированного присутствия кораблей НАТО в Черном море и предпримет необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Концентрированное присутствие натовских кораблей – принимаем во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами альянса», – передает ТАСС его слова.

    При этом представитель Кремля заверил, что Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

    Касательно стратегии морской безопасности Украины Песков заявил, что Турция четко привержена Конвенции Монтре.

    В частности, главной задачей данной стратегии названо построение Украиной военно-морских сил и обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море.

    «Турция в данном случае является администратором и выполняет свои функции достаточно четко», – заверил Песков.

    Напомним, министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации, связанные с ростом активности беспилотников США в Черном море.

    Коментарии (5)
    17 июля 2024, 14:46 • Новости дня
    В Кремле санкции против России назвали вредными для обеих сторон

    Tекст: Александра Юдина

    Антироссийские санкции являются нелегитимными, они подрывают основы международных экономических отношений и наносят ущерб обеим сторонам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, данные санкции являются нелегитимными с точки зрения международного права, они подрывают основы и устои международной торговли и международных экономических отношений, передает ТАСС.

    «Считаем, что санкции имеют обоюдоострый характер и наносят ущерб не только тем, в отношении кого они вводятся, но и ущерб тем, кто их вводит», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее ЕС согласовал продление антироссийских санкций на полгода.

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    17 июля 2024, 14:59 • Новости дня
    Назначен представитель НАТО на Украине

    В НАТО назначили британца Патрика Тернера представителем на Украине

    Назначен представитель НАТО на Украине
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Занимавший пост замгенсека НАТО по операциям, военной политике и планированию в 2018-2022 годах Патрик Тернер назначен главным представителем альянса на Украине.

    Отмечается, что Тернер приступит к своим обязанностям в Киеве в сентябре 2024 года, передает ТАСС.

    Как подчеркивает пресс-служба НАТО, на прежнем посту Тернер зарекомендовал себя как опытный дипломат и стратег, обладающий глубокими знаниями в области военной политики.

    Ранее в Британии заявили, что продолжат поддерживать Украину и играть ведущую роль в предоставлении ей пути к членству в НАТО.

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