Военный эксперт оценил данные о русских подлодках в Ирландском море

Военный эксперт Дандыкин: Публикации о русских подлодках в Ирландском море говорят о росте паранойи на Западе

Tекст: Анастасия Куликова

«Подлодки класса «Кило», о которых сообщает западная пресса, представляют собой российские субмарины проектов 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка». Данные модели способны переносить как торпеды, так и ракеты «Калибр». В свое время за исключительную бесшумность передвижения их прозвали «черными дырами», – пояснил Василий Дандыкин, капитан I ранга, военный эксперт.

«Паранойя вокруг российских подлодок на Западе постепенно нарастает. Раньше панику раздувала Швеция, которой эти машины мерещились практически ежегодно. Еще в советское время из-за навигационной ошибки наша субмарина заблудилась и села на мель у берегов королевства. С тех пор обнаружение российских кораблей стало навязчивой идеей шведской армии», – отмечает он.

«Видимо, переживания Стокгольма постепенно передались и Лондону. Однако их опасения чаще всего беспочвенны. Вероятно, если наша лодка и шла, то где-то в нейтральных водах Ирландского моря, а это не противоречит международным нормам», – добавляет собеседник.

«Текущая история, скорее всего, объясняется простым нагнетанием обстановки со стороны Запада, что полностью укладывается в русофобскую линию политики США и ЕС. Их задача – сформировать из Москвы образ опасного противника. При этом сами американцы часто направляют свои подлодки в нейтральные воды Арктики и Средиземного моря. Другими словами, сталкиваемся с очередным проявлением двойных стандартов», – заключил Дандыкин.

Ранее западные СМИ сообщили о нахождении в Ирландском море российских субмарин класса «Кило». Так, по мнению издания National Interest, Москва при помощи подлодок якобы хочет продемонстрировать свою силу. Отмечается, что машины представляют серьезную опасность для подводной инфраструктуры региона.

До этого газета Bloomberg писала о том, что первые российские субмарины были замечены в Ирландском море около 18 месяцев назад в районе гавани Корк. При этом недавнее появление подлодок называется беспрецедентным по своему масштабу. Однако, по сообщению издания, американские чиновники знали о перемещении машин.

Британия не единственная страна, сообщавшая об обнаружении российских субмарин. Еще в 2014 году Швеция заявляла о наличии в водах страны неопознанной подводной лодки. Уже тогда Стокгольм утверждал, что судно может принадлежать Москве. Тем не менее, в 2015 начальник оперативных вооруженных сил королевства Андерс Гренстад рассказал, что в реальности искомый объект оказался техническим кораблем.

Однако позже, в 2019 году, шведские СМИ писали о том, что перехваченный шведскими ВМС сигнал все же принадлежал вышедшему из строя метеорологическому бую. Адмирал Владимир Валуев, бывший командующий Балтфлотом, рассказывал РИА «Новости», что одержимость Стокгольма российскими подлодками берет свое начало в 80-х годах, когда советская субмарина по ошибке оказалась в территориальных водах королевства.

В интервью изданию «Коммерсант» Маттиас Йоранссон, автор книги «Идет медведь» сообщал, что в 2014 от жителей Швеции поступило в общей сумме около 300 сигналов об обнаружении российской субмарины. В период же с 1980 по 1995 было зарегистрировано 6437 наблюдений подлодок, якобы принадлежавших Москве.